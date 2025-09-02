Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτησή του λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας λίγες ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα του, του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το απόγευμα της Τρίτης (2/9), ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του OPEN θέλησε να μοιραστεί ορισμένες σκέψεις με τους διαδικτυακούς του φίλους για την απώλεια του πατέρα του.

«9 ημέρες και ακόμα σε περιμένουμε σπίτι, αν και ξέρω ότι δεν θα ρθεις. Αλλά εμείς σε περιμένουμε. Όπως κάνουν όλοι. Μου τραγούδησες για 46η και τελευταία φορά φέτος το happy birthday και το απόλαυσα, γιατί αναρωτιόμουν πόσες ακόμα τέτοιες στιγμές θα υπάρξουν. Και δεν θα υπάρξει άλλη φορά που ο μπαμπάς μου θα με πάρει 00:01 να μου πει "Χρόνια πολλά". Ας είναι… άλλοι δεν είχαν ούτε τις μισές. Χαίρομαι για την κράτησα στη μνήμη μου, δευτερόλεπτο – δευτερόλεπτο. Μπαμπά, U did it your way» εξομολογήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

https://www.instagram.com/p/DOGttbkjCTN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

