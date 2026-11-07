Δολοφονία Χατζίδη: Οι άγνωστοι διάλογοι του γιου με τη Νικολούλη πριν τη σύλληψη για τον φόνο

Snapshot Ο 36χρονος γιος του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη συνελήφθη και είναι ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό πριν τη δολοφονία.

Ο γιος εμφανίζει αντιφάσεις και κενά μνήμης σχετικά με το πότε βρέθηκε στο σπίτι του πατέρα του και αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα.

Η αστυνομία και η ιατροδικαστική έρευνα εντόπισαν σημαντικά στοιχεία, όπως το αποτύπωμα αθλητικού παπουτσιού που συνδέεται με τον δράστη.

Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αποδώσει το έγκλημα σε ομάδες Ρομά και αρνήθηκε οικονομικά κίνητρα ή σχέσεις με τοκογλύφους.

Ο γιος απέκρυψε από τις Αρχές ένα σημαντικό κλειδί που βρήκε στη σκηνή του εγκλήματος και παρουσίασε μελανιές στα χέρια που απέδωσε σε ιατρικό πρόβλημα. Snapshot powered by AI

Τρεις μήνες μετά τη δολοφονία του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες, η σύλληψη του 36χρονου γιου του δίνει νέα τροπή στην υπόθεση. Ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη. Μέσα από τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Αγγελική Νικολούλη και το Φως στο Τούνελ, πριν από τη σύλληψή του, αναδεικνύονται οι χτυπητές αντιφάσεις, τα κενά μνήμης και η προσπάθεια του κατηγορουμένου να στρέψει τις έρευνες αλλού, την ώρα που τα στοιχεία της αστυνομίας και της ιατροδικαστικής έρευνας έσφιγγαν τον κλοιό γύρω του.

Η έμπειρη δημοσιογράφος τον έφερε εξαρχής αντιμέτωπο με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι δεν είχε πάει στο σπίτι του πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης, καταγράφηκε να φτάνει εκεί γύρω στις επτά.

Αγγελική: «Λύσε μου μια απορία που έχω. Εσύ την Πέμπτη τελικά φαίνεται στις κάμερες ότι πηγαίνεις και το απόγευμα στο σπίτι του πατέρα σου, ενώ έλεγες ότι δεν είχες πάει».

Γιος: «Ξέρεις τι γίνεται; Επειδή τόσα χρόνια με τα προβλήματα που έχω και παλεύω, έχω κάποια κενά μνήμης. Κάνω κάποια πράγματα και τα ξεχνάω».

Η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στη θυελλώδη σχέση πατέρα και γιου, ψάχνοντας το κίνητρο ή τη σπίθα που οδήγησε στο έγκλημα. Ο 36χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ακόμα και το ενδεχόμενο ενός μοιραίου ατυχήματος πάνω στον καβγά.

Αγγελική: «Να σου πω, βρε Αβραάμ, μήπως έγινε κάτι μεταξύ σας;»

Γιος: «Όχι, κυρία Αγγελική. Έχω πολύ μεγάλη ψυχή εγώ, έχω τεράστια ψυχή»

.Αγγελική: «Μήπως τον χτύπησες κατά λάθος και σου έμεινε; Αφού ήταν που ήταν χάλια ο κακομοίρης».

Γιος: «Όχι, δεν τον ακούμπησα. Σας ορκίζομαι, έχει γίνει με τον μπαμπά μου άπειρες φορές φασαρία»

.Αγγελική: «Αυτό λέω, βρε γλυκέ μου… Αφού έχουν γίνει πολλά… Με τσεκούρι πήγε να σε χτυπήσει… Μήπως κι εσύ θόλωσες;»

Γιος: «Όχι, όχι. Αν θέλετε να έρθω και στην εκπομπή να τα πούμε».

Αγγελική: «Φοβάμαι μήπως επειδή ήσουν τόσο πιεσμένος και θολωμένος και ο ίδιος σου φερόταν τόσο άσχημα όπως λες, κάποια στιγμή, όπως μπήκες μέσα στο σπίτι, σου είπε καμιά κουβέντα… και δεν περίμενες ότι θα πεθάνει».

Γιος: «Όχι, όχι, ποτέ. Δέκα - δώδεκα ώρες με είχαν στην Ασφάλεια και μου έλεγαν το ίδιο πράγμα. Δεν τον έχω χτυπήσει τον πατέρα μου. Να μου κοπούν τα χέρια».

Ο κατηγορούμενος επιχείρησε μετ' επιτάσεως να δείξει ως ενόχους ομάδες Ρομά της περιοχής, μιλώντας για ληστεία. Η περιγραφή του όμως για τη σκηνή του εγκλήματος διαφωνεί πλήρως με τα ευρήματα της αστυνομίας.

Γιος: «Έχουμε μπέρδεμα εκεί με τους Ρομά».

Αγγελική: «Βέβαια, κι εσύ μου τα μπερδεύεις λίγο. Λες τη μία ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή και την άλλη ότι δεν ήταν. Και το ανακάτεμα στο σπίτι ήταν από τις προηγούμενες μέρες».

Γιος: «Ναι, από τις προηγούμενες μέρες ήταν. Είχαν μπει πριν από μέρες μέσα στο σπίτι και το είχαν διαρρήξει. Εγώ, όταν είχα πάει, το είχα βρει ανακατεμένο. Στις 30 του μηνός, την Πέμπτη το βράδυ, που είχα πάει, την Παρασκευή δεν πήγα που έγινε η δολοφονία, και μετά πήγα το Σάββατο, την 1η Αυγούστου, στη μία το μεσημέρι και τον βρήκα νεκρό, να κάθεται στον καναπέ».

Αγγελική: «Τον βρήκες να κάθεται στον καναπέ;» Γιος: «Ναι, καθιστός ήταν».

Αγγελική: «Οκ, γιατί οι αστυνομικοί περιγράφουν ότι ήταν ανάσκελα στον καναπέ. Δηλαδή, αυτός που τον χτύπησε τον είχε βάλει σε αυτή τη θέση;»

Γιος: «Όχι, όχι, αυτά που λέει η αστυνομία δεν ισχύουν. Εγώ, με τα ματάκια μου τα καλά που τον είδα, ο πατέρας μου ήταν σε καθιστή θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το λέω αυτό και να μην είμαι σίγουρος».

Σε ό,τι αφορά τους υποτιθέμενους δράστες, ήταν απόλυτος πως η επίθεση προήλθε από δύο ή τρία άτομα που ήξεραν την αδύναμη κατάσταση του 67χρονου. Στην ίδια λογική της άρνησης κινήθηκε και όταν ρωτήθηκε για οικονομικά κίνητρα, διαψεύδοντας τις φήμες για χρέη σε τοκογλύφους.

Γιος: «Είχα προβλήματα πριν έξι χρόνια, πριν τον κορονοϊό. Όταν το αγόρασα το μαγαζί ήταν καλά τα πράγματα, αλλά λίγους μήνες μετά ήρθε ο κορονοϊός. Το κράτησα κανένα εξάμηνο».

Αγγελική: «Ο μπαμπάς σου σε βοηθούσε στο μαγαζί; Γιατί μετά το έκλεισες...»

Γιος: «Κανένας δεν με έχει βοηθήσει, κυρία Αγγελική. Ό,τι κάνω το κάνω μόνος μου απο μικρό παιδί. Το ΑΦΜ μου είναι πεντακάθαρο. Από πού βγήκε αυτό; Ψέματα λένε. Μα δεν ξέρει ο κόσμος για μένα και λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη νύχτα για να μπλέξω με τοκογλύφους».

Την ίδια στιγμή, η έρευνα φέρνει στο φως αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα. Στην έσω-πρόσθια επιφάνεια της αριστερής μηροβουβωνικής περιοχής του θύματος εντοπίστηκε μεταθανάτιο εντύπωμα. Η ιατροδικαστής εντόπισε ίχνος από μισή σόλα αθλητικού παπουτσιού μήκους 14 εκατοστών. Η εγκληματολογική ανάλυση προσδιορίζει το συνολικό μήκος της σόλας στα 28 εκατοστά, κάτι που σημαίνει ότι το μήκος του πέλματος είναι 26 εκατοστά. Το στοιχείο αυτό οδηγεί σε δράστη που φοράει ευρωπαϊκό νούμερο παπουτσιού 41 με 41,5, δίνοντας στις Αρχές ένα κρίσιμο εργαλείο ταυτοποίησης.

Επιπλέον ερωτήματα προκάλεσαν σημάδια στα χέρια του 36χρονου που κατέγραψε η τηλεοπτική κάμερα και έμοιαζαν με μελανιές. Ο ίδιος απέδωσε τα ίχνη σε κληρονομικό πρόβλημα κακής κυκλοφορίας του αίματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είχα μελανιές, κάτι άλλο θα φαίνεται». Υπενθύμισε μάλιστα ότι πριν από μήνες ο πατέρας του τού είχε επιτεθεί με τσεκούρι, επιμένοντας πως ο ίδιος ποτέ δεν θα απαντούσε με βία.

Η απόκρυψη στοιχείων από τις Αρχές φάνηκε και στη διαχείριση ενός κλειδιού που εντόπισε ο ίδιος στον χώρο.

Αγγελική: «Βρήκες κάτι και το έχει καταγράψει και η κάμερα. Το παρέδωσες στην αστυνομία;» Γιος: «Το κλειδί; Όχι, δεν το παρέδωσα».

Αγγελική: «Έπρεπε να το παραδώσεις, βρε παιδί μου, αφού κάνει η αστυνομία έρευνα. Μπορεί να το θεωρεί σημαντικό αυτό το στοιχείο».

Γιος: «Και μετά η αστυνομία να σου ρίχνει τις ευθύνες ότι το έχεις κάνει εσύ αυτό το πράγμα, και γι’ αυτό έχω μαλώσει και δεν τους χωνεύω. Δεν θέλω ούτε να τους βλέπω γι’ αυτόν τον λόγο. Γιατί ξέρουν τι είναι ο Αβραάμ στις Σέρρες. Αν σταματήσετε οποιονδήποτε μέσα στις Σέρρες να πει μια κουβέντα για μένα, θα πει τα καλύτερα».

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