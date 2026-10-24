Ποιος σκότωσε τον Γιώργο Χατζίδη - Θρίλερ με τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης στο «Φως στο Τούνελ»

Ο Γιώργος Χατζίδης εντοπίστηκε νεκρός στον καναπέ του σπιτιού του την 1η Αυγούστου, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατροδικαστική έκθεση και τις μαρτυρίες του γιου του για τα ίχνη διάρρηξης.

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Ποιος σκότωσε τον Γιώργο Χατζίδη - Θρίλερ με τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης στο «Φως στο Τούνελ»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Χατζίδης βρέθηκε νεκρός στις 1 Αυγούστου με αιτία θανάτου εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, που χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία.
  • Το σπίτι του παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης και ανακατεμένα αντικείμενα, ενώ έλειπαν περίπου 1.000 ευρώ και αργότερα σημειώθηκε δεύτερη διάρρηξη με κλοπή εξοπλισμού.
  • Μαρτυρίες γειτόνισσας ανέφεραν έντονο καβγά και φωνές το βράδυ πριν τον θάνατο, ενώ κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον γιο να φεύγει και να επιστρέφει στο σπίτι εκείνη τη νύχτα.
  • Ο γιος του θύματος δήλωσε ότι είχε προβληματική σχέση με τον πατέρα του αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατό του.
  • Βρέθηκαν δύο αντικλείδια στο σπίτι, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τον αριθμό των ατόμων με πρόσβαση στην κατοικία.
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Σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες φέρνει στο φως η έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη. Ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του, η οποία παρουσίαζε έντονα ίχνη παραβίασης, με τον γιο του, Αβραάμ, και μια γειτόνισσα να καταθέτουν κρίσιμα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες του.

Ο Αβραάμ Χατζίδης εντόπισε τον πατέρα του νεκρό το μεσημέρι της 1ης Αυγούστου, διαπιστώνοντας αμέσως ότι το κάγκελο ενός παραθύρου είχε ξηλωθεί. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή: «Μπήκα μέσα, φώναξα δύο-τρεις φορές τον πατέρα μου αλλά δεν απάντησε. Μπήκα στο σαλόνι και τον αντίκρισα νεκρό πάνω στον καναπέ». Ο ίδιος περιέγραψε τον χώρο γεμάτο σημάδια εξονυχιστικής έρευνας, τονίζοντας πως «όταν έφτασα, άνοιξα την πόρτα και αντίκρισα ένα σπίτι άνω κάτω. Χαρτιά και αντικείμενα ήταν πεταμένα στο πάτωμα, ενώ καρέκλες, τραπέζια και πράγματα από όλο το σπίτι ήταν ανακατεμένα σε κάθε δωμάτιο. Ήταν φανερό πως κάποιος είχε ψάξει τα πάντα». Η αιτία θανάτου ξεκαθαρίστηκε από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα.

«Ο πατέρας μου δεν πέθανε από παθολογικά αίτια. Κάποιος του το έκανε αυτό. Γι’ αυτό ζήτησα να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να μάθω από τι έφυγε. Τότε καταλάβαμε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία, καθώς πέθανε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, ήταν νεκρός περίπου δώδεκα ώρες πριν τον εντοπίσω. Εγώ ήρθα εδώ το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 12:00, επομένως ο θάνατός του επήλθε το βράδυ της Παρασκευής, 31 Ιουλίου», δήλωσε ο γιος του θύματος. Την ίδια ώρα, από το σπίτι έλειπαν περίπου 1.000 ευρώ τα οποία είχε κάνει ανάληψη ο 67χρονος δύο εβδομάδες νωρίτερα, ενώ ακολούθησε και δεύτερη διάρρηξη μετά τον θάνατό του. Οι δράστες τότε μπήκαν από την πίσω πόρτα, κλέβοντας μια τηλεόραση, ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα και τις σωλήνες του καλοριφέρ.

Η μαρτυρία της γειτόνισσας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, ένας έντονος καβγάς προηγήθηκε του θανάτου του ηλικιωμένου. Μια γειτόνισσα άκουσε φωνές το βράδυ της Πέμπτης και περιέγραψε το περιστατικό: «Ήταν Πέμπτη. Έφερε φαγητό και νερό στον πατέρα του και άρχισαν οι φωνές. Ήταν γύρω στις επτά με οκτώμισι το βράδυ. Τσίριζαν μέσα στο σπίτι, ούρλιαζαν. Τώρα, τι έγινε μετά, αν έφυγε ή δεν έφυγε, ένας Θεός ξέρει».

Όπως ανακοινώθηκε αργότερα από την Αστυνομία στη γειτόνισσα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον γιο να φεύγει από την κατοικία στις 23:00 και να επιστρέφει έπειτα από μία ώρα. Ο 67χρονος την είχε προσεγγίσει λίγες μέρες πριν, αναφέροντας πως άγνωστοι είχαν βγάλει τα κάγκελα του παραθύρου. Η γειτόνισσα ανέφερε: «Με είχε ρωτήσει αν τους είχα δει, αλλά του απάντησα πως λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και δεν είχα αντιληφθεί τίποτα. Όταν μάθαμε ότι βρέθηκε νεκρός, στενοχωρηθήκαμε πολύ, γιατί ήταν άνθρωπος που μας φερόταν καλά. Με κάλεσαν οι Αρχές και έδωσα κατάθεση…»

Οι οικογενειακές εντάσεις και τα κλειδιά

Ο Αβραάμ Χατζίδης μίλησε ανοιχτά για τη σύγκρουση με τον πατέρα του, αναγνωρίζοντας πως η σχέση τους ήταν προβληματική. «Δεν είχαμε καλή σχέση, η αλήθεια είναι. Ο αδερφός μου ο μικρός έχει πεθάνει, ο μεγάλος μου αδερφός είναι στη Γερμανία και ο πατέρας μας “τα έβαζε” μόνο με εμένα όταν τον έπιαναν τα ψυχολογικά του», υπογράμμισε.

Κι όμως, παρά τις προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και το δικαστήριο στο οποίο αθωώθηκε, απέρριψε απόλυτα κάθε υπόνοια για δική του εμπλοκή. «Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο δισεκατομμύριο να έκανα κάτι τέτοιο εγώ στον πατέρα μου, γιατί, ό,τι και να μου έκανε, του είχα μεγάλη αδυναμία», ξεκαθάρισε.

Ο ίδιος εξήγησε πως το μοιραίο βράδυ της Παρασκευής δεν πήγε καθόλου στο πατρικό του. Κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού ρεπορτάζ στο σημείο, τα δεδομένα περιπλέχθηκαν ακόμα περισσότερο. Ο Αβραάμ βρήκε ένα κρυμμένο κλειδί κοντά στην είσοδο, κάτω από ένα τραπέζι, το οποίο έδειξε στην κάμερα λέγοντας: «Ακόμη ένα κλειδί από το σπίτι, όπως βλέπετε».

Πρόκειται για το δεύτερο αντικλείδι που βρέθηκε πεταμένο στον χώρο. Ο εντοπισμός του θέτει πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών τον ακριβή αριθμό των ατόμων που διέθεταν ελεύθερη πρόσβαση στο εσωτερικό της κατοικίας του Γιώργου Χατζίδη.

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