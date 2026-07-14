Αθερίδης για εύσημα στον Χρυσοχοΐδη για Marfin και τα πυρά που δέχθηκε: «Το cancel δεν με αφορά»

«Ο Χρυσοχοΐδης διαχώρισε τη θέση του από το έγκλημα του 20χρονου στο Άργος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί πρέπει να αποτρέπουν και όχι να διαπράττουν εγκλήματα» είπε μεταξύ άλλων ο Θ. Αθερίδης

Μιχάλης Παπαδάκος

Αθερίδης για εύσημα στον Χρυσοχοΐδη για Marfin και τα πυρά που δέχθηκε: «Το cancel δεν με αφορά»

Ο Θοδωρής Αθερίδης

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Θοδωρής Αθερίδης εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης Marfin και την προσπάθειά του να μην αρχειοθετηθούν τα εγκλήματα.
  • Ο Αθερίδης απορρίπτει την κριτική που δέχθηκε, δηλώνοντας ότι δεν τον επηρεάζει το «cancel culture» και ότι δεν ενδιαφέρεται για ανθρώπους με τυφλό μίσος.
  • Τόνισε πως η εξιχνίαση και η δικαστική κρίση των δολοφόνων της Marfin είναι προς το συμφέρον όλων και δεν έχει προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων.
  • Αναφέρθηκε στην προηγούμενη εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη κατά τη θητεία του Χρυσοχοΐδη και κατήγγειλε το τυφλό μίσος σε όσους ζητούν «λευτεριά» σε καταδικασμένους τρομοκράτες.
  • Ο Χρυσοχοΐδης διαχώρισε τη θέση του από το έγκλημα του 20χρονου στο Άργος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί πρέπει να αποτρέπουν και όχι να διαπράττουν εγκλήματα.
Snapshot powered by AI

Ο Θοδωρής Αθερίδης, έκανε ειδική μνεία στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στο ελληνικό FBI για την διαλεύκανση της υπόθεσης της Marfin και πολλοί έσπευσαν να τον κρίνουν αρνητικά. Ωστόσο, ο ηθοποιός «κλείνει τα αυτιά του» στους επικριτές και με ανάρτησή του αιτιολογεί γιατί προχώρησε σε αυτή την τοποθέτηση.

«Δεν είμαι αιρετός! Το cancel δεν με αφορά! Ούτε με τρομάζει! Ίσα ίσα που διευκολύνει το ξεκαθάρισμα των ανθρώπων που θα ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ψαρεύω σε θολά άλλα σε πεντακάθαρα νερά!

Από το 2012 που τοποθετήθηκα δημόσια για αυτό που θα έρχονταν, στο protagon (το παράδοξο ενός αριστερού ψηφοφόρου) συστήθηκα στον κόσμο. Μπορείτε να το αναζητήσετε αν θέλετε. Όποιος έρχονταν να με δει στο θέατρο ήξερε ποιον πάει να δει. Η δουλειά μου είναι δουλειά αγάπης.

Δεν μ ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος. Τυφλό μίσος είναι αυτό που προτιμάς το κακό σου αρκεί να μην δικαιωθεί ο εχθρός σου. Αρκετοί άνθρωποι σήμερα παρακαλούν να μην έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι των αθώων της marfin μόνο και μόνο για να μην χρεωθεί τα εύσημα ο Υπουργός προστασίας του πολίτη.

Γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεράστιο πλήγμα στον ανένδοτο αγώνα τους. Δεν είναι όμως έτσι. Το να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαστούν για το έγκλημα τους είναι προς το συμφέρον όλων. Οι άνθρωποι που κάηκαν ήταν σαν κι εμάς. Οι σημερινοί κατηγορούμενοι αν είναι αθώοι θα το κρίνει η δικαιοσύνη.

Ο εκπεφρασμένος θαυμασμός μου προς το πρόσωπο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη αφορά την διαρκή προσπάθεια του για διαλεύκανση, στην μη αρχειοθέτηση των εγκλημάτων. Ας θυμηθούμε ότι στην βάρδια του εξιχνιάστηκε η 17η Νοέμβρη. Οι άνθρωποι που ζητούν «λευτεριά στον Κουφοντίνα» είναι άνθρωποι με αυτό το τυφλό μίσος που ανέλυσα πριν.

Γιατί από το 1975 της πρώτης δολοφονίας της οργάνωσης μέχρι το 2002 της εξάρθρωσης της, έχαιρε της «λευτεριάς» , αφού κινούνταν κάτω από τα ραντάρ της αστυνομίας. Και τι έκανε με την «λευτεριά» του; Φόνους!!!

Τα χρόνια της «λευτεριάς» ακόμη και σήμερα είναι περισσότερα από τα χρόνια της κράτησης. Ήταν 27 ολόκληρα χρόνια «Λευτεροι» να κάνουν ότι θέλουν.Αν είχαν εξαρθρωθεί εγκαίρως, θα ήταν λιγότερα τα θύματα , που ανάμεσά τους και οι παράπλευρες απώλειες όπως του Θάνου Αξαρλιάν. Δεν κινδυνεύουν μόνο οι στόχοι του ένοπλου αγώνα. Κινδυνεύουμε όλοι απ την τυφλή βία!

Στην marfin εμείς είμασταν οι στόχοι. Δεν έχω προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων, δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρώ με την καταδίκη αθώων ανθρώπων. Ένιωσα όμως πως αξίζει να επιβραβεύσω, να παροτρύνω τον υπουργό να συνεχίσει ν αγωνίζεται για την εξιχνίασή του εγκλήματος.

Ο Χρυσοχοίδης επίσης διαχώρισε πεντακάθαρα την θέση του από το έγκλημα του 20χρονου στο Άργος. Τοποθετήθηκε αυστηρά λέγοντας πως χρέος των αστυνομικών είναι να αποτρέπουν το έγκλημα κι όχι να το διαπράττουν.

Γνωρίζω πως αυτή μου η ανάρτηση μικρή σημασία έχει, γιατί τα εξαρτημένα αντανακλαστικά του ραγιαδισμού των Ελλήνων, με το τυφλό μίσος προς την εκλεγμένη εξουσία, είναι πέρα από παράλογο, δυστυχώς κληρονομικά επιβεβλημένο!

Η σημασία της ανάρτησης αφορά μόνο στους ανθρώπους που ανησυχούν για μένα, ότι βάλλομαι, ή ότι υποφέρω απ την κατακραυγή που υπέστην. Ειλικρινά θέλω να γνωρίζετε πως στα 61 μου χρόνια, ξέρω ν αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω και κάνω!

Τουλάχιστον για να ξέρετε κι εσείς με ποιον έχετε να κάνετε!Εύσημο να σε κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι! (Δεν θ αφήσω ανοιχτά τα σχόλια μην στριμώχνεστε για να βρίσετε στον τοίχο μου. Κάντε το στον δικό σας).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ύπατο της Θήβας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

15:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων: 4 νέα μέτρα για να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον δήμαρχο Αργους που υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς και τους 21 πυροβολισμούς που σκότωσαν ένα αυτιστικό παιδί

15:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες - Βάσεις: Πιθανώς νωρίτερα φέτος, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

15:06ΚΟΣΜΟΣ

«Θα γίνει πειρατής»: Ο Λούλα κατακεραυνώνει τον Τραμπ για τα διόδια 20% στα Στενά του Ορμούζ

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης προς τράπεζες: Υπάρχει ρευστότητα που πρέπει να μετατραπεί σε ανάπτυξη

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της Βακτριανής: Ο θησαυρός των 22.000 χρυσών ευρημάτων που εξαφανίστηκε ξανά

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Προθεσμία για αύριο έλαβε ο τρίτος κατηγορούμενος

15:00ΥΓΕΙΑ

Βακτήρια από περιοδοντίτιδα μπορεί να οδηγήσουν σε στένωση αορτικής βαλβίδας

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού – Εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος

14:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 26χρονο Κολομβιανό στο Μέιν - Η δεύτερη δολοφονική επίθεση σε μία εβδομάδα

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ηλικιωμένη κατέρρευσε και πέθανε ενώ περπατούσε – Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά Rafale στον γαλλικό ουρανό για την παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Βαστίλλης: Το Παρίσι έστειλε μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας - Δείτε βίντεο και φωτό από τους εορτασμούς

14:18ΕΛΛΑΔΑ

«Στην αγαπημένη μας μαθήτρια, καλό παράδεισο» – Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στην 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Άννα – Μαρία

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: 68χρονος κατηγορείται για περισσότερους από 22 βιασμούς - Νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του

14:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος - Κρατάει την έδρα

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αλιβέρι: Δεύτερο 112 για εκκένωση του Προφήτη Ηλία – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Απειλητικές δηλώσεις Μπαχτσελί: Ακατάλληλες οι δηλώσεις Μητσοτάκη - Γνωρίζουμε τη δύναμη των πυραύλων μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

14:18ΕΛΛΑΔΑ

«Στην αγαπημένη μας μαθήτρια, καλό παράδεισο» – Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στην 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Άννα – Μαρία

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά - Ο χρόνος των εκλογών

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον δήμαρχο Αργους που υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς και τους 21 πυροβολισμούς που σκότωσαν ένα αυτιστικό παιδί

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αλιβέρι: Δεύτερο 112 για εκκένωση του Προφήτη Ηλία – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

12:45LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων τερματίζει πρώτο;

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αθερίδης για τα εύσημα στον Χρυσοχοΐδη για τη Marfin και τα «πυρά» που δέχθηκε: «Το cancel δεν με αφορά»

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Προθεσμία για αύριο έλαβε ο τρίτος κατηγορούμενος

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για τα κρούσματα σαλμονέλας

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο της πόλης: «Αν μπουν σπίτι σας με πιστόλια πάρτε παπά, όχι την ΕΛΑΣ»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλακόπουλος - ΕΟΔΥ για σαλμονέλα στη Λαμία: «Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες»

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Λάτα Ευβοίας: 7 αεροσκάφη και 60 πυροσβέστες στο σημείο - Μήνυμα 112

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με θύμα 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ: Ελέγχεται ως ύποπτος ο πατέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ