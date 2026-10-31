Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

Snapshot Βρέθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα του Γιώργου Μαζωνάκη, που φέρεται να απευθυνόταν στην αδελφή του και τις ανιψιές του.

Το σημείωμα περιείχε προσωπικές ευχές και συμβουλές προς τις ανιψιές του, ενθαρρύνοντάς τες να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να διατηρήσουν τη σχέση με τη μητέρα τους.

Το περιεχόμενο του σημειώματος δεν έχει επιβεβαιωθεί ως αυθεντικό ή διασταυρωμένο.

Το σημείωμα ήρθε στο φως κατά τη συγκέντρωση προσωπικών αντικειμένων από τη βίλα του στη Βούλα.

Η γραφή του σημειώματος υποτίθεται ότι προέρχεται από προγενέστερη περίοδο πριν από την οικογενειακή διαμάχη που έγινε γνωστή. Snapshot powered by AI

Ένα χειρόγραφο σημείωμα που φέρεται να είχε γράψει ο Γιώργος Μαζωνάκης για την αδελφή του, Μαρία, και τις ανιψιές του ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τη συγκέντρωση των προσωπικών αντικειμένων του από τη βίλα στη Βούλα. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, το γραπτό είχε συνταχθεί σε προγενέστερη περίοδο, πριν από την οικογενειακή διαμάχη που απασχόλησε τη δημοσιότητα.

Το περιεχόμενο που περιγράφεται στα δημοσιεύματα

Οι αναφορές για το σημείωμα υποστηρίζουν ότι περιλάμβανε προσωπικές ευχές και συμβουλές προς τις ανιψιές του. Μεταξύ άλλων, φέρεται να τις ενθάρρυνε να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να διατηρούν τη σχέση τους με τη μητέρα τους.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο, ότι αυτές οι περιγραφές αποδίδουν κατά λέξη το περιεχόμενο του χειρογράφου. Το πλήρες κείμενο του σημειώματος δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες αναφορές ως αυθεντικό και διασταυρωμένο.

Η συγκέντρωση των αντικειμένων από την κατοικία του τραγουδιστή στη Βούλα έφερε στο προσκήνιο αναφορές για προσωπικά ενθύμια από διαφορετικές περιόδους της ζωής του.

Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και το συγκεκριμένο σημείωμα, το οποίο παρουσιάζεται ως μήνυμα προς τα μέλη της οικογένειάς του.

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