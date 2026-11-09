Θάνατος Μαζωνάκη: Στην προποφόλη στρέφονται οι έρευνες - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Τα ευρήματα της ποσοτικής ανάλυσης φέρνουν στο προσκήνιο την προποφόλη ως βασική αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ οι ιατροδικαστές εξετάζουν την πιθανή συνδυαστική δράση και άλλων ουσιών

Ανθή Κουρεντζή

Θάνατος Μαζωνάκη: Στην προποφόλη στρέφονται οι έρευνες - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ποσοτική τοξικολογική ανάλυση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δείχνει την προποφόλη ως πιθανή αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται με πρόσθετη ανάλυση για να καθοριστεί ο ρόλος κάθε ουσίας που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του τραγουδιστή.
  • Εκτός από την προποφόλη, εξετάζεται η πιθανή συνέργεια με άλλες ουσίες όπως η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη.
  • Αναμένονται τα ιστολογικά αποτελέσματα και το συμπληρωματικό τοξικολογικό πόρισμα για την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης.
  • Η τελική έκθεση θα αξιολογήσει τη συνδυαστική επίδραση των ουσιών στον μηχανισμό θανάτου του καλλιτέχνη.
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Νέα δεδομένα προκύπτουν για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η προποφόλη φαίνεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο θανατηφόρο περιστατικό, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της ποσοτικής τοξικολογικής ανάλυσης που ολοκληρώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα της επίσημης εργαστηριακής εξέτασης φέρονται να συμφωνούν με εκείνα του ιδιωτικού εργαστηρίου που είχε εξετάσει προηγουμένως τα δείγματα του τραγουδιστή. Ωστόσο, η διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι ιατροδικαστικές Αρχές αναμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις για τη συμβολή κάθε ουσίας στον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η ποσοτική ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του καθηγητή Κλινικής Τοξικολογίας και Φαρμακολογίας Νικόλαου Ράικου, στη Θεσσαλονίκη.

Τα αποτελέσματα διαβιβάστηκαν την Παρασκευή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια θανάτου του καλλιτέχνη.

Ζητήθηκε συμπληρωματική ανάλυση για τις ουσίες

Παρά την ολοκλήρωση της ποσοτικής εξέτασης, ο αρμόδιος ιατροδικαστής ζήτησε από το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης πρόσθετη επιστημονική αξιολόγηση, με στόχο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των ουσιών που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό βραχείας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση αναισθησίας ή καταστολής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συγκεκριμένη ουσία εξετάζεται ως ο βασικός παράγοντας που ενδέχεται να οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να υπήρξε συνέργεια με άλλες ουσίες που είχαν εντοπιστεί στις τοξικολογικές εξετάσεις.

Μεταξύ των ουσιών που έχουν αναφερθεί στα μέχρι στιγμής ευρήματα περιλαμβάνονται η μιδαζολάμη, η οποία διαθέτει κατασταλτική δράση, και η φλουμαζενίλη, που χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης των βενζοδιαζεπινών.

Η ακριβής επίδραση του συνδυασμού τους αποτελεί ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που καλούνται να αξιολογήσουν οι ειδικοί.

Αναμένονται τα ιστολογικά αποτελέσματα και η τελική ιατροδικαστική έκθεση

Το συμπληρωματικό τοξικολογικό πόρισμα αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Παράλληλα, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της ιστολογικής εξέτασης, τα αποτελέσματα της οποίας θα συνεκτιμηθούν με τα ευρήματα του τοξικολογικού ελέγχου.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των εργαστηριακών δεδομένων θεωρείται απαραίτητη για να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ο μηχανισμός που οδήγησε στον θάνατο του τραγουδιστή και να συνταχθεί η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση.

Μέχρι την έκδοση του τελικού πορίσματος, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της ακριβούς συμβολής της προποφόλης και των υπόλοιπων ουσιών στο θανατηφόρο αποτέλεσμα.

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