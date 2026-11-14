Αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Ηλιάδη στις Φέρες: Η εντολή στον πορτιέρη και η συγκάλυψη

Snapshot Ο 43χρονος Γιάννης Ηλιάδης δέχθηκε απρόκλητη και βίαιη επίθεση από τον 18χρονο πορτιέρη και έναν άνδρα άνω των 50 ετών στις Φέρες Έβρου.

Ο 18χρονος πορτιέρης εργαζόταν κανονικά στο νυχτερινό μαγαζί παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς ότι ήταν απλός θαμώνας.

Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού φέρεται να είχε δώσει εντολή να «κάνει τον Γιάννη να μην ξαναγυρίσει» στο κατάστημα.

Υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης, με οδηγίες προς το προσωπικό να αρνηθούν την ύπαρξη πορτιέρη για την προστασία του καταστήματος.

Η αδελφή του θύματος ζητά την άμεση απόδοση δικαιοσύνης για την απώλεια του πατέρα τεσσάρων παιδιών. Snapshot powered by AI

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 43χρονου Γιάννη Ηλιάδη στις Φέρες Έβρου, φέρνοντας στο φως σκοτεινές πτυχές μιας ενδεχόμενης οργανωμένης συγκάλυψης. Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η επίθεση σε βάρος του πατέρα τεσσάρων παιδιών συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες μεθοδεύσεις για την εξαφάνιση στοιχείων. Η αδελφή του θύματος ξεσπά, συνδέοντας το τραγικό γεγονός με μια παλαιότερη παρεξήγηση για ένα ποντιακό τραγούδι. «Να βλέπει τέσσερα παιδιά χωρίς πατέρα! Αυτός άνετος, τα καφεδάκια του, κυκλοφορεί σαν να μην έγινε τίποτα!», δηλώνει χαρακτηριστικά, ζητώντας την άμεση απόδοση δικαιοσύνης.

Μια από τις πλέον κρίσιμες μαρτυρίες προέρχεται από άτομο που συνομίλησε με τον 18χρονο βασικό κατηγορούμενο μετά το συμβάν. Ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε πως εργαζόταν κανονικά ως πορτιέρης στο νυχτερινό μαγαζί, καταρρίπτοντας τους αρχικούς του ισχυρισμούς στις Αρχές πως βρισκόταν εκεί ως απλός θαμώνας. Μετέφερε μάλιστα την ανατριχιαστική προτροπή του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το θύμα: «Μου είπε ότι το αφεντικό του δεν τον ήθελε στο μαγαζί και του είπε: “Κάν’ τον να μην ξαναγυρίσει”».

Την ίδια ώρα, πελάτης που καθόταν δίπλα στον Γιάννη Ηλιάδη περιγράφει πως η επίθεση ήταν εντελώς απρόκλητη. Ο πορτιέρης απαίτησε από τον 43χρονο να αποχωρήσει και, αμέσως μόλις βγήκαν εκτός του καταστήματος, τον χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο. Στη συμπλοκή ενεπλάκη άμεσα και ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας άνω των 50 ετών, το οποίο άρχισε να χτυπά το θύμα με δυνατές σφαλιάρες, αφήνοντάς το λίγο αργότερα αιμόφυρτο στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Το τηλεφώνημα της επόμενης ημέρας

Κι όμως, η αγριότητα της νύχτας είχε συνέχεια στο παρασκήνιο. Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας είδε τον πορτιέρη να ρίχνει με σφοδρότητα τον 43χρονο στο έδαφος, χτυπώντας το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο, πριν τελικά εξαφανιστεί, ενώ το ασθενοφόρο καθυστερούσε να φτάσει. Οι αποκαλύψεις για το τι ακολούθησε την επόμενη ημέρα δημιουργούν νέα δεδομένα για τις διωκτικές αρχές. Πρώην εργαζόμενος της επιχείρησης καταγγέλλει ότι υπήρξε κεντρική οδηγία προς όλο το προσωπικό να αποκρύψουν τον ρόλο του 18χρονου, ώστε να προστατευτεί το κατάστημα. Όπως ανακοινώθηκε στην εκπομπή, ο συγκεκριμένος μάρτυρας δέχθηκε τηλεφώνημα από το μαγαζί, όπου του διαμήνυσαν ωμά το σχέδιο της διοίκησης: «Αν μας πάρουν για κατάθεση, θα πούμε ότι δεν είχαμε πορτιέρη!».

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