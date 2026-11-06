Snapshot Η Μαρία χρησιμοποιεί συχνά το Instagram για να μοιραστεί τη νοσταλγία και το κενό που νιώθει μετά την απώλεια.

Σε πρόσφατη ανάρτηση, δημοσίευσε μια μαύρη εικόνα με στίχους από το τραγούδι «Πού να ’σαι τώρα» της Θεοδοσίας Τσάτσου, εκφράζοντας την επιθυμία της για την επιστροφή του αδελφού της.

Η ανάρτηση αποτυπώνει τη συναισθηματική φόρτιση και την λαχτάρα της να ξαναβρεθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Δύο μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο η απώλειά του εξακολουθεί να αποτελεί μια βαθιά πληγή για την αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, η οποία φαίνεται πως δυσκολεύεται να συμβιβαστεί με την απουσία του.

Η ίδια δεν ξεχνά τον αγαπημένο της αδελφό και συχνά επιλέγει να εκφράζει δημόσια τη θλίψη και τη νοσταλγία της μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι δημοσιεύσεις της αποτυπώνουν τη συναισθηματική φόρτιση που βιώνει, αλλά και το πόσο έντονα εξακολουθεί να αισθάνεται το κενό που έχει αφήσει πίσω του.

https://www.instagram.com/p/DfZAtV1Ajhe/

Αυτή τη φορά, η Μαρία Μαζωνάκη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια μαύρη εικόνα, επιλέγοντας να τη συνοδεύσει με στίχους από το τραγούδι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Πού να ’σαι τώρα», οι οποίοι αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη λαχτάρα για την επιστροφή ενός αγαπημένου προσώπου.

«Πού να ’σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω», έγραψε στη λεζάντα της, εκφράζοντας με λίγες λέξεις τη βαθιά επιθυμία της να μπορούσε να έχει ξανά κοντά της τον αδελφό της.

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