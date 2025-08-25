Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης του Παυλίνας -«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής (24.08.2025) ο δημοσιογράφος και πολιτικός Δημήτρης Κωνσταντάρας, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Η κόρη του Παυλίνα, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook με μια αφιέρωση από το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη.

Πριν πολλά χρόνια, ένας αγαπημένος φίλος έχασε το μπαμπά του. Είμασταν κοντά στα 16 και μου είχε φανεί αδιανόητο, ανεξήγητο, τόσο σκληρό.

Έκανε εκπομπή τότε ο δικός μου μπαμπάς στον 9.84 κάθε πρωί και του ζήτησα να βάλει ένα τραγούδι, να του το χαρίσω. Μετά από λίγα λεπτά άκουσα τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη:

«Δεν είσαι εδώ

Δεν υπάρχεις πια μες τη ζωή μου

Δεν είσαι εδώ

Τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου

Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ»

Απόψε που είναι η πρώτη νύχτα, μπαμπά μου, που δεν είσαι εδώ, μου ρθε στο νου εκείνη η αφιέρωση και μετά από τόσα χρόνια ένιωσα τι θα πει απώλεια.

Ποτέ έως σήμερα δεν είχα αναρωτηθεί εαν υπάρχει κάτι άλλο μετά, μετά από τη στιγμή που μια καρδιά σταματάει να χτυπά.

Σήμερα όμως, πολύ θα ήθελα να μπορούσες να μάθεις όσα λένε τόσοι πολλοί άνθρωποι για εσένα. Τόσοι πολλοί, τόσα πολλά.

< ? >

Υ.Γ.

Ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τις σκέψεις.

Ζητώ συγνώμη που δεν απάντησα, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε, έγραψε χαρακτηριστικά η Παυλίνα Κωνσταντάρα.

Πότε θα γίνει η κηδεία του

Την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12.00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε την Κυριακή, 24 Αυγούστου, από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από ανακοπή ενώ νοηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Η οικογένεια του εκλιπόντος προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank-IBANGR4202602150000400100392909.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με λύπη πληροφορήθηκε την απώλεια του συναδέλφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 79 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται την αγαπημένη του σύζυγο Βασιλική, τα παιδιά του Παυλίνα και Λάμπρο, τους φίλους και τους οικείους του.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1969 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ως καλλιτεχνικός συντάκτης. Στη συνέχεια εργάστηκε στην «ΕΞΠΡΕΣ», στη «ΒΡΑΔΥΝΗ», στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ως προϊστάμενος διεθνών θεμάτων, το περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ», στη «ΧΩΡΑ», στην «TRAFFIC»,τον «New Channel» ενώ διετέλεσε προϊστάμενος των αθλητικών τμημάτων της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2 αλλά και αρχισυντάκτης και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου. Επίσης ήταν διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης στο «MEGA CHANNEL» ενώ είχε συνεργαστεί με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας εργάστηκε σκληρά και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του. Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα καθώς εκτός από τη δημοσιογραφία, έγραψε βιβλία, συνέθεσε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, έγραψε και σκηνοθέτησε σενάρια για ντοκιμαντέρ ενώ γνωστή είναι και η πολιτική του διαδρομή. Ως άνθρωπος και συνεργάτης ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και την ευπρέπεια της συμπεριφοράς του. Ενθαρρυντικός και βοηθητικός στους νέους συναδέλφους, ευθύς κι ειλικρινής με όλους αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις στους πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκε επαγγελματικά.

