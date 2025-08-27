Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη - «Ήταν όλοι εκεί»

Σκηνές συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή 24 Αυγούστου σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με προβλήματα υγείας.

Στο τελευταίο «αντίο» βρέθηκαν η σύζυγός του Βίκυ και τα παιδιά του, Λάμπρος και Παυλίνα, αλλά και πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες που ήθελαν να τον τιμήσουν.



Μετά το τέλος της τελετής, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε στο Instagram μια ανάρτηση. Με μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του να περπατούν χέρι-χέρι, έγραψε: «Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί».