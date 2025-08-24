Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – «Τώρα πάλι μαζί»

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, που πέθανε σε ηλικία 79 ετών, άφησε πίσω του μία πλούσια κληρονομιά, αλλά και την αγαπημένη του οικογένεια – Τα συγκινητικά μηνύματα συγγενών, φίλων, συναδέλφων και μαθητών του

Newsbomb

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – «Τώρα πάλι μαζί»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες αποχαιρετούν με θλίψη τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (24/08), σε ηλικία 79 ετών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, υπέφερε από προβλήματα υγείας και όπως φαίνεται και στην τελευταία του ανάρτηση, αρχές Αυγούστου, σε βόλτα με τη γυναίκα του, Βίκη, στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε με σωληνάκι.

«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας», έγραφε.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Με τρεις λέξεις, ο γιος του, δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας, αποχαιρέτησε τον πατέρα του, κοινοποιώντας μία οικογενειακή ανάμνηση.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μία φωτογραφία που απεικονίζει τον πατέρα του με τον παππού του, τον σπουδαίο ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα, γράφοντας: «Τώρα πάλι μαζί».

«Ο φίλος και συμμαθητής μου από το Δημοτικό, Ανδρέας Καραμάνος –με σπουδαία ακαδημαική καριέρα– μοιράστηκε το σημερινό τεταρτιάτικο πρωινό μαζί μου. Θα λείψω μία – δύο μέρες για μίαν απαραίτητη κυστεοσκόπηση».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση ότι «με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, έναν άνθρωπο με πολυδιάστατη πορεία στη δημοσιογραφία, στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση. Υπήρξε μαχητικός, ευθύς και με λόγο ουσιαστικό, ενώ η δημοσιογραφική του πένα και η πολιτική του δράση ξεχώρισαν στον δημόσιο βίο της χώρας.

Η συνεργασία μας στον δήμο Αθηναίων υπήρξε για μένα πολύτιμη. Από τη θέση του ως γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής, τον θυμάμαι να εργάζεται πάντα με ζήλο για την πόλη μας, με προσήλωση στην αλληλεγγύη και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο του.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας θα μείνει στη μνήμη μας για την προσφορά του στη δημοσιογραφία, την πολιτική και την αυτοδιοίκηση.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έγραψε: «Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης και πολιτικός. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στον δήμο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έγραψε: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, καλός φίλος και καλός συνάδελφος».

Η δημοσιογράφος, Λίζα Δουκακάρου, έγραψε: «ΕΡΤ 1 1991. Πρώτη δουλειά στη δημοσιογραφία, αρχισυντάκτης ειδήσεων Δ. Κωνσταντάρας. Υπέροχος άνθρωπος, σπουδαίος δάσκαλος, υπομονετικός με τους καινούργιους. Ευγενής, μορφωμένος, συγκροτημένος. Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Η πρεμιέρα του «δικέφαλου» κόντρα στους Λαρισαίους που επέστρεψαν

20:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Αργές ταχύτητες στην Αθηνών – Κορίνθου, σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών - Η κυβέρνηση υπόσχεται να επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ιταλία: 36χρονος στραγγάλισε την 47χρονη πρώην σύντροφό του

20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Αθήνα ο Λεσόρ και αμέσως στο Telekom Center Athens για το Ελλάδα – Γαλλία

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», λέει η αδελφή της 36χρονης - Ποιο ήταν το «μυστικό» του ζευγαριού

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Εκατοντάδες ελιές ξεριζώθηκαν από μπουλντόζες του Ισραήλ - «Τα ισοπέδωσαν με ψεύτικα προσχήματα»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ετοιμάζεται για «δεύτερο γύρο», προειδοποιεί πρώην Ισραηλινός αξιωματικός - Η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται για πόλεμο

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Η πρεμιέρα της «Ένωσης» στη Super League

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ζητά συνεδρίαση της Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Εκτός αποστολής οι Μαρσιάλ, Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έντονος φανατισμός στην Τουρκία, «υψηλού κινδύνου» χαρακτήρισε η UEFA το Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Γονείς ανάγκασαν την 11χρονη κόρη τους να γεννήσει στο σπίτι χωρίς γιατρό

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε ο οδοντωτός σε δύσβατο σημείο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – «Τώρα πάλι μαζί» έγραψε ο γιος του, Λάμπρος

19:25LIFESTYLE

Ερωτευμένοι 26 χρονιά μετά, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ - Τρυφερές εικόνες από την Ιταλία

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Νίκος Ξηροκώστας, για πάντα εδώ» - Δεν ξεχνά τον εμβληματικό φίλο της (βιντεο)

19:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα

19:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Αντίο» μπαταρίες - Πρωτοποριακά ηλιακά κύτταρα φορτίζουν ηλεκτρικές συσκευές από το φως σπιτιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», λέει η αδελφή της 36χρονης - Ποιο ήταν το «μυστικό» του ζευγαριού

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Γονείς ανάγκασαν την 11χρονη κόρη τους να γεννήσει στο σπίτι χωρίς γιατρό

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειάς της - «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – «Τώρα πάλι μαζί» έγραψε ο γιος του, Λάμπρος

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχηγός διαβόητης συμμορίας θάφτηκε σε φέρετρο από καθαρό χρυσό - «Ήταν ο βασιλιάς μιας πολύ μεγάλης οικογένειας»

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έντονος φανατισμός στην Τουρκία, «υψηλού κινδύνου» χαρακτήρισε η UEFA το Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός

19:25LIFESTYLE

Ερωτευμένοι 26 χρονιά μετά, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ - Τρυφερές εικόνες από την Ιταλία

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και μία σύλληψη

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Απρόοπτο για τουρίστες, αναποδογύρισε η γόνδολα και έπεσαν στο νερό – Δείτε βίντεο

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία - Το ΝΑΤΟ, η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήτριες χώρες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε ο οδοντωτός σε δύσβατο σημείο

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η μάχη της με τον επιθετικό καρκίνο του μαστού - Η τελευταία της ανάρτηση

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η αλλαγή στην εμφάνιση λόγω καρκίνου - Πώς πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ιταλία: 36χρονος στραγγάλισε την 47χρονη πρώην σύντροφό του

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ετοιμάζεται για «δεύτερο γύρο», προειδοποιεί πρώην Ισραηλινός αξιωματικός - Η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται για πόλεμο

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ακόμα και τα σκυλιά έχουν γίνει επικίνδυνα - Τρώνε πτώματα ανθρώπων και αγριεύουν

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε μαιευτήριο: 6χρονος σκότωσε νεογέννητο - Την πέρασε για κούκλα και την πέταξε στο δάπεδο

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγήση γουρούνας: Όσα πρέπει να γνωρίζεις - Το νομικό πλαίσιο, οι κίνδυνοι και τα μυστικά της ασφαλούς οδήγησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ