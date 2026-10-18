Μαζωνάκης: Με ισχυρή αστυνομική παρουσία το 40ήμερο μνημόσυνο - Πώς θα γίνει η τελετή στη Νίκαια

Στις 09:30 έχει προγραμματιστεί η επιμνημόσυνη δέηση, ενώ θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του - Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. για τη μεγάλη προσέλευση κόσμου

Ανθή Κουρεντζή

Μαζωνάκης: Με ισχυρή αστυνομική παρουσία το 40ήμερο μνημόσυνο - Πώς θα γίνει η τελετή στη Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια στις 09:30, με επιμνημόσυνη δέηση και τρισάγιο στον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και θα υπάρχει ισχυρή παρουσία για τη διαχείριση της μεγάλης προσέλευσης κόσμου, που εκτιμάται έως 5.000 άτομα.
  • Στον ναό θα βρίσκονται κυρίως οικογένεια και στενό περιβάλλον, ενώ οι θαυμαστές θα παρακολουθήσουν την ακολουθία από τον εξωτερικό χώρο μέσω μεγαφώνων.
  • Η Νίκαια, τόπος καταγωγής του καλλιτέχνη, τιμά τη μνήμη του με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό, με πολλούς να παρευρίσκονται και να αφήνουν αφιερώσεις στον τάφο του.
  • Φίλοι και συνεργάτες έχουν εκφράσει συγκινητικές αναφορές για την προσωπικότητα και τη θρησκευτική πίστη του Μαζωνάκη με αφορμή το μνημόσυνο.
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Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η Νίκαια γίνεται το επίκεντρο μιας ακόμη συγκινητικής συνάντησης στη μνήμη του.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου έχει προγραμματιστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή, αναμένονται συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου και χιλιάδες θαυμαστές του. Η μεγάλη ανταπόκριση που είχε καταγραφεί στην κηδεία του έχει οδηγήσει τις Αρχές στη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία τόσο στον χώρο της εκκλησίας όσο και στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου βρίσκεται ο τάφος του.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην Αγία Τριάδα – Τα μέτρα για την προσέλευση του κόσμου

Σε επιφυλακή βρίσκονται σήμερα οι αστυνομικές δυνάμεις της Νίκαιας, καθώς η προσέλευση των ανθρώπων που επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο αριθμός των θαυμαστών που ενδέχεται να βρεθούν στην περιοχή μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 5.000. Ο σχεδιασμός προβλέπει αστυνομική παρουσία στον προαύλιο χώρο της Αγίας Τριάδας, με στόχο την επιτήρηση της προσέλευσης, τη διαχείριση του πλήθους και την αποφυγή συνωστισμού.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την ημέρα της κηδείας του τραγουδιστή, όταν χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για τη διατήρηση της ομαλής πρόσβασης στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν οι θρησκευτικές ακολουθίες.

Ποιοι θα βρίσκονται μέσα στην εκκλησία

Η μεγάλη προσέλευση που αναμένεται έχει επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο εσωτερικό του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας θα βρίσκονται κυρίως τα μέλη της οικογένειας, συγγενείς και άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι θαυμαστές του θα μπορούν να συγκεντρωθούν στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας και να παρακολουθήσουν την ακολουθία μέσω των μεγαφώνων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στον αποχαιρετισμό, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα από την αυξημένη προσέλευση μέσα στον ναό.

Το ενδιαφέρον του κόσμου παραμένει μεγάλο, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας καλλιτέχνης με ιδιαίτερα ισχυρό δεσμό με τους θαυμαστές του, πολλοί από τους οποίους είχαν σπεύσει και στην κηδεία του για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Τρισάγιο στον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου στην Αγία Τριάδα, η οικογένεια και οι παρευρισκόμενοι αναμένεται να μεταβούν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία προβλέπεται και στον χώρο του νεκροταφείου, καθώς εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός θαυμαστών θα θελήσει να βρεθεί και εκεί, για να αφήσει ένα λουλούδι ή να προσευχηθεί στη μνήμη του.

Η διαχείριση της προσέλευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα, προκειμένου τόσο η ακολουθία στον ναό όσο και το τρισάγιο να πραγματοποιηθούν με τάξη και σεβασμό προς την οικογένεια.

Η Νίκαια τιμά ξανά τον δικό της Γιώργο

Η επιλογή της Νίκαιας για το 40ήμερο μνημόσυνο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την περιοχή όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και με την οποία παρέμεινε στενά συνδεδεμένος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία του και την παρουσία του στις σημαντικότερες μουσικές σκηνές της χώρας, ο τραγουδιστής δεν έπαψε να αναφέρεται στις ρίζες του και στις γειτονιές όπου πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια.

Η απώλειά του, στις 9 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους ανθρώπους της περιοχής, πολλοί από τους οποίους τον γνώριζαν από τα πρώτα βήματα της ζωής και της καριέρας του. Η ίδια συγκίνηση αποτυπώθηκε και στην κηδεία του, όταν άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν για ώρες προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν.

Λουλούδια, εικόνες αγίων, χειρόγραφα σημειώματα, προσωπικές αφιερώσεις και στίχοι από τα τραγούδια του σχημάτιζαν ένα ιδιαίτερα συγκινητικό σκηνικό. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους βρίσκονταν άνθρωποι που είχαν μεγαλώσει με τη μουσική του, αλλά και νεότεροι θαυμαστές που είχαν συνδεθεί με τα τραγούδια και την ξεχωριστή προσωπικότητά του.

Σήμερα, σαράντα ημέρες αργότερα, η Νίκαια γίνεται ξανά σημείο συνάντησης αυτών των ανθρώπων.

Σαράντα ημέρες μετά, η συγκίνηση παραμένει

Το 40ήμερο μνημόσυνο αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για το κοινό που τον ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας.

Τις τελευταίες ημέρες, φίλοι και συνεργάτες του έχουν προχωρήσει σε συγκινητικές αναφορές για την απώλειά του, μιλώντας για την ευαισθησία, την αυθεντικότητα και τη βαθιά θρησκευτική του πίστη.

Ανάμεσά τους και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του αναφέρθηκε στην «παιδική ψυχή» του και στην αγάπη που εξακολουθεί να τον συνδέει με όσους τον γνώρισαν. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με τα λόγια: «Καλή μας αντάμωση άγγελέ μου…».

https://www.instagram.com/p/DemKp2WCHOh/

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