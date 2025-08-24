Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία

Ο γνωστός δημοσιογράφος πέθανε στα 79 του χρόνια

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία
Ο δημοσιογραφικός κόσμος θρηνεί τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα μέσα ενημέρωσης και την τηλεόραση.

Στην πολιτική διακρίθηκε ως βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία από το 2004 έως το 2007 και υπηρέτησε επίσης στους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α' Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας.

