Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε ο γιος του, Λάμπρος

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία για εκείνον, την οποία έμαθε μετά την απώλειά του.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας λίγες ώρες πριν από την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη, αναφέρθηκε με stories του στο Instagram στη στρατιωτική θητεία του πατέρα του.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε συγκεκριμένα μια φωτογραφία του πατέρα του, από την εποχή που ήταν φαντάρος. Όπως μπορείτε να δείτε, στέκεται δίπλα στον παππού του, τον αείμνηστο ηθοποιό, Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Η ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του και τον παππού του Instagram

«Όταν ο πατέρας μου πήγε στρατό, είχε έναν ισχυρό πατέρα που θα μπορούσε να... διευκολύνει τη θητεία του. Αλλά για λόγους αρχής, δεν το έκανε. Όταν ήρθε η ώρα να κάνω τη θητεία μου εγώ, και πλέον ήταν αυτός ο ισχυρός, μαντέψτε τι έκανε...», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μάλιστα έκανε γνωστό και ένα μήνυμα που έλαβε λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα του.

«Σήμερα, 21 χρόνια μετά, έμαθα αυτό… (το είχα υποψιαστεί βέβαια)».

Ακολουθεί το μήνυμα που έλαβε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μετά τον θάνατο του πατέρα του: «Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν προϊστάμενος των μεταθέσεων των ναυτοδίοπων στο ΠΝ, παρουσιάστηκε για να κάνει την στρατιωτική του θητεία ο ναύτης Λάμπρος Κωνσταντάρας, εγγονός του θρυλικού ομώνυμου ηθοποιού και γιος του δημοσιογράφου και τότε βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Συνηθισμένος με την κλασσική πρακτική, περίμενα το τηλέφωνο του βουλευτή πατέρα ή έστω κάποιου εκ μέρους, για την “καλή” μετάθεση του παιδιού. Ένα τέτοιο τηλεφώνημα δεν ήρθε ποτέ, πράγμα που με εντυπωσίασε θετικά.

Από την πλευρά μου, χωρίς την παραμικρή πίεση, αφού μελέτησα το βιογραφικό του Λάμπρου, βάσει των ικανοτήτων του, τον μετέθεσα σε μια συγκεκριμένη θέση.

Μετά από πολλά χρόνια συνάντησα τον Δημήτρη Κωνσταντάρα στην περιοχή της Ομόνοιας. Συστηθήκαμε και του ανέφερα την τότε περίπτωση του γιου του. Με ευχαρίστησε από καρδιάς, ένας απλός πατέρας και όχι ένας πασίγνωστος δημοσιογράφος και βουλευτής κόμματος εξουσίας. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η γλυκύτητα και η ευγένεια του ανδρός. Καλό ταξίδι Δημήτρη Κωνσταντάρα».

Διαβάστε επίσης