Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μόλις είδα τη Βάσω στην αγρυπνία, εκεί ήταν το πιο δύσκολο»

Snapshot Η Μαρία Μπεκατώρου εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση στην αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ιδιαίτερα βλέποντας τη Βάσω Μαζωνάκη.

Η παρουσιάστρια διατήρησε άριστες σχέσεις με την οικογένεια του Γιώργου και τόνισε το αίσθημα αδικίας που συνοδεύει τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής.

Η τελευταία τους συνάντηση ήταν τον Μάιο σε μαγαζί όπου του έκαναν έκπληξη, ενώ πριν από αυτό επικοινωνούσαν κυρίως μέσω μηνυμάτων.

Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 1995, όταν η Μαρία είχε ήδη ξεχωρίσει τη δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Μαζωνάκη και τον χαρακτήρισε σεμνό και με χιούμορ.

Οι δρόμοι τους ξανασυνδέθηκαν έντονα μέσα από το «Your Face Sounds Familiar», όπου η Μαρία ήθελε πολύ να συμμετάσχει ο Γιώργος. Snapshot powered by AI

Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε στο MEGA για τον Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντας τη συγκίνησή της στην αγρυπνία και τη δύσκολη στιγμή που αντίκρισε τη Βάσω Μαζωνάκη. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτύξει με τον τραγουδιστή και την οικογένειά του, αλλά και στο έντονο αίσθημα αδικίας που, όπως είπε, συνοδεύει την απώλειά του.

«Δεν θα το ξεχάσω αυτό που έγινε στην αγρυπνία, γιατί την ώρα που φτάσαμε το βράδυ, σκίστηκε η καρδιά», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως με την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη διατηρεί άριστες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια.

«Εντάξει, μόλις είδα τη Βάσω εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Το πιστεύεις; Γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί», ανέφερε.

Η Μαρία Μπεκατώρου στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, τονίζοντας ότι αυτό κάνει το αίσθημα της αδικίας ακόμη πιο έντονο.

«Δηλαδή πέρα από το ότι έφυγε ο Γιώργος, που για εμάς ήταν ένας άνθρωπος κοντά μας, είναι και ο τρόπος και αυτό κάνει το αίσθημα της αδικίας ακόμα πιο έντονο μέσα μας. Αυτό νομίζω ότι είναι... Η Βάσω έπρεπε να κρατήσει και κράτησε όσο μπορούσε εκεί», είπε.

Η τελευταία φορά που είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα δεν έβλεπε συχνά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αν και κατά καιρούς επικοινωνούσαν μέσω μηνυμάτων. Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν, όπως θυμήθηκε, τον περασμένο Μάιο, σε μαγαζί όπου είχαν πάει για να του κάνουν έκπληξη.

«Εγώ τον Γιώργο τον τελευταίο καιρό δεν τον έβλεπα πολύ. Ήταν πάντα εκεί. Μπορεί κάποιες φορές να μιλάγαμε με μηνύματα. Χανόμασταν. Τελευταία φορά τον είδαμε στο μαγαζί που είχαμε πάει. Πάντα πηγαίναμε και του κάναμε εκπλήξεις. Τον Μάιο νομίζω ήταν. Από τότε έχω να τον δω και από τότε είχαμε να μιλήσουμε. Οπότε επειδή είναι καιρός, είναι σαν να μην έχει φύγει», εξομολογήθηκε.

Η πρώτη τους συνάντηση το 1995

Κάνοντας αναδρομή στην πρώτη τους συνάντηση, η Μαρία Μπεκατώρου θυμήθηκε την εικόνα που είχε σχηματίσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν εκείνος εμφανίστηκε έξω από το πλατό της εκπομπής που παρουσίαζε τότε, στις Τζιτζιφιές.

«Το 1995 είδα ένα παιδάκι που ήρθε έξω από το πλατό μας στις Τζιτζιφιές με ένα παπάκι και το backpack του. Σεμνός, υπέροχος, με χιούμορ και πολλή διάθεση», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, είχε ήδη ξεχωρίσει τη δισκογραφική δουλειά του και είχε καταλάβει ότι ο νεαρός τραγουδιστής είχε κάτι ιδιαίτερο, καθώς τον πρόσεχαν στη δισκογραφική εταιρεία του.

«Είχα καταλάβει, γιατί είχε ωραία δισκογραφική δουλειά και τον πρόσεχαν στη δισκογραφική του τότε και κατάλαβα ότι για να τον προσέχουν έχει κάτι», είπε.

Οι δρόμοι τους απομακρύνθηκαν για ένα διάστημα, ωστόσο αργότερα ήρθαν ξανά κοντά, ιδιαίτερα μέσα από το «Your Face Sounds Familiar». Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μάλιστα ότι ήθελε πολύ να συμμετάσχει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

«Χαθήκαμε λίγο, μετά ξαναβρεθήκαμε πολύ. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά με το “Your Face Sounds Familiar” και τότε ήθελα πολύ να είναι ο Γιώργος στο παιχνίδι. Ήθελα πάρα πολύ. Του αρέσουν του Γιώργου αυτά», κατέληξε.

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