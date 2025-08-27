Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη - «Ήταν όλοι εκεί»

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών

Newsbomb

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη - «Ήταν όλοι εκεί»
Κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκηνές συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή 24 Αυγούστου σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με προβλήματα υγείας.

Στο τελευταίο «αντίο» βρέθηκαν η σύζυγός του Βίκυ και τα παιδιά του, Λάμπρος και Παυλίνα, αλλά και πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες που ήθελαν να τον τιμήσουν.

Μετά το τέλος της τελετής, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε στο Instagram μια ανάρτηση. Με μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του να περπατούν χέρι-χέρι, έγραψε: «Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:37ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: «Θρηνούμε και δεν ξέρουμε λεπτομέρειες», λέει η κόρη της 79χρονης

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

17:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας για τον Κώστα Πυλαρινό - Σπάνιος άνθρωπος, σπουδαίος πατριώτης και μεγάλος αγωνιστής

17:30ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Έκκληση του νομικού συμβούλου στο Newsbomb για την προστασία του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - Έντονο παρασκήνιο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

17:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Τσεχία - Πορτογαλία 50-62: Ο ασταμάτητος Κέτα έκανε τη διαφορά

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Υπέστη ανακοπή πριν από την επείγουσα αεροδιακομιδή» – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σαντορίνης

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Το ph των ωκεανών γίνεται πιο όξινο και τα δόντια των καρχαριών αλλάζουν

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League, Μαρίν: «Θέλω την πρόκριση»

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

17:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών από 1η Σεπτέμβρη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αντιμέτωπη με φυλάκιση γυμνάστρια που «τόλμησε» να κάνει pole dancing στη σημαία

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση και λειτουργία «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Ψέριμος: Τοποθετήθηκε Οπλίτης Θητείας ως Ιατρός στο ακριτικό νησί

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μια ψυχροπολεμική ιστορία: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ - Πώς λειτουργούσε το «Πράγμα»

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Κώστας Πυλαρινός, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ - Το συλλυπητήριο μήνυμα του Μητσοτάκη

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Κένι: «Να μπούμε με αυτοπεποίθηση και θέληση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Ποια είναι η οικογένεια Κίναχαν που κάνει κουμάντο σε όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος: «Κινδυνεύει η ζωή μου, ζητώ προστασία»

16:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Καμπανάκι» Κολυδά: Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ κατά των Σόρος: «Είναι ψυχοπαθείς, πρέπει να τους απαγγελθούν κατηγορίες - Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν την Αμερική»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδρά το τουρκικό ΥΠΕΞ στη δήλωση Νετανιάχου για αναγνώριση της Γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εδώ δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Μέγα Αλέξανδρο: Στο φως η ανασκαφή του βασιλικού γυμνασίου

17:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών από 1η Σεπτέμβρη

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η Μεσόγειος στο «παρά πέντε» της ολικής κλιματικής κατάρρευσης - «Δεν είναι απειλή του μέλλοντος, είναι το παρόν μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ