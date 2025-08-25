Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Θα είσαι ο ανεπανάληπτος δάσκαλος» - Το «αντίο» της Νατάσας Ράγιου

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έσπευσαν σύσσωμοι στα social media για να συλλυπηθούν τους οικείους του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Το «αντίο» της στον «δάσκαλό» της έστειλε και η δημοσιογράφος, Νατάσα Ράγιου. «”Βρε Νατάσα, σε έχω πεθυμήσει αφάνταστα αλλά δεν θελω να σε δω γιατί θα βάλω τέτοια κλάματα που θα γίνω ρεζίλι. Αλλά να το ξέρεις”.

Ήταν το τελευταίο μήνυμα που μου έστειλες πριν λίγες μέρες. Δεν μου είναι εύκολο να σε αποχαιρετήσω έτσι απλά γ@@ω το, μετά από όσα έχουμε ζήσει τόσα χρόνια… Πονάνε τα μέσα μου, Δημήτρη…

Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου ως ο ανεπανάληπτος δάσκαλος, ο υπέροχος φίλος, ο ξεχωριστός άνθρωπος, ο μαχητής μέχρι το τέλος… Η Βίκυ, η Pavlina, o Λάμπρος είναι τυχεροί που σε είχαν στην ζωή τους», έγραψε χαρακτηριστικά η Νατάσα Ράγιου στην συγκινητική ανάρτησή της.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, πατέρας του επίσης δημοσιογράφου, Λάμπρου Κωνσταντάρα και γιος του αείμνηστου ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα, είχε προβλήματα υγείας.

«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον θάνατο του πατέρα του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του μια φωτογραφία που δείχνει τον πατέρα του, Δημήτρη, με τον παππού του, τον σπουδαίο ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα, γράφοντας: «Τώρα πάλι μαζί».

https://www.instagram.com/p/DNvaieN2BD6/

