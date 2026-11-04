Αποκάλυψη Newsbomb: Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

Snapshot Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από το εργαστήριο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο αίμα του Μαζωνάκη εντοπίστηκαν προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη, μαζί με φαρμακευτικές ουσίες και βενζοδιαζεπίνες.

Τα τοξικολογικά αποτελέσματα θα σταλούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών μέχρι την Παρασκευή. Snapshot powered by AI

Της Φρόσως Κυριαζή

Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, από το εργαστήριο της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άμεσα, το αποτελέσμα του τοξικολογικού πορίσματος, με την συγκέντρωση των ουσιών στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, θα σταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και αναμένεται μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, να είναι στα χέρια των ιατροδικαστών που θα πάρουν απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα, «τι προκάλεσε τον θάνατο» του αγαπημένου τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει ανιχνευθεί ο συνδυασμός των 3 ισχυρών ουσιών: προποφόλη (αναισθητικό βραχείας δράση), μιδαζολάμη (κατασταλτική ουσία) και το αντίδοτο της μιδαζολάμης, φλουμαζενίλη. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί ουσίες που αφορούν φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται με συνταγογράφησηκαι ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ιστολογικών εξετάσεων

Επιπλέον, αναμένεται το πόρισμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης, που σε συναδυασμό με τα τοξικολογικά αποτελέσματα θα δώσουν μια σαφή εικόνα στους ιατροδικαστές για τον μηχανισμό θανάτου.

Υπεθυμίζεται, ότι στην ιατροδικαστή εξέταση που διενεργήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου από τους ιατροδικαστές κ. Νικόλα Καλόγρηα και κ. Κωνσταντίνο Κουβάρη, παρουσία του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας Μαζωνάκη, ιατροδικαστή κ. Σωτήρη Μπουζιάνη και της πλευράς των δύο κατηγορούμενων γιατρών, κα Μαρίας Γεραμάνη, η νεκροψία - νεκτρομή που διενεργήθηκε κατέληξε σε «απροσδιόριστη αιτία» θανάτου.

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