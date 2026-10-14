Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν θα σε ξαναδώ και ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου»

Snapshot Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου εξέφρασε δημόσια τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Δημοσίευσε φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές, συμπεριλαμβανομένου και του γάμου της όπου ο Μαζωνάκης ήταν κουμπάρος.

Στην ανάρτησή της περιέλαβε αναμνήσεις από επισκέψεις της σε νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν ο τραγουδιστής.

Συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι «Καμικάζι» και ένα συγκινητικό μήνυμα για το δύσκολο της αποδοχής της απουσίας του.

Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναπολώντας στιγμές που έζησε στο πλευρό του τραγουδιστή.

Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από τη σχέση τους, ανάμεσά τους και ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της, στον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναλάβει τον ρόλο του κουμπάρου. Στη συλλογή των εικόνων περιλαμβάνονται επίσης αναμνήσεις από επισκέψεις της στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με το τραγούδι του «Καμικάζι», γράφοντας ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη δυσκολία της να αποδεχτεί την απουσία του.

«Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου. Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας», έγραψε χαρακτηριστικά, αποχαιρετώντας τον τραγουδιστή μέσα από τις κοινές τους αναμνήσεις.

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