Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – «Τώρα πάλι μαζί»

Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες αποχαιρετούν με θλίψη τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (24/08), σε ηλικία 79 ετών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, υπέφερε από προβλήματα υγείας και όπως φαίνεται και στην τελευταία του ανάρτηση, αρχές Αυγούστου, σε βόλτα με τη γυναίκα του, Βίκη, στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε με σωληνάκι.

«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας», έγραφε.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Με τρεις λέξεις, ο γιος του, δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας, αποχαιρέτησε τον πατέρα του, κοινοποιώντας μία οικογενειακή ανάμνηση.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μία φωτογραφία που απεικονίζει τον πατέρα του με τον παππού του, τον σπουδαίο ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα, γράφοντας: «Τώρα πάλι μαζί».

«Ο φίλος και συμμαθητής μου από το Δημοτικό, Ανδρέας Καραμάνος –με σπουδαία ακαδημαική καριέρα– μοιράστηκε το σημερινό τεταρτιάτικο πρωινό μαζί μου. Θα λείψω μία – δύο μέρες για μίαν απαραίτητη κυστεοσκόπηση».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση ότι «με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, έναν άνθρωπο με πολυδιάστατη πορεία στη δημοσιογραφία, στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση. Υπήρξε μαχητικός, ευθύς και με λόγο ουσιαστικό, ενώ η δημοσιογραφική του πένα και η πολιτική του δράση ξεχώρισαν στον δημόσιο βίο της χώρας.

Η συνεργασία μας στον δήμο Αθηναίων υπήρξε για μένα πολύτιμη. Από τη θέση του ως γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής, τον θυμάμαι να εργάζεται πάντα με ζήλο για την πόλη μας, με προσήλωση στην αλληλεγγύη και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο του.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας θα μείνει στη μνήμη μας για την προσφορά του στη δημοσιογραφία, την πολιτική και την αυτοδιοίκηση.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έγραψε: «Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης και πολιτικός. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στον δήμο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του».

Ο Δημήτρης Κωνστανταρας υπήρξε εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης και πολιτικός. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο δήμο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 24, 2025

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έγραψε: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, καλός φίλος και καλός συνάδελφος».

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειας του, καλός φίλος και καλός συνάδελφος. https://t.co/suWZM2kRnb — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 24, 2025

Η δημοσιογράφος, Λίζα Δουκακάρου, έγραψε: «ΕΡΤ 1 1991. Πρώτη δουλειά στη δημοσιογραφία, αρχισυντάκτης ειδήσεων Δ. Κωνσταντάρας. Υπέροχος άνθρωπος, σπουδαίος δάσκαλος, υπομονετικός με τους καινούργιους. Ευγενής, μορφωμένος, συγκροτημένος. Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη».

#Κωνστανταρας #ΔημητρηςΚωνσταντάρας ΕΡΤ 1 1991/πρώτη δουλειά στη δημοσιογραφία αρχισυντάκτης ειδήσεων Δ.Κωνστανταρας .Υπέροχος άνθρωπος ,σπουδαίος δάσκαλος ,υπομονετικός με τους καινούργιους.. Ευγενής,Μορφωμένος συγκροτημένος Καλό σου ταξίδι Δημήτρη….?? pic.twitter.com/tQdoBwIL1F — Liza Doukakarou (@LizaDoukakarou1) August 24, 2025

Διαβάστε επίσης