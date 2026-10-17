Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: «Τώρα είσαι εκεί που δεν υπάρχουν μικροπρέπειες»

Snapshot Η Αλεάνδρα Παλολόγου τίσε τη μνήμη Γιώργουζωνάκη με ανάρτηση μετά την 40ή ημέρα από τον θάνατό του, αναφερόμενη στην πίστη του στον Θεό.

Υπογράμμισε πως η ψυχή του Μαζωνάκη θα βρει γαλήνη δίπλα στον Δημιουργό, σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση της 40ής ημέρας.

Τόνισε ότι η παρουσία του τραγουδιστή θα ζει μέσα από τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και τους εκατομμύρια θαυμαστές του.

Αναφέρθηκε στον πόνο που άφησε η απώλειά του και στα όσα πρόσφερε στους γύρω του, επισημαίνοντας ότι τώρα βρίσκεται σε μια διάσταση χωρίς μικροπρέπειες και κακία.

Η σχέση της Παλαιολόγου με τον Μαζωνάκη ήταν πολυετής, και εκείνος είχε παντρέψει την ηθοποιό με τον πρώην σύζυγό της. Snapshot powered by AI

Με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση επέλεξε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

Η ηθοποιός, που διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση εκτίμησης και αγάπης με τον τραγουδιστή, προχώρησε σε μια προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στην πίστη του, στην προσωπικότητά του και στο αποτύπωμα που άφησε στους ανθρώπους που τον γνώρισαν.

Ξεκινώντας από τη θρησκευτική σημασία της 40ής ημέρας μετά τον θάνατο, εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η ψυχή του αγαπημένου καλλιτέχνη θα βρει τη γαλήνη κοντά στον Θεό, στον οποίο, όπως σημείωσε, πίστευε βαθιά.

«Σύμφωνα με την Εκκλησία, την 40η ημέρα καθορίζεται η θέση που θα έχει η ψυχή των τεθνεώτων μέχρι την Ανάσταση των νεκρών. Είμαι σίγουρη πως η παιδική ψυχή του Γιώργου μας θα βρει τη θέση της δίπλα στο Δημιουργό στον οποίο πίστευε βαθιά», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Θα ζει για πάντα μέσα από όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε»

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον κόσμο, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του θα παραμείνει ζωντανή τόσο στις αναμνήσεις των δικών του ανθρώπων όσο και στις καρδιές των εκατομμυρίων θαυμαστών του.

«Θα ζει για πάντα μέσα απ’ όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε αλλά και από εκατομμύρια κόσμο που μπορεί να μην τον γνώρισε αλλά τον λάτρεψε», ανέφερε.

Στη συνέχεια, τα λόγια της απέκτησαν έναν ακόμη πιο προσωπικό τόνο, καθώς μίλησε ανοιχτά για τον πόνο που έχει αφήσει η απώλειά του και για όσα πρόσφερε ο τραγουδιστής στους ανθρώπους γύρω του.

«Γιώργο σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ, έδωσες στον καθέναν μας πολύ όμορφα πράγματα που ούτε εσύ δεν μπορείς να φανταστείς, αλλά πια η ψυχούλα σου είναι σε άλλη διάσταση, εκεί που δεν υπάρχουν μικροπρέπειες, φθόνος, κακία…», σημείωσε.

Η ανάρτησή της ολοκληρώθηκε με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά φράση:«Καλή μας αντάμωση άγγελέ μου…».

https://www.instagram.com/p/DemKp2WCHOh/

Η σχέση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετρούσε πολλά χρόνια, ενώ ο τραγουδιστής είχε παντρέψει την ηθοποιό με τον πρώην σύζυγό της, Βαγγέλη Μητρογιάννη.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 9:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στον τάφο του, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, έχουν προβλεφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της αναμενόμενης προσέλευσης κόσμου

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