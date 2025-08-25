Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα» - Η τελευταία ανάρτησή του

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και «έσβησε» στα 79 του 

Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα» - Η τελευταία ανάρτησή του
Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, Δημήτρης Κωνσταντάρας, που έφυγε σε ηλικία 79 ετών ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media.

O γιος του ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα, άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (24.08.2025) βυθίζοντας στον θρήνο συγγενείς, φίλους και συναδέλφους και βέβαια την οικογένεια του -τη σύζυγό του Βίκυ Βουρλάκη και τα δύο παιδιά τους, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Παυλίνα Κωνσταντάρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Παρά τις δυσκολίες, όμως, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας παρέμενε δραστήριος.

Στις 2 Αυγούστου, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έκανε και την τελευταία του ανάρτηση στα social media, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από βόλτα του με την σύζυγό του, Βίκυ, την οποία τράβηξε η κόρη τους, Παυλίνα.

«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας!», έγραφε χαρακτηριστικά στην λεζάντα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε γεννηθεί στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, καρπός του γάμου του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την ηθοποιό Ιουλία Γεωργοπούλου.

Σε συνέντευξη του, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος είχε διηγηθεί για τον Λάμπρο Κώνσταντάρα:

«Ο πατέρας μου που φαντάζονται ότι μου προσέφερε τα πάντα, ήταν ζορισμένος τα πρώτα χρόνια, που ήμουν στο δημοτικό.

Έφυγε από το αυτόν τον κόσμο φτωχός. Δεν ήθελε καθόλου να γίνω ηθοποιός, με απέτρεψε. Ο χωρισμός των γονιών μου με διαμόρφωσε. Δεν συζήτησα ποτέ με τον πατέρα μου τον χωρισμό του από την μητέρα μου, γιατί φοβόμουν τι θα μου πει.

Μια δύσκολη στιγμή για εκείνον, όταν σε ένα θεατρικό δράμα, εμφανίστηκε στη σκηνή και γέλασαν όλοι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χρόνια της αρρώστιας του. Ξαφνικά έπαθε εγκεφαλικό και δεν μπορούσε να μιλήσει. Με τσάκισε».

