Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του επίσης δημοσιογράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας

Δημήτρης Δρίζος

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας
INTIME SPORTS
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής (24.08.2025) ο δημοσιογράφος και πολιτικός Δημήτρης Κωνσταντάρας, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του γνωστού δημοσιογράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι στιγμής, η ακριβής αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Η απώλειά του αφήνει βαθύ κενό στην οικογένειά του, καθώς φεύγει από τη ζωή αφήνοντας πίσω τα δύο του παιδιά, τον Λάμπρο και την Παυλίνα, αλλά και τον πολυαγαπημένο του εγγονό, Στέφανο.

Η πορεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Γεννημένος στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 1946, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε πολυσχιδής προσωπικότητα. Δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός αλλά και παραγωγός τηλεόρασης και ραδιοφώνου, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα στις εφημερίδες Καθημερινή και Βραδυνή, συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά, εργάστηκε στο ραδιόφωνο και συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές, κυρίως στην ΕΡΤ και στο MEGA. Παράλληλα, έγραψε βιβλία, άρθρα και αναλύσεις, ενώ είχε βραβευτεί ως «Δημοσιογράφος της Χρονιάς» και είχε διακριθεί για τη συγγραφική του δουλειά, μεταξύ άλλων με το βραβείο καλύτερου στίχου στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής, ενώ δύο χρόνια αργότερα μπήκε στη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία. Το 2009 κατήλθε υποψήφιος με τον ΛΑΟΣ και ήρθε δεύτερος σε ψήφους στην Α’ Αθηνών. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 και του 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα, συνεργαζόμενος αρχικά με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, παραμένοντας όμως δραστήριος στη δημοσιογραφία, κυρίως μέσα από προσωπικά blogs, αρθρογραφία και συγγραφικά έργα.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, την Παυλίνα – σκηνοθέτη και ραδιοφωνική παραγωγό – και τον Λάμπρο, που ακολουθεί επίσης τη δημοσιογραφία και την τηλεόραση.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία, την πολιτική αλλά και την τέχνη, αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο και μια βαριά παρακαταθήκη.

«Μπαμπά μου δεν το πιστεύω...»

Ο γιος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Λάμπρος, δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία που έβγαλε με τον πατέρα του, στις 6 Αυγούστου.

Ο δημοσιογράφος και πολιτικός Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής (24/08), σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του γνωστού δημοσιογράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του Δημήτρη Κωνσταντάρα:

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.

Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταιο καπέλο που σου πήρα απο τα ταξίδια μου, αυτό απο το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλο μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρηθηκες αφανταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για ολα σαγαπάμε.»

https://www.instagram.com/p/DNu9op82Msn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η τελευταία ανάρτησή του

Συγκινητικές εικόνες από την τελευταία ανάρτηση του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που απεικονίζουν τον δημοσιογράφο και πολιτικό σε βόλτα με τη σύζυγό του Βίκη στη Γλυφάδα στις 2 Αυγούστου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Τα τελευταία δύο χρόνια είχε αρκετά προβλήματα με την υγεία του, ενώ όπως φαίνονται και στις αναρτήσεις του, κυκλοφορούσε με σωληνάκι στη μύτη του.

Στην τελευταία του ανάρτηση, στις 2 Αυγούστου εμφανιζόταν χαμογελαστός μαζί με την σύζυγό του, Βίκυ σε μια βόλτα τους στην Γλυφάδα.

κωνσταντάρας-ανάρτηση

«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας». έγραφε στην τελευταία του ανάρτηση στο Facebook.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Σκληρές κατηγορίες κατά Ευρωπαίων - «Ψάχνουν ένα πρόσχημα για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις»

14:20LIFESTYLE

Σβήγκος - Καλογεροπούλου: «Ηλιοβασιλέματα και όνειρα» στη Σαντορίνη

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έξι ανήλικα παιδιά στο μικροσκόπιο των αρχών για εμπρησμούς

14:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Πήρε τον «τελικό» και… φουλάρει για την πρόκριση στις «16» του Παγκοσμίου

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνα πως αφέθηκε ελεύθερος από το ψυχιατρείο ο 40χρονος Αλβανός συζυγοκτόνος

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτησή του - Βόλτα με τη σύζυγό του Βίκη στη Γλυφάδα

13:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το απίθανο γκολ του Γιαζίτζι κόντρα στον Αστέρα AKTOR – Δείτε video

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία οδό: Στις φυλακές Κομητηνής ο οδηγός του φορτηγού

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρής Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του για τον θάνατο του πατέρα του - «Μπαμπά μου δεν το πιστεύω...»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Έκρηξη σε κατάστημα παιχνιδιών κοντά στα γραφεία της FSB - Τουλάχιστον ένας νεκρός

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Μια ομάδα, όλοι μαζί!» - Το μήνυμα της «Ένωσης» για την έναρξη της Super League

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Συνελήφθη ο άνδρας που υποστήριξε πως έθαβε θύματα βιασμών σε ναό του Μαντζουνάθα

12:47ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Αυγούστου 2025: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Μήνυμα υποστήριξης στο Κίεβο ανήμερα της ουκρανικής Ημέρας Ανεξαρτησίας

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Μυστήριο με θάνατο νεαρού μέσα στην πισίνα στη Μύκονο - Στο νοσοκομείο ο φίλος του

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαδημούλης για Τσίπρα: «Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει»

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Φιλοξένησε στην Τήνο τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου - Εικόνες

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Με αλεξίσφαιρο και με σκυμμένο το κεφάλι έφτασε στον εισαγγελέα ο συζυγοκτόνος - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η μάχη της με τον επιθετικό καρκίνο του μαστού - Η τελευταία της ανάρτηση

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτησή του - Βόλτα με τη σύζυγό του Βίκη στη Γλυφάδα

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρής Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του για τον θάνατο του πατέρα του - «Μπαμπά μου δεν το πιστεύω...»

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνα πως αφέθηκε ελεύθερος από το ψυχιατρείο ο 40χρονος Αλβανός συζυγοκτόνος

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Καταργείται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις - Τι αυξήσεις θα πάρουν οι 670.000 συνταξιούχοι

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Pole dancers χόρευαν δίπλα από την δεξίωση - Η αντίδραση της νύφης

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Μυστήριο με θάνατο νεαρού μέσα στην πισίνα στη Μύκονο - Στο νοσοκομείο ο φίλος του

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Κρητικοί βοσκοί «διαβάζουν» τον χειμώνα του 2026 - Και έχουν δυσάρεστα νέα

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Για 45 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη για να επαναφέρουν στη ζωή το 4χρονο κορίτσι που πνίγηκε

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζέρι Άντλερ: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Sopranos»

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός «πέθανε» και «είδε την κόλαση»: Τι είδε στη «άλλη πλευρά» του τούνελ

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Συνελήφθη ο άνδρας που υποστήριξε πως έθαβε θύματα βιασμών σε ναό του Μαντζουνάθα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το «Καληνύχτα μαμά», η συνεργασία της με τον Νίκο Μαστοράκη και η σχέση της με τον Μίνω Κυριακού

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Η σκληρή μάχη με τον καρκίνο

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Κουρκουμέλης: Παντρεύτηκε στην Κεφαλονιά μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλεια των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ