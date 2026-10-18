Μαζωνάκης: Νέα στοιχεία από σβησμένα μηνύματα και το κλειδωμένο συρτάρι στο ιατρείο της Καρνεάδου

Η προφυλακισμένη γιατρός Ιωάννα Γάκα αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή  

Ανθή Κουρεντζή

Μαζωνάκης: Νέα στοιχεία από σβησμένα μηνύματα και το κλειδωμένο συρτάρι στο ιατρείο της Καρνεάδου
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  • Η προφυλακισμένη γιατρός Ιωάννα Γάκα αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Ανακτήθηκαν διαγραμμένα μηνύματα από το ιατρείο που δείχνουν αιτήματα για προμήθεια σκευασμάτων καταστολής.
  • Εντοπίστηκαν δύο φιαλίδια με αντίδοτο στη μιδαζολάμη στο ιατρείο της Καρνεάδου.
  • Εργαζόμενη κατέθεσε ότι υπήρχε κλειδωμένο συρτάρι με σκευάσματα μέθης, το οποίο άνοιγε μόνο η γιατρός.
  • Υπάρχουν αναφορές σε επικοινωνίες για πλασμαφαίρεση και συζητήσεις με υπνοθεραπευτή σχετικά με θεραπείες του καλλιτέχνη.
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Ο τρόπος προμήθειας και χρήσης σκευασμάτων καταστολής στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου βρίσκονται στο επίκεντρο νέων πληροφοριών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα ευρήματα στον χώρο με καταθέσεις εργαζομένων και διαγραμμένα μηνύματα που φέρεται να ανακτήθηκαν από τις Αρχές.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φέρεται να ανέκτησε διαγραμμένα μηνύματα της προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Σε αυτά, κατά τις ίδιες πληροφορίες που μετέδωσε το Star, ζητούσε από πρόσωπο που δεν κατονομάζεται να εξασφαλίσει σχετικά σκευάσματα.

Οι επικοινωνίες εξετάζονται μαζί με μαρτυρίες νοσηλευτριών για επαφές με αναισθησιολόγους. Μία εργαζόμενη ανέφερε ότι αναισθησιολόγος επισκεπτόταν το ιατρείο όταν υπήρχε δυσκολία στη φλεβοκέντηση. Η κατάθεση αυτή, πάντως, δεν προσδιορίζει από μόνη της την προέλευση των ουσιών.

Σε υλικό που παρουσίασε το Star περιλαμβάνεται και συνομιλία εργαζομένων με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2026. Το μήνυμα περιέγραφε δυσκολίες κατά τη φλεβοκέντηση άλλου περιστατικού, ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά τα μεσάνυχτα και έντονη κινητικότητα μετά τη μέθη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζεται προκειμένου να διευκρινιστεί εάν σκευάσματα καταστολής χρησιμοποιούνταν και σε άλλες περιπτώσεις.

Παράλληλα, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο με εντολή ανακριτή, εντοπίστηκαν δύο φιαλίδια τα οποία περιείχαν αντίδοτο στη μιδαζολάμη.

Ο διευθυντής των εργαστηρίων DNALOGY, δρ Φιστιάλος, υποστήριξε στην παρέμβασή του ότι στον καλλιτέχνη είχαν χορηγηθεί μιδαζολάμη και προποφόλη. Απέδωσε την κατάρρευση του οργανισμού του στη συνδυαστική δράση τους. Η συγκεκριμένη εκτίμηση αποδίδεται στον ίδιο.

Ξεχωριστό σκέλος των καταθέσεων αφορά συρτάρι που παρέμενε κλειδωμένο. Εργαζόμενη υποστήριξε ότι μόνο η γιατρός διέθετε το κλειδί, διευκρινίζοντας ότι δεν γνώριζε ποια συρτάρια ή ντουλάπια είχαν ελεγχθεί κατά την πρώτη αστυνομική έρευνα.

Κατά τις πληροφορίες του σταθμού, στον συγκεκριμένο χώρο φυλάσσονταν σκευάσματα μέθης. Το ακριβές περιεχόμενό του και η καταγραφή των αρχικών ελέγχων παραμένουν προς αποσαφήνιση.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται ακόμη σε μηνύματα σχετικά με την πρόταση να υποβληθεί ο τραγουδιστής σε πλασμαφαίρεση. Σε επικοινωνία της 8ης Σεπτεμβρίου, η γιατρός εμφανίζεται να του αναφέρει ότι θα του εξηγούσε τη διαδικασία όταν συναντιούνταν. Παρουσιάζονται επίσης αναφορές σε επαφές της με υπνοθεραπευτή, πρώην συνεργάτη της, και σε οικονομικές επιφυλάξεις που φέρεται να είχε διατυπώσει ο καλλιτέχνης για τις προτεινόμενες θεραπείες.

Η γιατρός αρνείται, σύμφωνα με το Star, ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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