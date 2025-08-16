Αλέξανδρα Νίκα: Η τρυφερή ανάρτηση με τον 8 μηνών γιο της στο Instagram

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της βιώνει η Αλεξάνδρα Νίκα.

Λίγο μετά τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, η σύζυγος του τραγουδιστή απολαμβάνει το πρώτο καλοκαίρι με τον γιο τους. Μάλιστα, ακολουθεί τον αγαπημένο της σε αρκετούς σταθμούς της περιοδείας του, μοιράζοντας στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, το Σάββατο 16 Αυγούστου, η ίδια μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον 8 μηνών γιο της στην αγκαλιά της.

