Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτησή του - Βόλτα με τη σύζυγό του Βίκη στη Γλυφάδα

Συγκινητικές εικόνες από την τελευταία ανάρτηση του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που απεικονίζουν τον δημοσιογράφο και πολιτικό σε βόλτα με τη σύζυγό του Βίκη στη Γλυφάδα στις 2 Αυγούστου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Τα τελευταία δύο χρόνια είχε αρκετά προβλήματα με την υγεία του, ενώ όπως φαίνονται και στις αναρτήσεις του, κυκλοφορούσε με σωληνάκι στη μύτη του.

Στην τελευταία του ανάρτηση, στις 2 Αυγούστου εμφανιζόταν χαμογελαστός μαζί με την σύζυγό του, Βίκυ σε μια βόλτα τους στην Γλυφάδα.

«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας». έγραφε στην τελευταία του ανάρτηση στο Facebook.