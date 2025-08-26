Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η σπάνια φωτογραφία από τον στρατό και η αποκάλυψη του Λάμπρου

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι συντετριμμένος από τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη.

Ο δημοσιογράφος μοιράζεται μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γεγονότα και φωτογραφίες που τιμούν τον πατέρα του.

Στην πρώτη φωτογραφία που ανήρτησε, είδαμε τον μπαμπά του και γιο του αείμνηστου Λάμπρου Κωνσταντάρα στον στρατό.

«Όταν ο πατέρας μου πήγε στρατό, είχε έναν ισχυρό πατέρα που θα μπορούσε να… διευκολύνει τη θητεία του. Αλλά για λόγους αρχής, δεν το έκανε. Όταν ήρθε η ώρα να κάνω τη θητεία μου εγώ, και πλέον ήταν αυτός ο ισχυρός, μαντέψτε τι έκανε», έγραψε.

Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παρέθεσε επίσης ένα μήνυμα που του έστειλε κάποιος και έγραφε: «Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν προϊστάμενος των μεταθέσεων των ναυτοδιόπων στο ΠΝ, παρουσιάστηκε για να κάνει την στρατιωτική του θητεία ο ναύτης Λάμπρος Κωνσταντάρας, έγγονος του θρυλικού ομώνυμου ηθοποιού και γιός του δημοσιογράφου και τότε βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Συνηθισμένος με την κλασική πρακτική, περίμενα το τηλέφωνο του βουλευτή πατέρα ή έστω κάποιου εκ μέρους, για την “καλή” μετάθεση του παιδιού. Ένα τέτοιο τηλεφώνημα δεν ήρθε ποτέ, πράγμα που με εντυπωσίασε θετικά».