Η πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου: 130 χρόνια από τη θεομηνία που στοίχισε 62 ζωές

Μια από τις μεγαλύτερες πλημμυρικές τραγωδίες της Αττικής και τα διδάγματα που παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα

Θοδωρής Κολυδάς

Η πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου: 130 χρόνια από τη θεομηνία που στοίχισε 62 ζωές
H πρώτη φωτογραφία της εφημερίδας δείχνει την κατεστραμένη γέφυρα του Βατραχονησίου, η δεύτερη της επομένη της καταστροφής λίγο πιο κατω στην σημερινή την Καλιρρόηςκαι η τελευταία φωτογραφία το Φάληρο. ΠΗΓΗ The London Illustrated News -( Έκδοση της...
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  • Στις 14 Νοεμβρίου 1896, μια πλημμύρα στην Αθήνα και τον Πειραιά προκάλεσε 62 θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές λόγω καταρρακτωδών βροχών.
  • Ο Ιλισός και ο Κηφισός υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας συνοικίες όπως το Μοσχάτο, το Ρέντη και το Βατραχονήσι, όπου έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι.
  • Η πλημμύρα αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στην πολεοδομική ανάπτυξη και υποδομές αποχέτευσης, με καθυστερημένες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις μετά το 1898.
  • Η καταστροφή υπογράμμισε την ανάγκη συνδυασμού σύγχρονης μετεωρολογικής πρόγνωσης με πρόληψη, σωστό χωροταξικό σχεδιασμό και αποτελεσματική προστασία.
  • Το ιστορικό μήνυμα της πλημμύρας παραμένει επίκαιρο, τονίζοντας ότι η πρόγνωση δεν αρκεί χωρίς κατάλληλη προετοιμασία για την αποφυγή ανθρώπινων τραγωδιών.
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Στις 14 Νοεμβρίου 1896, ανήμερα της εορτής του Αγίου Φιλίππου, η Αθήνα και ο Πειραιάς βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία από τις φονικότερες πλημμύρες της ιστορίας τους. Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, που κινήθηκε από τα νοτιοδυτικά, προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και ολόκληρες συνοικίες σε απέραντες λίμνες.

Ο τραγικός απολογισμός ήταν 62 νεκροί, δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τα ιστορικά μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκαν 150,2 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 11 ώρες και 40 λεπτά. Πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα νερού, ιδιαίτερα για μια πόλη που εκείνη την εποχή διέθετε χωματόδρομους, πρόχειρες κατασκευές και σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές αποχέτευσης.

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H πρώτη φωτογραφία της εφημερίδας δείχνει την κατεστραμένη γέφυρα του Βατραχονησίου, η δεύτερη της επομένη της καταστροφής λίγο πιο κατω στην σημερινή την Καλιρρόηςκαι η τελευταία φωτογραφία το Φάληρο.

ΠΗΓΗ The London Illustrated News -( Έκδοση της 19ης Δεκεμβρίου 1896)

Όταν ο Ιλισός και ο Κηφισός έπνιξαν την πόλη

Ο Ιλισός, που τότε κυλούσε ακάλυπτος, και ο Κηφισός υπερχείλισαν, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Ιδιαίτερα επλήγησαν το Μοσχάτο, ο Ρέντης και το Βατραχονήσι, κοντά στο σημερινό Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μόνο στο Βατραχονήσι έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Συγκλονιστική παραμένει η ιστορία μιας οικογένειας με τρία μικρά παιδιά, όπως καταγράφηκε στον Τύπο της εποχής. Δύο αδελφάκια παγιδεύτηκαν στα νερά. Το ένα διασώθηκε χάρη στην αυτοθυσία ενός εργάτη του Βασιλικού Κήπου, ενώ το μικρότερο παρασύρθηκε μαζί με την κούνια του.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η καταστροφή στον Πειραιά, όπου καταγράφηκαν 40 θάνατοι και κατέρρευσαν περισσότερα από 450 σπίτια. Τα Καμίνια αποκόπηκαν από την υπόλοιπη πόλη, ενώ στο Φάληρο τα νερά των χειμάρρων ενώθηκαν με τη θάλασσα.

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Το πανόραμα “ΘΩΝ” μπροστά στο Παναθηναικό Στάδιο που ανεγέρθηκε το 1895 και κατεδαφίστηκε το 1921. Φαίνεται και το τρίτοξο γιοφύρι που κτίστηκε το 1874 δαπάνη Γεωργίου Αβέρωφ. To γεφύρι έφραξε και γρήγορα κατερρευσε και για τον λόγο αυτό επλήγη ιδιαιτέρως το Βατραχονήσι

Οι προειδοποιήσεις που δεν εισακούστηκαν

Η πλημμύρα ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες της πολεοδομικής ανάπτυξης. Τότε ο Ιλισός δεν κατέληγε απευθείας στον Φαληρικό Όρμο, αλλά συνέβαλλε με τον Κηφισό στην περιοχή του Ελαιώνα, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις μεγάλες νεροποντές.

Το 1898, ο πολιτικός μηχανικός Ηλίας Αγγελόπουλος παρουσίασε προτάσεις για τη διευθέτηση των χειμάρρων. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις καθυστέρησαν και νέες καταστροφικές πλημμύρες ακολούθησαν το 1899.

Τα αντιπλημμυρικά έργα προχώρησαν αποσπασματικά, ενώ η επέκταση της Αθήνας και η εγκατάσταση πληθυσμών σε χαμηλές περιοχές αύξησαν την έκθεση στον κίνδυνο.

Σχεδόν 130 χρόνια αργότερα, η πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου εξακολουθεί να μας υπενθυμίζει μια θεμελιώδη αλήθεια: η φυσική καταστροφή δεν καθορίζεται μόνο από την ένταση ενός καιρικού φαινομένου, αλλά και από την ευαλωτότητα της κοινωνίας που το αντιμετωπίζει.

Η σύγχρονη μετεωρολογία διαθέτει πλέον δορυφόρους, αριθμητικά μοντέλα και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Όμως η αξία της πρόγνωσης ολοκληρώνεται μόνο όταν συνοδεύεται από πρόληψη, σωστό χωροταξικό σχεδιασμό και αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία.

Από τον Άγιο Φίλιππο του 1896 μέχρι τη Μάνδρα του 2017, το ιστορικό μήνυμα παραμένει αναλλοίωτο: δεν αρκεί να γνωρίζουμε πότε θα βρέξει πολύ. Πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε η επόμενη μεγάλη βροχή να μη μετατραπεί ξανά σε ανθρώπινη τραγωδία.

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