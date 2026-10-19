Ιωάννα Γάκα: «Η υπερασπιστική θέση της δηλώνεται ενώπιον των δικαστικών αρχών», λέει ο δικηγόρος της

Ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει δημοσιεύματα σχετικά με τη φερόμενη υπερασπιστική τακτική της Ιωάννας Γάκα εξέδωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της

Άγγελος Βουράκης

Ιωάννα Γάκα: «Η υπερασπιστική θέση της δηλώνεται ενώπιον των δικαστικών αρχών», λέει ο δικηγόρος της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής διαψεύδει δημοσιεύματα για την υπερασπιστική τακτική της Ιωάνναςάκα, χαρακτηρίζοντάς τα αόριστα και ανακριβή.
  • Η υπεράσπιση δηλώνει ότι οι θέσεις της εκφράζονται μόνο ενώπιον των δικαστικών αρχών, σεβόμενη το τεκμήριο αθωότητας και τη μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας.
  • Ο δικηγόρος επικαλείται δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη δημοσίευση στοιχείων ποινικής δικογραφίας και προσωπικών δεδομένων κατά τη μυστική προδικασία.
  • Η ανακοίνωση αποτελεί εξαίρεση στην προηγούμενη δέσμευση της υπεράσπισης να αποφεύγει δημόσιες δηλώσεις και στοχεύει στην αποσαφήνιση της επίσημης θέσης της.
  • Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννας Γάκα, Πέτρο Πανταζή.
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Τη δημόσια τοποθέτησή του για δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σε ενημερωτικές ιστοσελίδες και αναπαράχθηκαν από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς έκανε ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής, πληρεξούσιος της Ιωάννα Γάκα αμφισβητώντας την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται ως στοιχεία για τη μελλοντική υπερασπιστική της γραμμή.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, τα σχετικά δημοσιεύματα επικαλούνται αόριστα «πηγές» που φέρονται να πρόσκεινται στην κατηγορουμένη και αναφέρονται στην υπερασπιστική τακτική που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Ο κ. Πανταζής διευκρινίζει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν προέρχονται από δηλώσεις ή τοποθετήσεις της υπεράσπισης της εντολέως του.

«Η θέση της δηλώνεται και κατατίθεται μόνον ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η υπεράσπιση σέβεται απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας και τη μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας.

Επίκληση δικαστικών αποφάσεων για τη δημοσίευση στοιχείων δικογραφίας

Στην ίδια ανακοίνωση, ο δικηγόρος της κατηγορούμενης για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη παραπέμπει στις υπ’ αριθμ. 2453/2023 και 5024/2025 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες, όπως αναφέρει, αφορούν υποθέσεις που είχαν επίσης απασχολήσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αποφάσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημοσίευση στοιχείων ποινικών δικογραφιών κατά το στάδιο της μυστικής προδικασίας, καθώς και τη διάδοση προσωπικών δεδομένων ή εγγράφων που περιλαμβάνουν τέτοια δεδομένα στο πλαίσιο τηλεοπτικών εκπομπών.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων μπορεί να συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης.

Όπως εξηγεί ο κ. Πανταζής, η έκδοση της ανακοίνωσης αποτελεί εξαίρεση από την προηγούμενη δέσμευση της υπεράσπισης να αποφύγει οποιαδήποτε δημόσια δήλωση για την υπόθεση.

Η παρέμβασή του, σύμφωνα με όσα αναφέρει, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν αποτελούν επίσημη θέση της υπεράσπισης της Ι.Γ.

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