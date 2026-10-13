Μαζωνάκης: Τι έδειξαν οι έλεγχοι στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών - Στο «φως» νέα ντοκουμέντα

Snapshot Στο δεύτερο ιατρείο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι εντοπίστηκαν σάουνα και κρεβάτι μασάζ, τα οποία απομακρύνθηκαν μετά από υπόδειξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Ο υπεύθυνος του ιατρείου ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός ανήκε στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, όμως αυτό δεν είχε καταγραφεί κατά την πρώτη επιθεώρηση.

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξετάζει τις ιατρικές πράξεις, τα χορηγηθέντα φάρμακα και τις συνθήκες λειτουργίας των ιατρείων των εμπλεκόμενων γιατρών.

Τοξικολογικές εξετάσεις εστιάζουν στην παρουσία βενζοδιαζεπινών και στη διερεύνηση πιθανής χρήσης μιδαζολάμης και προποφόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να αποδεικνύουν αιτιώδη σύνδεση με τον θάνατο.

Οι δικαστικές και ιατρικές αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τα στοιχεία για να διαπιστώσουν τη σύνδεση του εξοπλισμού και των ιατρικών πρακτικών με τον θάνατο του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το δεύτερο ιατρείο των δύο γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας.

Πρόκειται για τον χώρο που βρίσκεται στην Πατριάρχου Ιωακείμ, στο Κολωνάκι, και ο οποίος είχε μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την ύπαρξη σάουνας και κρεβατιού μασάζ στο εσωτερικό του ιατρείου, εξοπλισμός που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, απομακρύνθηκε μετά από σχετική υπόδειξη του ΙΣΑ.

Το νέο υλικό έρχεται να προστεθεί σε μια υπόθεση που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο δικαστικής και ιατρικής διερεύνησης, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής και τη λειτουργία των χώρων στους οποίους δραστηριοποιούνταν οι εμπλεκόμενοι γιατροί.

Τι έδειξε ο δεύτερος έλεγχος του ΙΣΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, κατά τον δεύτερο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, περίπου τέσσερις μήνες μετά την πρώτη επιθεώρηση, εντοπίστηκαν η σάουνα, το κρεβάτι μασάζ αλλά και εξοπλισμός που δεν κρίθηκε συμβατός με τη λειτουργία ενός ιατρείου.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε την απομάκρυνσή τους. Η γιατρός, από την πλευρά της, υπέβαλε υπόμνημα, υποστηρίζοντας ότι συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και προσκομίζοντας, μεταξύ άλλων, τιμολόγιο αγοράς εξοπλισμού του 2022.

Μετά τις υποδείξεις του ΙΣΑ, η σάουνα και το κρεβάτι μασάζ απομακρύνθηκαν, γεγονός που αποτυπώνεται και σε νεότερες φωτογραφίες από τον ίδιο χώρο.

Το ερώτημα για τον προηγούμενο ιδιοκτήτηΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όσα φέρεται να ανέφερε ο υπεύθυνος του χώρου κατά τον δεύτερο έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ανήκε στον προηγούμενο ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Το σημείο που προκαλεί ερωτήματα είναι ότι κατά την πρώτη επιθεώρηση, περίπου τέσσερις μήνες νωρίτερα, δεν υπήρχε αντίστοιχη καταγραφή στην έκθεση ελέγχου.

Το στοιχείο αυτό, όπως και η προέλευση και χρήση του εξοπλισμού, αποτελεί μέρος της συνολικότερης εικόνας που εξετάζεται γύρω από τη λειτουργία του ιατρείου.

Τι έχει προηγηθεί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανοίξει ένα μεγάλο κεφάλαιο γύρω από τις ιατρικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν πριν από τον θάνατό του, τα φάρμακα που ενδέχεται να είχαν χορηγηθεί, αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας των ιατρείων των δύο γιατρών.

Οι δύο γιατροί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και έχουν αρνηθεί ότι φέρουν ευθύνη για τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν έχει υπάρξει τελεσίδικη κρίση για την υπόθεση.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι ουσίες που εξετάζονται

Στο πλαίσιο της έρευνας, ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και στην παρουσία φαρμακευτικών ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Στις πρώτες πληροφορίες είχε γίνει λόγος για ανίχνευση βενζοδιαζεπινών, ενώ εξετάζεται ποια ακριβώς ουσία είχε χορηγηθεί, σε ποια ποσότητα και σε ποιο χρονικό σημείο.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και το ενδεχόμενο χρήσης μιδαζολάμης, ενώ έχει εξεταστεί επίσης η πιθανότητα χορήγησης προποφόλης.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η ανίχνευση μιας ουσίας από μόνη της δεν αρκεί για να αποδειχθεί ότι συνδέεται αιτιωδώς με τον θάνατο.

Η πλασμαφαίρεση και οι καταθέσεις

Ένα ακόμη κρίσιμο σκέλος της έρευνας αφορά τις θεραπείες που φέρεται να είχε υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, μεταξύ των οποίων και η πλασμαφαίρεση.

Στο πλαίσιο των καταθέσεων είχε αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια τέτοιων διαδικασιών η χορήγηση κατασταλτικών ουσιών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενώ διερευνάται τι ακριβώς συνέβη στις τελευταίες συνεδρίες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το πλήρες χρονικό των ιατρικών πράξεων, εξετάζοντας καταθέσεις, ιατρικά δεδομένα, ψηφιακό υλικό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

Η απολογία του γιατρού και η αναφορά στην «κυρία Γάκα»

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει και η απολογία του ενός γιατρού, ο οποίος είχε δηλώσει συντετριμμένος για την απώλεια ενός ανθρώπου στο ιατρείο του, αλλά είχε αρνηθεί ότι φέρει ευθύνη.

«Είμαι επαγγελματίας, είμαι συντετριμμένος, χάθηκε ένας άνθρωπος στο ιατρείο μου. Δεν φέρω ευθύνη όμως. Με λένε απατεώνα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί καν ο έλεγχος», είχε υποστηρίξει.

Κατά την απολογία του είχε επίσης προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι αναφερόταν επανειλημμένα στη σύζυγό του ως «κυρία Γάκα», αποδίδοντάς της ευθύνες για επιμέρους χειρισμούς, την ώρα που εκείνη, κατά τη δική της απολογία, δεν του είχε προσάψει αντίστοιχα ευθύνη.

Οι έλεγχοι στα ιατρεία προσθέτουν νέο κεφάλαιο

Τα νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ δεν απαντούν από μόνα τους στα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Προσθέτουν, ωστόσο, ένα ακόμη κομμάτι στην έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας των χώρων, τον εξοπλισμό που υπήρχε σε αυτούς και το κατά πόσο όλα όσα πραγματοποιούνταν εκεί ήταν συμβατά με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Το βάρος πλέον πέφτει στις δικαστικές και ιατρικές αρχές, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν το σύνολο των στοιχείων και να ξεκαθαρίσουν ποια από αυτά έχουν ουσιαστική σύνδεση με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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