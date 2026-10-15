Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο της Καρνεάδου

Snapshot Στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου στην οδό Καρνεάδου κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια που πιθανολογείται ότι περιέχουν αντίδοτο στη μιδαζολάμη.

Η μιδαζολάμη είναι φάρμακο βεζοδιαζεπίνης που χρησιμοποιείται για αναισθησία, προβλήματα ύπνου και σοβαρή διέγερση.

Η έρευνα στο ιατρείο σχετίζεται με την αποδέσμευση του χώρου λόγω καταγγελίας μισθωτηρίου συμβολαίου.

Πρόκειται για την τρίτη αστυνομική έρευνα στο ιατρείο, με προηγούμενες κατασχέσεις εγγράφων και ψηφιακών αρχείων.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, κατέσχεσαν δύο φιαλίδια.

Κατά πληροφορίες, εκτιμάται ότι τα φιαλίδια περιείχαν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη. Σε κάθε περίπτωση, επίσημα αποτελέσματα αναμένονται έπειτα από την ανάλυση που θα διενεργηθεί στο περιεχόμενο των φιαλιδίων.

Τι είναι η μιδαζολάμη

Αξίζει να σημειωθεί πως η μιδαζολάμη είναι φάρμακο τύπου βεζοδιαζεπίνης, που χρησιμοποιείται κατά βάση για αναισθησία, προβλήματα ύπνου και σοβαρή διέγερση.

Λειτουργεί προκαλώντας υπνηλία, μειώνοντας το άγχος και προκαλώντας απώλεια της ικανότητας δημιουργίας νέων αναμνήσεων. Η μιδαζολάμη μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα, ενδοφλεβίως ή με ένεση σε μυ, με ψεκασμό στη μύτη ή μέσω της παρειάς του στόματος

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έρευνα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η προηγούμενη είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε οι αστυνομικές αρχές είχαν κατασχέσει έγγραφα και ψηφιακά αρχεία που κρίθηκαν χρήσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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