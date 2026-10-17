Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μόλις είδα τη Βάσω στην αγρυπνία, εκεί ήταν το πιο δύσκολο»

Η παρουσιάστρια μίλησε για τις άριστες σχέσεις που διατηρούσε εδώ και χρόνια με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένεια του τραγουδιστή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μόλις είδα τη Βάσω στην αγρυπνία, εκεί ήταν το πιο δύσκολο»
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαρία Μπεκατώρου εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση στην αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ιδιαίτερα βλέποντας τη Βάσω Μαζωνάκη.
  • Η παρουσιάστρια διατήρησε άριστες σχέσεις με την οικογένεια του Γιώργου και τόνισε το αίσθημα αδικίας που συνοδεύει τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής.
  • Η τελευταία τους συνάντηση ήταν τον Μάιο σε μαγαζί όπου του έκαναν έκπληξη, ενώ πριν από αυτό επικοινωνούσαν κυρίως μέσω μηνυμάτων.
  • Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 1995, όταν η Μαρία είχε ήδη ξεχωρίσει τη δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Μαζωνάκη και τον χαρακτήρισε σεμνό και με χιούμορ.
  • Οι δρόμοι τους ξανασυνδέθηκαν έντονα μέσα από το «Your Face Sounds Familiar», όπου η Μαρία ήθελε πολύ να συμμετάσχει ο Γιώργος.
Snapshot powered by AI

Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε στο MEGA για τον Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντας τη συγκίνησή της στην αγρυπνία και τη δύσκολη στιγμή που αντίκρισε τη Βάσω Μαζωνάκη. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτύξει με τον τραγουδιστή και την οικογένειά του, αλλά και στο έντονο αίσθημα αδικίας που, όπως είπε, συνοδεύει την απώλειά του.

«Δεν θα το ξεχάσω αυτό που έγινε στην αγρυπνία, γιατί την ώρα που φτάσαμε το βράδυ, σκίστηκε η καρδιά», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως με την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη διατηρεί άριστες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια.

«Εντάξει, μόλις είδα τη Βάσω εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Το πιστεύεις; Γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί», ανέφερε.

Η Μαρία Μπεκατώρου στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, τονίζοντας ότι αυτό κάνει το αίσθημα της αδικίας ακόμη πιο έντονο.

«Δηλαδή πέρα από το ότι έφυγε ο Γιώργος, που για εμάς ήταν ένας άνθρωπος κοντά μας, είναι και ο τρόπος και αυτό κάνει το αίσθημα της αδικίας ακόμα πιο έντονο μέσα μας. Αυτό νομίζω ότι είναι... Η Βάσω έπρεπε να κρατήσει και κράτησε όσο μπορούσε εκεί», είπε.

Η τελευταία φορά που είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα δεν έβλεπε συχνά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αν και κατά καιρούς επικοινωνούσαν μέσω μηνυμάτων. Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν, όπως θυμήθηκε, τον περασμένο Μάιο, σε μαγαζί όπου είχαν πάει για να του κάνουν έκπληξη.

«Εγώ τον Γιώργο τον τελευταίο καιρό δεν τον έβλεπα πολύ. Ήταν πάντα εκεί. Μπορεί κάποιες φορές να μιλάγαμε με μηνύματα. Χανόμασταν. Τελευταία φορά τον είδαμε στο μαγαζί που είχαμε πάει. Πάντα πηγαίναμε και του κάναμε εκπλήξεις. Τον Μάιο νομίζω ήταν. Από τότε έχω να τον δω και από τότε είχαμε να μιλήσουμε. Οπότε επειδή είναι καιρός, είναι σαν να μην έχει φύγει», εξομολογήθηκε.

Η πρώτη τους συνάντηση το 1995

Κάνοντας αναδρομή στην πρώτη τους συνάντηση, η Μαρία Μπεκατώρου θυμήθηκε την εικόνα που είχε σχηματίσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν εκείνος εμφανίστηκε έξω από το πλατό της εκπομπής που παρουσίαζε τότε, στις Τζιτζιφιές.

«Το 1995 είδα ένα παιδάκι που ήρθε έξω από το πλατό μας στις Τζιτζιφιές με ένα παπάκι και το backpack του. Σεμνός, υπέροχος, με χιούμορ και πολλή διάθεση», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, είχε ήδη ξεχωρίσει τη δισκογραφική δουλειά του και είχε καταλάβει ότι ο νεαρός τραγουδιστής είχε κάτι ιδιαίτερο, καθώς τον πρόσεχαν στη δισκογραφική εταιρεία του.

«Είχα καταλάβει, γιατί είχε ωραία δισκογραφική δουλειά και τον πρόσεχαν στη δισκογραφική του τότε και κατάλαβα ότι για να τον προσέχουν έχει κάτι», είπε.

Οι δρόμοι τους απομακρύνθηκαν για ένα διάστημα, ωστόσο αργότερα ήρθαν ξανά κοντά, ιδιαίτερα μέσα από το «Your Face Sounds Familiar». Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μάλιστα ότι ήθελε πολύ να συμμετάσχει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

«Χαθήκαμε λίγο, μετά ξαναβρεθήκαμε πολύ. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά με το “Your Face Sounds Familiar” και τότε ήθελα πολύ να είναι ο Γιώργος στο παιχνίδι. Ήθελα πάρα πολύ. Του αρέσουν του Γιώργου αυτά», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Βλαδίμηρος Όχονος, πρώην δήμαρχος του Δήμου Μαδύτου

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Συνέδριο και εκλογή νέου προέδρου προτείνει ο Πολάκης - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία

14:10LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μόλις είδα τη Βάσω στην αγρυπνία, εκεί ήταν το πιο δύσκολο»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονη με πάνω από 18 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξαφνικά τινάζεστε καθώς αποκοιμιέστε; Τι δείχνει αν γίνεται συχνά

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο πάπας Λέων θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα το απόγευμα

13:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες

13:46WHAT THE FACT

Αρκτική: Οι χειμερινοί πάγοι θα μειωθούν περισσότερο απ’ όσο εκτιμούσαν οι επιστήμονες

13:38LIFESTYLE

Σάρον Όσμπορν: «Ξύπνησα και είχα ένα βαθούλωμα στο πρόσωπο» - Η αποτυχημένη πλαστική της

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τα πρώτα χιόνια στον Χελμό – Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρος» - Το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό φωτορεπόρτερ της Washington Post από Ισραηλινούς εποίκους

12:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Υπόκλιση Ιτούδη: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο - Συνελήφθη 62χρονος

12:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα

12:39LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης: «Προκάλεσα άθελά μου φασαρία» - Η ανάρτηση μετά τις δηλώσεις για την υπόθεση Μαζωνάκη

12:22ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Σε σημείο μηδέν οι σχέσεις Τραμπ με Ζελένσκι - Πώς φτάσαμε στα πρόθυρα της ρήξης

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

12:15LIFESTYLE

Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τα σενάρια γάμου

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Katie Zacharia: Το πρώτο μήνυμά της μετά την απομπή της από τον Λευκό Οίκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μίνι... θερμή εισβολή και μετά ξανά κρύο - Η πρόγνωση του GFS για τη νέα εβδομάδα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνος: Αλλάζει η παγκόσμια ρύθμιση μέτρησης της ώρας από το 2027 - Ποιοι είναι οι λόγοι

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντέμπι Ματενόπουλος: Η παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

11:13LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»

11:35ΕΥ ΖΗΝ

Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Μεσαρά για την Γιωργία Νινιδάκη - Πέθανε σε ηλικία 44 ετών

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα βάθη της Τουρκίας με Έλληνα μοναχό από τα Γιαννιτσά - Αγνοείται από τον Ιούλιο

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρος» - Το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

12:22ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Σε σημείο μηδέν οι σχέσεις Τραμπ με Ζελένσκι - Πώς φτάσαμε στα πρόθυρα της ρήξης

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξαφνικά τινάζεστε καθώς αποκοιμιέστε; Τι δείχνει αν γίνεται συχνά

12:15LIFESTYLE

Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τα σενάρια γάμου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας - Είχε αφήσει σημείωμ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καραγκούνηδες: O αγροτικός πληθυσμός της Θεσσαλίας με τη μακραίωνη ιστορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ