Αθερίδης για εύσημα στον Χρυσοχοΐδη για Marfin και τα πυρά που δέχθηκε: «Το cancel δεν με αφορά»

Snapshot Ο Θοδωρής Αθερίδης εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης Marfin και την προσπάθειά του να μην αρχειοθετηθούν τα εγκλήματα.

Ο Αθερίδης απορρίπτει την κριτική που δέχθηκε, δηλώνοντας ότι δεν τον επηρεάζει το «cancel culture» και ότι δεν ενδιαφέρεται για ανθρώπους με τυφλό μίσος.

Τόνισε πως η εξιχνίαση και η δικαστική κρίση των δολοφόνων της Marfin είναι προς το συμφέρον όλων και δεν έχει προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων.

Αναφέρθηκε στην προηγούμενη εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη κατά τη θητεία του Χρυσοχοΐδη και κατήγγειλε το τυφλό μίσος σε όσους ζητούν «λευτεριά» σε καταδικασμένους τρομοκράτες.

Ο Χρυσοχοΐδης διαχώρισε τη θέση του από το έγκλημα του 20χρονου στο Άργος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί πρέπει να αποτρέπουν και όχι να διαπράττουν εγκλήματα. Snapshot powered by AI

Ο Θοδωρής Αθερίδης, έκανε ειδική μνεία στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στο ελληνικό FBI για την διαλεύκανση της υπόθεσης της Marfin και πολλοί έσπευσαν να τον κρίνουν αρνητικά. Ωστόσο, ο ηθοποιός «κλείνει τα αυτιά του» στους επικριτές και με ανάρτησή του αιτιολογεί γιατί προχώρησε σε αυτή την τοποθέτηση.

«Δεν είμαι αιρετός! Το cancel δεν με αφορά! Ούτε με τρομάζει! Ίσα ίσα που διευκολύνει το ξεκαθάρισμα των ανθρώπων που θα ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ψαρεύω σε θολά άλλα σε πεντακάθαρα νερά!

Από το 2012 που τοποθετήθηκα δημόσια για αυτό που θα έρχονταν, στο protagon (το παράδοξο ενός αριστερού ψηφοφόρου) συστήθηκα στον κόσμο. Μπορείτε να το αναζητήσετε αν θέλετε. Όποιος έρχονταν να με δει στο θέατρο ήξερε ποιον πάει να δει. Η δουλειά μου είναι δουλειά αγάπης.

Δεν μ ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος. Τυφλό μίσος είναι αυτό που προτιμάς το κακό σου αρκεί να μην δικαιωθεί ο εχθρός σου. Αρκετοί άνθρωποι σήμερα παρακαλούν να μην έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι των αθώων της marfin μόνο και μόνο για να μην χρεωθεί τα εύσημα ο Υπουργός προστασίας του πολίτη.

Γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεράστιο πλήγμα στον ανένδοτο αγώνα τους. Δεν είναι όμως έτσι. Το να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαστούν για το έγκλημα τους είναι προς το συμφέρον όλων. Οι άνθρωποι που κάηκαν ήταν σαν κι εμάς. Οι σημερινοί κατηγορούμενοι αν είναι αθώοι θα το κρίνει η δικαιοσύνη.

Ο εκπεφρασμένος θαυμασμός μου προς το πρόσωπο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη αφορά την διαρκή προσπάθεια του για διαλεύκανση, στην μη αρχειοθέτηση των εγκλημάτων. Ας θυμηθούμε ότι στην βάρδια του εξιχνιάστηκε η 17η Νοέμβρη. Οι άνθρωποι που ζητούν «λευτεριά στον Κουφοντίνα» είναι άνθρωποι με αυτό το τυφλό μίσος που ανέλυσα πριν.

Γιατί από το 1975 της πρώτης δολοφονίας της οργάνωσης μέχρι το 2002 της εξάρθρωσης της, έχαιρε της «λευτεριάς» , αφού κινούνταν κάτω από τα ραντάρ της αστυνομίας. Και τι έκανε με την «λευτεριά» του; Φόνους!!!

Τα χρόνια της «λευτεριάς» ακόμη και σήμερα είναι περισσότερα από τα χρόνια της κράτησης. Ήταν 27 ολόκληρα χρόνια «Λευτεροι» να κάνουν ότι θέλουν.Αν είχαν εξαρθρωθεί εγκαίρως, θα ήταν λιγότερα τα θύματα , που ανάμεσά τους και οι παράπλευρες απώλειες όπως του Θάνου Αξαρλιάν. Δεν κινδυνεύουν μόνο οι στόχοι του ένοπλου αγώνα. Κινδυνεύουμε όλοι απ την τυφλή βία!

Στην marfin εμείς είμασταν οι στόχοι. Δεν έχω προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων, δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρώ με την καταδίκη αθώων ανθρώπων. Ένιωσα όμως πως αξίζει να επιβραβεύσω, να παροτρύνω τον υπουργό να συνεχίσει ν αγωνίζεται για την εξιχνίασή του εγκλήματος.

Ο Χρυσοχοίδης επίσης διαχώρισε πεντακάθαρα την θέση του από το έγκλημα του 20χρονου στο Άργος. Τοποθετήθηκε αυστηρά λέγοντας πως χρέος των αστυνομικών είναι να αποτρέπουν το έγκλημα κι όχι να το διαπράττουν.

Γνωρίζω πως αυτή μου η ανάρτηση μικρή σημασία έχει, γιατί τα εξαρτημένα αντανακλαστικά του ραγιαδισμού των Ελλήνων, με το τυφλό μίσος προς την εκλεγμένη εξουσία, είναι πέρα από παράλογο, δυστυχώς κληρονομικά επιβεβλημένο!

Η σημασία της ανάρτησης αφορά μόνο στους ανθρώπους που ανησυχούν για μένα, ότι βάλλομαι, ή ότι υποφέρω απ την κατακραυγή που υπέστην. Ειλικρινά θέλω να γνωρίζετε πως στα 61 μου χρόνια, ξέρω ν αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω και κάνω!

Τουλάχιστον για να ξέρετε κι εσείς με ποιον έχετε να κάνετε!Εύσημο να σε κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι! (Δεν θ αφήσω ανοιχτά τα σχόλια μην στριμώχνεστε για να βρίσετε στον τοίχο μου. Κάντε το στον δικό σας).

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