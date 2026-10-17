Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτά είναι τα 2 φιαλίδια με το αντίδοτο που βρέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου

Snapshot Στο ιατρείο της Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκαν δύο φιαλίδια που πιθανόν περιείχαν αντίδοτο στη μιδαζολάμη.

Η μιδαζολάμη είναι φάρμακο βεζοδιαζεπίνης που χρησιμοποιείται για αναισθησία, προβλήματα ύπνου και μειώνει το άγχος προκαλώντας υπνηλία.

Η έρευνα στο ιατρείο συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου λόγω καταγγελίας μισθωτηρίου συμβολαίου.

Πρόκειται για την τρίτη αστυνομική έρευνα στο ιατρείο, με προηγούμενες κατασχέσεις εγγράφων και ψηφιακών αρχείων.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, κατέσχεσαν δυο φιαλίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φιαλίδια εκτιμάται ότι περιείχαν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, έδωσε στη δημοσιότητα τα δυο φιαλίδια, τα οποία πιθανόν θα μπορούσαν να σώσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή πριν καταλήξει.

Μιδαζολάμη και προποφόλη μαζί σημαίνει δεκαπλάσια δράση

Πάνω από 1.600 ουσίες εξετάστηκαν, ώστε να εντοπιστεί τι βρισκόταν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, πριν τον θάνατό του, και ποια από αυτές τις ουσίες έπαιξε ρόλο σε αυτόν.

Για πρώτη φορά, ο γενετιστής και τεχνικό σύμβολος της οικογένειας του τραγουδιστή, Δρ. Γιώργος Φιτσιάλος, μίλησε για τις έρευνες που έχουν γίνει, στην προσπάθεια να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Όπως είπε στην εκπομπή «Live News», στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν τρεις ουσίες μείζονος σημασίας: μιδαζολάμη, προποφόλη και φλουμαζενίλη. Η μιδαζολάμη και η προποφόλη αποτελούν βαριά κατασταλτικά και ο συνδυασμός του σημαίνει δεκαπλάσια δράση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φιτσιάλος. Η φλουμαζενίλη είναι το αντίδοτο και χορηγήθηκε προκειμένου να αναστρέψει την έως εκείνη την ώρα κλινική εικόνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Φιτσιάλο, το υλικό που ελήφθη είναι μεταθανάτιο, επομένως δεν είναι δυνατόν να μιλήσει με ασφάλεια για τις ποσότητες των ουσιών που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επιπλέον, όπως είπε ο γενετιστής, δεν εντοπίστηκε αδρεναλίνη, ουσία που τις πρώτες ημέρες του θανάτου του τραγουδιστή λεγόταν πως του χορηγήθηκε στην προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανός. Ωστόσο, υπάρχουν δύο παράμετροι για αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Φιτσιάλος: από τη μία το cut-off, το οποίο αποτελεί το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να επικυρωθεί μία ουσία και το δεύτερο είναι το γεγονός πως πρόκειται για μεταθανάτιο υλικό, επομένως υπάρχει αποδόμηση.

Τέλος, ο ειδικός, χαρακτήρισε την προποφόλη σαν ένα «τανκ», το οποίο η μιδαζολάμη το ενισχύει και το κάνει «πανίσχυρο».

Τι είναι η μιδαζολάμη

Αξίζει να σημειωθεί πως η μιδαζολάμη είναι φάρμακο τύπου βεζοδιαζεπίνης, που χρησιμοποιείται κατά βάση για αναισθησία, προβλήματα ύπνου και σοβαρή διέγερση.

Λειτουργεί προκαλώντας υπνηλία, μειώνοντας το άγχος και προκαλώντας απώλεια της ικανότητας δημιουργίας νέων αναμνήσεων. Η μιδαζολάμη μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα, ενδοφλεβίως ή με ένεση σε μυ, με ψεκασμό στη μύτη ή μέσω της παρειάς του στόματος

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έρευνα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η προηγούμενη είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε οι αστυνομικές αρχές είχαν κατασχέσει έγγραφα και ψηφιακά αρχεία που κρίθηκαν χρήσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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