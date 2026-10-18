Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν του έκανα πλασμαφαίρεση» - Η νέα υπερασπιστική γραμμή της Γάκα

Τι αναμένεται να υποστηρίξει η Ιωάννα Γάκα τις επόμενες ημέρες ενώπιον των δικαστικών αρχών

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν του έκανα πλασμαφαίρεση» - Η νέα υπερασπιστική γραμμή της Γάκα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιωάννα Γάκα αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά θεραπεία Inus που αφαιρεί τοξικές ενώσεις από το αίμα.
  • Υποστηρίζει ότι η θεραπεία Inus δεν είναι επικίνδυνη και ότι έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στη Γερμανία για τη χρήση του μηχανήματος.
  • Ισχυρίζεται ότι η υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ήδη επιβαρυμένη και ο θάνατός του δεν οφείλεται αποκλειστικά στις θεραπείες που έκανε.
  • Αρνείται ότι καθυστέρησε να καλέσει το ΕΚΑΒ και υποστηρίζει πως η ανακοπή συνέβη λίγα λεπτά πριν την κλήση, ενώ εκείνη συνομιλούσε με τον τραγουδιστή.
  • Το κατηγορητήριο τη βαρύνει με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, λόγω της φερόμενης παράνομης θεραπείας και της καθυστέρησης στην κλήση βοήθειας.
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Ότι δεν έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναμένεται να υποστηρίξει τις επόμενες ημέρες η Ιώαννα Γάκα, η οποία θα βρεθεί ξανά ενώπιον των δικαστικών αρχών, συνοδεία του δικηγόρου της Πέτρου Πανταζή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Real News», τρεις αναμένεται να είναι οι άξονες της απολογίας της, στην προσπάθειά της να καταρρίψει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο: ότι έκανε θεραπείες Inus, ότι αυτές δεν είχαν επικινδυνότητα και ότι η υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ήδη επιβαρυμένη.

«Έκανα θεραπεία Inus»

Ο πρώτος βασικός ισχυρισμός που αναμένεται να επικαλεστεί η κατηγορούμενη γιατρός είναι ότι δεν έκανε πλασμαφαίρεση, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο. Ήδη από την αρχική της απολογία έχει αναφερθεί σε «θεραπεία Inus».

«Το Inus αφαιρεί τοξικές ενώσεις από το αίμα. Αφαιρεί ό,τι είναι χημικό και ξένο στο σώμα μας, όπως φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, βαρέα μέταλλα, οργανικούς διαλύτες, φάρμακα,μικροπλαστικά, ναρκωτικά, αλκοόλ», ήταν η απάντηση που έδωσε στον ανακριτή η κατηγορούμενη, όταν ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη ιατρική μέθοδο.

Η Ιωάννα Γάκα, όπως αναφέρει η Real News, υποστηρίζει ότι η πλασμαφαίρεση αφορά ανθρώπους που έχουν κάποια παθολογία, τονίζοντας ότι η ίδια δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία, ως γνωστόν, πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και υπό αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

«Δεν υπήρχε επικινδυνότητα»

Ο δεύτερος υπερασπιστικός ισχυρισμός που αναμένεται να επικαλεστεί η Ιωάννα Γάκα είναι ότι η θεραπεία αυτή δεν είναι επικίνδυνη. Από την πλευρά της έχει τονιστεί και κατά την αρχική της απολογία ότι έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στη Γερμανία για να χρησιμοποιεί το μηχάνημα Inus, για το οποίο είχε υποστηρίξει ότι «δεν χρειάζεται αυτοτελής πιστοποίηση στην Ελλάδα γιατί υπάρχει ειδική πιστοποίηση για όλη την ΕΕ για τη λειτουργία του».

Το κατηγορητήριο, από την άλλη, χαρακτηρίζει τη διαδικασία, που κατά τις αρχές φέρεται ως «πλασμαφαίρεση», ως «επικίνδυνη», καταλογίζοντας στη γιατρό ότι δεν είχε λάβει ιατρικό ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη «ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αντενδεικνυόμενες παθήσεις ή καταστάσεις της υγείας του ασθενούς που καθιστούσαν τέτοια θεραπεία στον συγκεκριμένο ασθενή ακόμα πιο επικίνδυνη».

Επ'αυτού, η γιατρός απαντά ότι η θεραπεία Inus στην οποία, όπως λέει, πιστοποιήθηκε, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν απαιτείται πλήρης ιατρικός έλεγχος πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

«Η υγεία του ήταν επιβαρυμένη»

Ο τρίτος βασικός ισχυρισμός της Ιωάννας Γάκα, σύμφωνα πάντα με τη Real News, θα είναι η αποσύνδεση των ενεργειών της από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Θα ισχυριστεί, δηλαδή, ότι η υγεία του αγαπημένου τραγουδιστή ήταν ήδη άκρως επιβαρυμένη και άρα θα κατέληγε, ανεξάρτητα από τις θεραπείες που υποβλήθηκε στο ιατρείο της. Υπενθυμίζεται ότι, μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση ή «ινοθεραπεία», ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στον διπλανό ιδιωτικό χώρο των Γάκα - Θεοδωρόπουλου, στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Το κατηγορητήριο, βέβαια, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αφού, εκτός της φερόμενης ως παράνομης θεραπείας, της αποδίδεται και ότι δεν ειδοποίησε το ΕΚΑΒ επί μία ολόκληρη ώρα, κάτι που η ίδια αρνείται. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι τη μία ώρα που κατά το κατηγορητήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποστεί ανακοπή, η ίδια συνομιλούσε με τον τραγουδιστή και μάλιστα αυτός σηκώθηκε από την καρέκλα και πήγε στην τουαλέτα. Τοποθετεί, δηλαδή, την ανακοπή μόλις λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

Πηγή: Real News

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