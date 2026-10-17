Θοδωρής Αθερίδης:«Προκάλεσα άθελά μου φασαρία»-Η ανάρτηση μετά τις δηλώσεις για την υπόθεση Μαζωνάκη

Snapshot Ο Θοδωρήςθερίδης εξήγησε η ενσυναίσθηση είναι βασικό εργαλείο για την κατανόηση της ψυχολογίας εγκληματιών, όπως έμαθαν οι ηθοποιοί σε συνάντηση με ανακριτές.

Σε δηλώσεις του για την υπόθεση Μαζωνάκη, ανέφερε τη δυσκολία προσαρμογής της γιατρού στη φυλακή, προσεγγίζοντας την οπτική της ως ηθοποιός.

Η συνάντηση που οργάνωσε ο Μανούσος Μανουσάκης είχε στόχο να διδάξει στους ηθοποιούς τη σημασία της έρευνας και της μεθόδου στην προετοιμασία ρόλων.

Ο Αθερίδης τόνισε ότι οι τοποθετήσεις του για ενσυναίσθηση δεν αποσκοπούσαν στη δικαιολόγηση εγκληματιών, αλλά στην επαγγελματική προσέγγιση και εξέφρασε ότι προκάλεσε άθελά του αναστάτωση. Snapshot powered by AI

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τη γιατρό που κατηγορείται για την εμπλοκή της, ο Θοδωρής Αθερίδης επανέρχεται στο ζήτημα της ενσυναίσθησης, μέσα από μια προσωπική ανάμνηση από τα γυρίσματα της σειράς «Το δίχτυ».

Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς ο Μανούσος Μανουσάκης είχε οργανώσει μια συνάντηση των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας, προκειμένου να προσεγγίσουν την ψυχολογία ανθρώπων που καλούνται να εξιχνιάσουν σοβαρά εγκλήματα. Όπως ανέφερε, το βασικό στοιχείο στη δουλειά τους ήταν η ενσυναίσθηση, δηλαδή η προσπάθεια να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης και τα κίνητρα του δράστη.

«Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτέλεσε και μάθημα για τους ίδιους τους ηθοποιούς.

Η τοποθέτηση του Θοδωρή Αθερίδη για την υπόθεση Μαζωνάκη

Ο Θοδωρής Αθερίδης είχε μιλήσει στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη γιατρό, αναφερόμενος στις συνθήκες κράτησής της και στη δυσκολία προσαρμογής σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

«Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε», είχε αναφέρει, περιγράφοντας την εντύπωση που του προκάλεσε η πληροφορία ότι η γυναίκα ζήτησε να περάσει από το σπίτι της για να κάνει μπάνιο προτού οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο ηθοποιός συνέδεσε την αντίδρασή της με τον τρόπο ζωής στον οποίο, κατά την εκτίμησή του, είχε συνηθίσει, ενώ εξήγησε πως μπήκε στη διαδικασία να προσεγγίσει την οπτική της μέσα από την ιδιότητά του.

«Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός», σημείωσε.

Στην ανάρτησή του, ο Θοδωρής Αθερίδης θυμήθηκε ότι, κατά τη συνάντηση που είχε οργανώσει ο Μανούσος Μανουσάκης, οι ηθοποιοί είχαν συζητήσει για υποθέσεις που είχαν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη, όπως εκείνες του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, της Ρούλας Πισπιρίγκου και της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Όπως εξήγησε, στόχος της συνάντησης ήταν να κατανοήσουν καλύτερα τη μεθοδολογία των ανακριτών, αλλά και να αντιληφθούν ότι η προετοιμασία ενός ρόλου δεν βασίζεται αποκλειστικά στο υποκριτικό ταλέντο, αλλά και στην έρευνα.

«Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, γι' αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με τη μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί», έγραψε.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην αντίδραση που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του, σημειώνοντας πως η αναφορά του στην ενσυναίσθηση έγινε για να εξηγήσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική προσέγγιση και όχι για να δικαιολογήσει πράξεις ή πρόσωπα.

«Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς , προκάλεσα άθελα μου φασαρία!», ανέφερε.

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