Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε για πρώτη φορά επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Αργυρό

Δείτε τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της Αλεξάνδρας Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό 

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε για πρώτη φορά επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Αργυρό
LIFESTYLE
Τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η καλλονή σύντροφος του τραγουδιστή ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες της ως νύφη, αλλά και εικόνες από την άφιξη και την αναχώρησή της στο πλευρό του αγαπημένου της.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου σε πολυτελές θέρετρο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο, στενούς φίλους του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα έκλεψε τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό νυφικό της μαγνητίζοντας επάνω της όλα τα βλέμματα.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023, ενώ η γέννηση του γιου τους τον περασμένο Νοέμβριο ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.

