Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

Snapshot Η Μαρία Μπεκατώρου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με φωτογραφίες και βίντεο από κοινές τους στιγμές.

Στις αναρτήσεις της χρησιμοποίησε τραγούδια του Μαζωνάκη, όπως το «Παιδί της νύχτας» και το «Απόψε θα σε ονειρευτώ».

Ξεχώρισε ένα βίντεο από νυχτερινό κέντρο όπου ο Μαζωνάκης της πρόσφερε λουλούδια, το οποίο συνόδευσε με τη φράση «Εκείνο το βράδυ».

Δημοσίευσε επίσης μια κοινή τους φωτογραφία από την εκπομπή «Your Face Sounds Familiar» με μια σπασμένη καρδούλα ως αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Snapshot powered by AI

Με μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο αποχαιρέτησε η Μαρία Μπεκατώρου τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο διατηρούσε μια ιδιαίτερα στενή φιλία. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη σχέση τους, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν μαζί.

Στις αναρτήσεις της, η Μαρία Μπεκατώρου δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία συνόδευσε με τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ άλλων το «Παιδί της νύχτας» και το «Απόψε θα σε ονειρευτώ».

Ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις της έχει ένα βίντεο από νυχτερινό κέντρο, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης την πλησιάζει και την καλύπτει με λουλούδια. Η Μαρία Μπεκατώρου συνόδευσε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο με τη φράση «Εκείνο το βράδυ», δίνοντας έναν ιδιαίτερα προσωπικό τόνο στην ανάρτησή της.

Η παρουσιάστρια ανέβασε ακόμη μια κοινή τους φωτογραφία από το «Your Face Sounds Familiar», όπου οι δυο τους είχαν συνεργαστεί.

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