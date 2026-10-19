Θάνατος Μαζωνάκη: Το μήνυμα της Γάκα στην αναισθησιολόγο για τη μέθη - Της ζήτησε μιδαζόλαμη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με επίκεντρο την επικοινωνία της κατηγορούμενης γιατρού με αναισθησιολόγο, από την οποία φέρεται να ζήτησε κατασταλτική ουσία

Κατερίνα Ρίστα

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μήνυμα της Γάκα στην αναισθησιολόγο για τη μέθη - Της ζήτησε μιδαζόλαμη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κατηγορούμενη γιατρός Γάκα φέρεται να ζήτησε από αναισθησιολόγο να προμηθευτεί μιδαζολάμη πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η μιδαζολάμη είναι κατασταλτική ουσία που χρησιμοποιείται σε ιατρικές πράξεις που απαιτούν μέθη.
  • Ο διάλογος μεταξύ της γιατρού και της αναισθησιολόγου περιλαμβάνει την οργάνωση παραλαβής της μιδαζολάμης μέσω τρίτου προσώπου.
  • Η αναισθησιολόγος αναμένεται να κληθεί εκ νέου για να καταθέσει στην έρευνα σχετικά με την υπόθεση.
  • Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία για να διαπιστώσουν τις συνθήκες προμήθειας της ουσίας και τη σύνδεσή της με τα γεγονότα του θανάτου.
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Νέα δεδομένα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται μήνυμα που φέρεται να έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Γάκα σε αναισθησιολόγο με την οποία συνεργαζόταν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η 56χρονη φέρεται να επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο πριν από τον θάνατο του Μαζωνάκη, ζητώντας της να προμηθευτεί μιδαζολάμη, καθώς, όπως ανέφερε, δεν διέθετε την ουσία. Η μιδαζολάμη είναι φαρμακευτική ουσία με κατασταλτική και ηρεμιστική δράση, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε ιατρικές πράξεις που απαιτούν μέθη.

Το πρόσωπο που φέρεται να προμήθευσε τις κατασταλτικές ουσίες στην κατηγορούμενη ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αναισθησιολόγος με την οποία συνεργαζόταν.

Ο διάλογος για τη μιδαζολάμη

Στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν οι δύο γυναίκες, η κατηγορούμενη γιατρός ζητά να σταλεί κάποιο άτομο για να παραλάβει τη μιδαζολάμη.

Ο διάλογος, έχει ως εξής:

Κατηγορούμενη γιατρός: «Καλημέρα Μ... μου. Να στείλω άνθρωπο, κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη που δεν έχω καθόλου;»

Αναισθησιολόγος: «Οκ Ι... μου».

Κατηγορούμενη γιατρός: «Χίλια ευχαριστώ. Τι ώρα;»

Αναισθησιολόγος: «10 με 11».

Κατηγορούμενη γιατρός: «Οκ. Θα δώσω το τηλέφωνό σου στον Γιάννη».

Η επικοινωνία των δύο γυναικών αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η αναισθησιολόγος αναμένεται να κληθεί εκ νέου για να καταθέσει.

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