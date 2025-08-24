Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής (24.08.2025) ο δημοσιογράφος και πολιτικός Δημήτρης Κωνσταντάρας, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του γνωστού δημοσιογράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι στιγμής, η ακριβής αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Η απώλειά του αφήνει βαθύ κενό στην οικογένειά του, καθώς φεύγει από τη ζωή αφήνοντας πίσω τα δύο του παιδιά, τον Λάμπρο και την Παυλίνα, αλλά και τον πολυαγαπημένο του εγγονό, Στέφανο.

Η πορεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Γεννημένος στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 1946, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε πολυσχιδής προσωπικότητα. Δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός αλλά και παραγωγός τηλεόρασης και ραδιοφώνου, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα στις εφημερίδες Καθημερινή και Βραδυνή, συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά, εργάστηκε στο ραδιόφωνο και συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές, κυρίως στην ΕΡΤ και στο MEGA. Παράλληλα, έγραψε βιβλία, άρθρα και αναλύσεις, ενώ είχε βραβευτεί ως «Δημοσιογράφος της Χρονιάς» και είχε διακριθεί για τη συγγραφική του δουλειά, μεταξύ άλλων με το βραβείο καλύτερου στίχου στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής, ενώ δύο χρόνια αργότερα μπήκε στη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία. Το 2009 κατήλθε υποψήφιος με τον ΛΑΟΣ και ήρθε δεύτερος σε ψήφους στην Α’ Αθηνών. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 και του 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα, συνεργαζόμενος αρχικά με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, παραμένοντας όμως δραστήριος στη δημοσιογραφία, κυρίως μέσα από προσωπικά blogs, αρθρογραφία και συγγραφικά έργα.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, την Παυλίνα – σκηνοθέτη και ραδιοφωνική παραγωγό – και τον Λάμπρο, που ακολουθεί επίσης τη δημοσιογραφία και την τηλεόραση.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία, την πολιτική αλλά και την τέχνη, αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο και μια βαριά παρακαταθήκη.

«Μπαμπά μου δεν το πιστεύω...»

Ο γιος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Λάμπρος, δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία που έβγαλε με τον πατέρα του, στις 6 Αυγούστου.

Ο δημοσιογράφος και πολιτικός Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής (24/08), σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του γνωστού δημοσιογράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του Δημήτρη Κωνσταντάρα:

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.

Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταιο καπέλο που σου πήρα απο τα ταξίδια μου, αυτό απο το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλο μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρηθηκες αφανταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για ολα σαγαπάμε.»

https://www.instagram.com/p/DNu9op82Msn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η τελευταία ανάρτησή του

Συγκινητικές εικόνες από την τελευταία ανάρτηση του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που απεικονίζουν τον δημοσιογράφο και πολιτικό σε βόλτα με τη σύζυγό του Βίκη στη Γλυφάδα στις 2 Αυγούστου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Τα τελευταία δύο χρόνια είχε αρκετά προβλήματα με την υγεία του, ενώ όπως φαίνονται και στις αναρτήσεις του, κυκλοφορούσε με σωληνάκι στη μύτη του.

Στην τελευταία του ανάρτηση, στις 2 Αυγούστου εμφανιζόταν χαμογελαστός μαζί με την σύζυγό του, Βίκυ σε μια βόλτα τους στην Γλυφάδα.

«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας». έγραφε στην τελευταία του ανάρτηση στο Facebook.