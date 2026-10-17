Γιώργος Μαζωνάκης: Αύριο το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια

Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Αύριο το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το 40ήμερο μμόσυνο Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Ο τραγουδιστής πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή.
  • Η ταφή του έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών με τη συνοδεία συγγενών και φίλων.
  • Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας ήταν τόπος συγκέντρωσης για την αγρυπνία και την εξόδιο ακολουθία του.
  • Η περιοχή της Νίκαιας είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη λόγω των ισχυρών δεσμών του εκεί.
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Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στη Νίκαια, με τους ανθρώπους που τον αγάπησαν να αναμένεται να δώσουν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Η επιμνημόσυνη τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στην περιοχή όπου ο τραγουδιστής μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή. Στον ίδιο ναό είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του και για τη λαϊκή αγρυπνία, καθώς και για την εξόδιο ακολουθία του.

Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Η πομπή ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους δικούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

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