Δημητρής Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του για τον θάνατο του πατέρα του

Ο γιος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Λάμπρος, δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία που έβγαλε με τον πατέρα του, στις 6 Αυγούστου.

Ο δημοσιογράφος και πολιτικός Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής (24/08), σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του γνωστού δημοσιογράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του Δημήτρη Κωνσταντάρα:

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.

Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταιο καπέλο που σου πήρα απο τα ταξίδια μου, αυτό απο το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλο μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρηθηκες αφανταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για ολα σαγαπάμε.»