Θάνατος Μαζωνάκη: Οι ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του τραγουδιστή

Τι αποκάλυψε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του αδικοχαμένου τραγουδιστή

Παναγιώτης Βελισσάρης

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του τραγουδιστή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκαν οι ουσίες μιδαζολάμη, προποφόλη, Anexate, ολανζαπίνη και αριπιπραζόλη.
  • Ολανζαπίνη και αριπιπραζόλη είναι άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη σχιζοφρένεια και τη διπολική διαταραχή.
  • Η μιδαζολάμη είναι βενζοδιαζεπίνη με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση, ενώ η προποφόλη είναι ενδοφλέβιο αναισθητικό ταχείας δράσης.
  • Το Anexate (φλουμαζενίλη) χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών, όπως της μιδαζολάμης.
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Τις ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκάλυψε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, εντοπίστηκαν:

  • Μιδαζολάμη
  • Προποφόλη
  • Anexate
  • Ολανζαπίνη
  • Αριπιπραζόλη

Η δράση κάθε ουσίας

Οι ουσίες που αναφέρονται έχουν διαφορετικές φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις:

  • Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.
  • Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χορηγείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή.
  • Μιδαζολάμη: Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταστολή και την αναισθησία, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων.
  • Προποφόλη: Ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο ταχείας έναρξης και σύντομης δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.
  • Φλουμαζενίλη (Anexate): Ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή της κατασταλτικής τους δράσης, όπως εκείνης της μιδαζολάμης.

Τα δύο φιαλίδια που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Καρνεάδου

Υπενθυμίζεται πως χτες, οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, κατέσχεσαν δύο φιαλίδια.

Κατά πληροφορίες, εκτιμάται ότι τα φιαλίδια περιείχαν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη. Σε κάθε περίπτωση, επίσημα αποτελέσματα αναμένονται έπειτα από την ανάλυση που θα διενεργηθεί στο περιεχόμενο των φιαλιδίων.

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