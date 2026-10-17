«Φως στο τούνελ»:Θρίλερ με το θάνατο του Νίκου Λεβέντη - Βρέθηκε νεκρός σε στρατιωτική εγκατάσταση

Snapshot Ο 47χρονος Νίκος Λεβτης βρέθηκεκρός σε χώρο στάθμευ του 251 Γικού Νοσοκοείου Αεροπορίας οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνισή του από τον Ζωγράφο.

Δεν υπήρχε επίσημη καταγραφή εισόδου του στο στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο διαθέτει 40-50 κάμερες και αισθητήρες κίνησης, και η σορός του βρέθηκε σε περιοχή με πυκνή βλάστηση που δεν αντιλήφθηκαν οι φρουροί.

Ο Νίκος είχε πρόσφατα ένταση και άγχος στη δουλειά, είχε διαγράψει αρχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές του και είχε ζητήσει πληροφορίες για καταστροφέα εγγράφων.

Το κινητό τηλέφωνο και η πιστωτική κάρτα του δεν βρέθηκαν, ενώ το όχημά του παρέμεινε άθικτο με τα προσωπικά του αντικείμενα μέσα, χωρίς να έχει ελεγχθεί από τις αρχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε συνεργασία με εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές για τη διαλεύκανση του θανάτου εντός της στρατιωτικής ζώνης. Snapshot powered by AI

Μια πρωτοφανής υπόθεση μυστηρίου με φόντο την αυστηρά φρουρούμενη εγκατάσταση του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας βρέθηκε στο επίκεντρο της πρεμιέρας του «Φως στο τούνελ», με την έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη να ξετυλίγει το σκοτεινό θρίλερ του 47χρονου Νίκου Λεβέντη. Μέσα από τις αποκαλύψεις της εκπομπής και τις επιτόπιες αυτοψίες ήρθαν στην επιφάνεια τα δραματικά εικοσιτετράωρα από την εξαφάνισή του την Κυριακή 14 Ιουνίου στου Ζωγράφου, μέχρι τον εντοπισμό της σορού του οκτώ ημέρες αργότερα σε χώρο στάθμευσης, ακριβώς πίσω από την περίφραξη του στρατιωτικού νοσοκομείου.

Μιλώντας στην κάμερα του «Τούνελ», ο δικηγόρος και ξάδερφος του 47χρονου περιγράφει τις πρώτες ώρες της αγωνίας. «Ειδοποιήθηκα από τον πατέρα του στις 15 Ιουνίου ότι ο Νίκος είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της 14ης Ιουνίου. Το γεγονός αυτό τον ανάγκασε να δηλώσει την εξαφάνιση του γιου του στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια μπήκε σε μια μεγάλη περιπέτεια. Οκτώ ημέρες αργότερα, ειδοποιηθήκαμε από το 251 ότι είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας, ο οποίος έφερε φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του Νίκου, εδώ, στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου».



Η οικογένεια δέχτηκε τηλεφώνημα από αξιωματικό που προσπαθούσε να διαπιστώσει εάν ο εκλιπών είχε λόγο να επισκεφτεί τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. «Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρίσκεται εκεί. Δεν είχε κάποιον να επισκεφθεί. Αν αντιμετώπιζε ο ίδιος κάποιο πρόβλημα υγείας, θα απευθυνόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο, καθώς ο πατέρας του είναι απόστρατος ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Αναζητούμε λοιπόν, πώς βρέθηκε σε αυτόν τον χώρο, μέσα στην περίφραξη του στρατιωτικού νοσοκομείου, ο οποίος είναι πλήρως εποπτευόμενος και καλά φυλασσόμενος» τονίζει ο νομικός παραστάτης.

Ο αδερφός του 47χρονου, Στέφανος Λεβέντης, απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτοβούλου επίσκεψης, επικαλούμενος τα αυστηρά στρατιωτικά πρωτόκολλα. «Ο αδελφός μου δεν είχε μπει ποτέ σε αυτό το νοσοκομείο, ούτε με το αυτοκίνητο, ούτε με τα πόδια, ούτε με αεροπλάνο. Μπορούσε να μπει μόνο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών γιατί ήταν γιος απόστρατου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού».

Ο εντοπισμός στο πάρκινγκ και οι 50 κάμερες

Τη σορό δεν την εντόπισε η φρουρά του νοσοκομείου. Τη βρήκε ένας πολίτης που είχε μεταβεί εκεί για ιατρικές εξετάσεις, ελκυόμενος από την οσμή. «Βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Πήγαμε με τη γυναίκα μου στο νοσοκομείο για μια εξέταση και βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την εικόνα. Τα χόρτα ήταν ψηλά και εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος πίσω τους, με την πλάτη στο έδαφος. Μη φανταστείτε ότι είδα πολλά, απλώς τη μορφή του. Με αυτό που αντίκρισα, πάγωσα» θυμάται ο μάρτυρας. «Μύριζε κάτι πολύ άσχημα. Πλησίασα για να δω τι ήταν και τότε τον εντόπισα. Δεν έφτασα ακριβώς από πάνω του, έμεινα σε απόσταση περίπου δύο μέτρων. Από όσα άκουσα από τους στρατιωτικούς και τους υπόλοιπους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, φαίνεται πως βρισκόταν εκεί για αρκετές ημέρες και κανείς δεν τον αντιλήφθηκε».

Ο Στέφανος Λεβέντης ζητά εξηγήσεις για την πολυήμερη παραμονή του αδελφού του στον χώρο. «Ένας άνθρωπος κείτεται νεκρός μέσα σε στρατιωτικό χώρο επί οκτώ ημέρες. Δεν τον είδε κανένας;» διερωτάται. Όπως του μετέφερε ο υπεύθυνος περισυλλογής, η κατάσταση επέβαλλε κλειστό φέρετρο. «Μου μετέφερε ότι η εικόνα ήταν τραγική. Φανταστείτε ότι ζήτησα να δω τον αδερφό μου και μου είπαν “ξέχασέ το… δεν βλέπεται”. Δεν θα το επιτρέψουμε». Η βλάστηση στο σημείο ξεπερνούσε το ένα μέτρο. «Ήταν σε χορτάρια περίπου ενάμιση μέτρο ψηλά αλλά και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν τον είδε κανείς. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά αλλά εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Κάτι είδε, κάποιος τον απειλούσε… συνέβαιναν πολλά περίεργα τελευταία. Κάτι έγινε στη δουλειά».

Το 251 ΓΝΑ διαθέτει 40 με 50 κάμερες ασφαλείας, αισθητήρες κίνησης στο συρματόπλεγμα και φυλασσόμενη πύλη από την οποία δεν προκύπτει επίσημη καταγραφή εισόδου. Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» έκανε αυτοψία στην πίσω πλευρά των εγκαταστάσεων. «Εδώ είναι το πίσω μέρος από το νοσοκομείο 251. Βλέπουμε την κατάσταση.. είναι σαν ποτάμι εδώ κάτω δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος. Το συρματόπλεγμα οριοθετεί τον χώρο του νοσοκομείου» ανέφερε ο δημοσιογράφος που βρέθηκε στο ρέμα.

Ο αδερφός του 47χρονου θεωρεί αδύνατη τη μεταφορά χωρίς ίχνη. «Δεν κινείται τίποτα εδώ γύρω χωρίς να το πιάσουν οι κάμερες. Είτε τον πέταξαν εδώ πάνω από τον φράχτη, αφού προφανώς του την είχαν στημένη, είτε τον μετέφεραν με αυτοκίνητο. Τώρα γιατί διάλεξαν να τον φέρουν εδώ, δεν το ξέρω». Αναλύοντας τη στάση του σώματος, παρατηρεί κάτι εξίσου παράδοξο. «Ήταν ανάσκελα δεν ήταν ατάκτως ειρημένος, δεν έδειχνε άνθρωπο που έχει πεταχτεί στο σημείο. Έδειχνε έναν άνθρωπο που είτε έπεσε και έμεινε ανάσκελα, είτε τοποθετήθηκε. Υπάρχει μία κάμερα η οποία είναι περιστροφική, με αισθητήρες που βρίσκονται τοποθετημένοι κατά μήκος του συρματοπλέγματος. Ξεκινούν απ’ την πύλη και απλώνονται σε όλο το συρματόπλεγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ, πως θα πηδούσε κάποιος σε φυλασσόμενο στρατιωτικό χώρο και δεν θα τον έπιαναν οι αισθητήρες. Έχει 40 με 50 κάμερες περιμετρικά. Αν είχε συρθεί από ένα αυτοκίνητο για να τοποθετηθεί εδώ το μόνο σίγουρο είναι ότι όλες αυτές οι κάμερες θα είχαν εντοπίσει την κίνηση του αυτοκινήτου. Ακόμη περιμένουμε απάντηση από τις επίσημες αρχές».

Αναπάντητα τηλέφωνα και το άφαντο κινητό

Οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι η έρευνα στα προσωπικά είδη του νεκρού υπήρξε ελλιπής. «Φορούσε όταν χάθηκε μία φόρμα και μία μπλούζα κολεγιακή και βρέθηκε εδώ στο σημείο, με αυτά τα ρούχα. Βρήκαν τα τσιγάρα του αλλά δεν βρέθηκε το κινητό του, πράγμα πολύ περίεργο. Δεν βρέθηκε ούτε η πιστωτική του κάρτα» εξηγεί ο Στέφανος Λεβέντης. Το τελευταίο στίγμα από το τηλέφωνο του 47χρονου καταγράφηκε στις 06:20 το πρωί της Κυριακής 14 Ιουνίου στην περιοχή της Κατεχάκη.

Ο Νίκος είχε αναχωρήσει με πλήρως φορτισμένη συσκευή, σύμφωνα με τον πατέρα του. «Εγώ πιστεύω ότι το κινητό του πρέπει να το έκλεισαν. Δεν μπορεί να εκφορτιστεί μέσα σε μια ώρα. Την Κυριακή το πρωί γύρω στις 09:30 έστειλα κάποια μηνύματα στον αδερφό μου από το κινητό μου, τα οποία δεν παραδόθηκαν ποτέ». Το γεγονός της αναχώρησης μετά από ένα άγνωστο τηλεφώνημα απασχολεί έντονα τον δικηγόρο της οικογένειας. «Όταν έφυγε το παιδί από το σπίτι το βράδυ Σαββάτου 14 προς 15 Ιουνίου, ήταν σε μεγάλη αναστάτωση λόγω προηγηθέντος τηλεφωνήματος. Η δυνατότητα να μάθουμε με ποιον μιλούσε εκείνο το βράδυ ίσως μας οδηγούσε σε κάποιες απαντήσεις. Θα βοηθούσε επίσης αν ξέραμε τι απέγινε η πιστωτική του κάρτα, η οποία δεν βρέθηκε ποτέ».

Η διαγραφή αρχείων και το περιστατικό στην εργασία

Δύο ημέρες πριν την εξαφάνιση, σημειώθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο στον εργασιακό χώρο του Νίκου Λεβέντη. Ήταν υπάλληλος ασφαλείας, συχνά υπεύθυνος για κάμερες, έχοντας παράλληλα πτυχίο Φυσικής από την Πάτρα. «Στις 12 του μήνα, γύρω στις 10 το πρωί, δέχθηκα μια κλήση στο κινητό μου από τη συσκευή του αδελφού μου. Απάντησα αλλά στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η γιατρός εργασίας. Μου ζήτησε να πάω επειγόντως στη εταιρεία του, γιατί δεν ήταν καλά. Μου είπε ότι υπήρχε ένταση, οπότε πήρα τη μηχανή μου και έφυγα αμέσως. Όταν έφτασα στη διεύθυνση που μου είχαν δώσει, είδα το ΕΚΑΒ, την αστυνομία και πολύ κόσμο. Ρώτησα τι είχε συμβεί, αλλά κανείς δεν μου απαντούσε. Τότε γύρισα και είδα τον αδελφό μου σε μια κατάσταση που δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ. Ήταν αγχωμένος και σε μεγάλη ένταση» περιγράφει ο Στέφανος.

Η περίεργη συμπεριφορά του αποτυπώθηκε και τις επόμενες ώρες. «Το Σάββατο 12 Ιουνίου και την Κυριακή 13 Ιουνίου ζήτησε άδεια. Από συζητήσεις που είχα με τον πατέρα μου, έμαθα ότι το τελευταίο διάστημα ήταν γενικά σε ένταση και αγχωμένος. Δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί κάτι συγκεκριμένο. Ο πατέρας μου προσπάθησε να μάθει αλλά ο Νίκος δεν του αποκάλυψε τίποτα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι την τελευταία περίοδο είχε καθαρίσει το τάμπλετ, το λάπτοπ και το κινητό του. Είχε διαγράψει αρκετά στοιχεία από τις συσκευές του αλλά δεν γνωρίζω τι ακριβώς ήταν αυτά».

Ακόμη πιο αινιγματική είναι μια γραπτή συνομιλία που ανακτήθηκε, στην οποία ο Νίκος αναζητούσε καταστροφέα εγγράφων από γνωστό του πρόσωπο. «Καλησπέρα. Έχεις κάποιον καταστροφέα εγγράφων στο μαγαζί σου; Αν ναι, στείλε μήνυμα αύριο. Λίγο κουφό, έτσι; Καλό βράδυ» έγραψε, για να λάβει την απάντηση «Καλησπέρα Νίκο. Όχι, δεν έχω», και να κλείσει τον διάλογο γράφοντας «Καλά θα το κοιτάξω. Καλό βράδυ».

Ο 47χρονος είχε εκμυστηρευτεί στον αδερφό του την επιθυμία του να επισκεφτεί την αστυνομία. «Τον τελευταίο καιρό ήταν αναστατωμένος από κάτι. Έλεγε ότι ήθελε να πάει στην Αστυνομία αλλά το μόνο που μου ανέφερε ήταν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη δουλειά. Δεν μου είπε τίποτε άλλο. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας σε ιδιαίτερα απαιτητικό και υπεύθυνο πόστο. Είχε τελειώσει το Τμήμα Φυσικής στην Πάτρα και είχε ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες δυστυχώς, δεν ολοκλήρωσε. Ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, ένα πολύ καλό παιδί. Πάντα προσπαθούσε να βοηθά τους άλλους. Δεν πήγαινε ποτέ στην περιοχή όπου εντοπίστηκε. Δεν είχε λόγο να περπατήσει δυόμισι χιλιόμετρα προς τα εκεί…».

Ο Στέφανος πιστεύει ότι το κλειδί βρίσκεται ακριβώς στον τομέα ευθύνης του αδερφού του. «Εγώ πιστεύω ότι κάποιος τον απειλούσε, κάτι είχε δει. Προσπαθούσε να βρει τρόπο να πάει στην αστυνομία. Δεν μας είχε πει τίποτα για να μη μας μπλέξει. Καταλήγω στο ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Του την είχαν στημένη. Κάποιος υπάρχει σίγουρα που γνωρίζει τι έχει γίνει. Μπορεί να είναι από τη δουλειά του. Από εκεί πιστεύω ότι ξεκινούν όλα».

Κλειστά στόματα και το άθικτο όχημα

Οι προσπάθειες να αντληθούν πληροφορίες από την εργοδότρια εταιρεία ασφαλείας συνάντησαν τοίχο. Ο αδερφός του πήγε στα γραφεία της φαρμακευτικής όπου δούλευε ο Νίκος. Στην είσοδο, ένας υπάλληλος ακούστηκε να λέει στο τηλέφωνο προς τους ανωτέρους του: «Είναι εδώ ο αδελφός του συγχωρεμένου του Λεβέντη και ένα συνεργείο της Νικολούλη και ζητούν κάποιον για να μιλήσουν». Λίγο αργότερα, άλλος εκπρόσωπος ζήτησε στοιχεία αποθαρρύνοντας τη συνέχιση της κουβέντας. «Να κρατήσω ένα τηλέφωνό σας, ώστε να επανέλθουμε;».

Η απάντηση που έλαβε η οικογένεια γραπτώς τον Σεπτέμβριο ήταν απολύτως αρνητική. «Οι ζητούμενες πληροφορίες στο αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν στο πλαίσιο μιας άτυπης επικοινωνίας» ανέφερε το έγγραφο, αναγκάζοντας τον δικηγόρο να ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση. Το ίδιο σκοτάδι επικρατεί και στο μπαρ στου Ζωγράφου, όπου βρέθηκε ο Νίκος το επίμαχο βράδυ γύρω στις 21:00. Υπάλληλος δήλωσε: «Ειδικά στο θέμα τυχόν επεισοδίων είμαστε ευαίσθητοι. Αν είχε προκαλέσει κάτι ή είχε συμβεί κάτι περίεργο εδώ, σας το λέω με βεβαιότητα θα το γνώριζα».

Το πιο αποκαρδιωτικό στοιχείο, σύμφωνα με τον Στέφανο Λεβέντη, είναι η αντιμετώπιση του αυτοκινήτου του νεκρού από τις αρμόδιες αρχές. Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στη φαρμακευτική εταιρεία. «Το επεισόδιο έγινε στις 12 Ιουνίου, στην εταιρεία που εργαζόταν και στις 14 ο αδελφός μου εξαφανίστηκε. Δύο ημέρες μετά πήγα σε αυτή τη φαρμακευτική εταιρεία που τον είχαν στείλει από την εταιρεία του ως security και πήρα το αυτοκίνητό του».

Το εσωτερικό του παρέμεινε άθικτο και ανεξερεύνητο. «Αυτό είναι το αυτοκίνητο του αδερφού μου. Όπως το βλέπεις, περιποιημένο, καθαρό. Το αυτοκίνητο ήταν σε αυτή την κατάσταση που βλέπεις, με τα πράγματά του όλα μέσα, την καινούργια του ταυτότητα, το τάμπλετ, ένα βιβλίο που διάβαζε, την τσάντα του, κάποια ρούχα που είχε για να αλλάζει και τα κλειδιά του σπιτιού. Δύο αντικείμενα όμως απουσίαζαν: το κινητό τηλέφωνο και η τραπεζική του κάρτα. Η αστυνομία δεν έχει ελέγξει ούτε το αυτοκίνητο ούτε τα προσωπικά του αντικείμενα».

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας απάντησε επισήμως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, σε στενή συνεργασία με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου εντός της στρατιωτικής ζώνης.

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