Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αύριο στη Νίκαια - Αναμένονται χιλιάδες θαυμαστές

Snapshot Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Αγία Τριάδα Νίκαιας με την παρουσία συγγενών, φίλων και χιλιάδων θαυμαστών.

Η ΕΛ.ΑΣ. θα έχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και στο Γ΄ Νεκροταφείο για τη διαχείριση της μεγάλης προσέλευσης, που εκτιμάται έως και 5.000 άτομα.

Στην εκκλησία θα βρίσκονται κυρίως μέλη της οικογένειας και στενό περιβάλλον του τραγουδιστή, ενώ οι θαυμαστές θα παρακολουθήσουν την τελετή από τον εξωτερικό χώρο μέσω μεγαφώνων.

Μετά το μνημόσυνο θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο, όπου η οικογένεια εξετάζει τη διαμόρφωση του τάφου σε οικογενειακό.

Το μνημόσυνο έχει μεγάλη συναισθηματική σημασία για τη Νίκαια, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο καλλιτέχνης και όπου αναμένεται να αποχαιρετήσουν ξανά τον Γιώργο Μαζωνάκη χιλιάδες θαυμαστές. Snapshot powered by AI

Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Νίκαια ετοιμάζεται να τιμήσεις ξανά έναν από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους της.

Αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και πλήθους θαυμαστών που επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ

Ισχυρή αστυνομική παρουσία και αυξημένα μέτρα ασφαλείας προβλέπονται τόσο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας όσο και στο Γ΄ Νεκροταφείο, όπου βρίσκεται ο τάφος του καλλιτέχνη, λόγω της μεγάλης προσέλευσης θαυμαστών που αναμένεται.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής, στις 09:30, μετά τη Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του τραγουδιστή.

Οι προετοιμασίες για το μνημόσυνο βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τις αρχές να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου κατά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσέλευση που ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τις 5.000 ανθρώπους, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ειδικών μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή της τελετής.

Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων θα είναι ενισχυμένη στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν οι θρησκευτικές ακολουθίες, με στόχο τη διαχείριση της προσέλευσης και την αποφυγή συνωστισμού.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, στο εσωτερικό της εκκλησίας προβλέπεται να βρίσκονται κυρίως μέλη της οικογένειας και άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή, ενώ οι θαυμαστές του θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ακολουθία από τον εξωτερικό χώρο του ναού, μέσω μεγαφώνων.

Αντίστοιχα μέτρα αναμένεται να ισχύσουν και στο Γ΄ Νεκροταφείο, κατά τη διάρκεια του τρισαγίου που θα ακολουθήσει.

Η Νίκαια αποχαιρετά ξανά τον δικό της Γιώργο

Για τη Νίκαια, το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία. Είναι η γειτονιά όπου μεγάλωσε, ο τόπος με τον οποίο δεν έπαψε ποτέ να ταυτίζεται, ακόμη και όταν η καριέρα του τον οδήγησε στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της χώρας.

Η απώλειά του, στις 9 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, με χιλιάδες ανθρώπους να σπεύδουν να του πουν το τελευταίο αντίο.

Στην κηδεία του, θαυμαστές κάθε ηλικίας άφησαν λουλούδια, εικόνες και χειρόγραφα σημειώματα, αποτυπώνοντας τη σχέση που είχαν αναπτύξει μαζί του μέσα από τα τραγούδια του.

Πολλοί παρέμειναν για ώρες στον χώρο, θέλοντας να αποχαιρετήσουν έναν καλλιτέχνη που ένιωθαν δικό τους άνθρωπο. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση με το κοινό αναμένεται να αποτυπωθεί και την Κυριακή, καθώς πολλοί θα βρεθούν ξανά στη Νίκαια για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο και η διαμόρφωση του τάφου

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου στην Αγία Τριάδα, συγγενείς και στενοί φίλοι του τραγουδιστή αναμένεται να μεταβούν στο Γ΄ Νεκροταφείο, όπου θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια εξετάζει τη διαμόρφωση του σημείου ταφής του σε οικογενειακό τάφο. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαν τοποθετηθεί στο μνήμα φωτογραφία και επιγραφή με το όνομά του, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.

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