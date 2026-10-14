Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

Snapshot Η εκπομπή «Φ στο Τούνελ» επιστρέφει στο MEGA την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:20 για την 32η σεζόν.

Στην πρεμιέρα θα παρουσιαστεί μια υπόθεση αγνοούμενου που βρέθηκε μετά από οκτώ ημέρες σε αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή.

Παρά την ύπαρξη 50 καμερών ασφαλείας, δεν καταγράφηκε τίποτα σχετικό με το περιστατικό.

Η εκπομπή θα ερευνήσει τα περίεργα γεγονότα, όπως τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα και την άρνηση παραχώρησης στοιχείων από κάποιους στις Αρχές.

Το «Φως στο Τούνελ» σκοπεύει να αποκαλύψει τις πτυχές αυτής της παράξενης ιστορίας που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» έχει ξεκινήσει. Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA, για 32η σεζόν.

Στην πρεμιέρα η παρουσιάστρια θα ασχοληθεί με ένα απίστευτο θρίλερ σε χώρο ασφαλείας...

«Ήταν αγνοούμενος για οκτώ ημέρες. Βρέθηκε τυχαία μέσα σεαυστηρά φυλασσόμενη περιοχή. Τι συνέβη και γιατί δεν κατέγραψαν το παραμικρό οι 50 κάμερες ασφαλείας; Το σοβαρό περιστατικό που προηγήθηκε στον ευαίσθητο χώρο όπου εργαζόταν και το περίεργο τηλεφώνημα μέσα στηνύχτα. Τι γνώριζε και ποιοι τον παγίδεψαν; Ποιοι και γιατί αρνούνται να παραδώσουν στοιχεία στις Αρχές; Το Τούνελ σπάειτο άβατο και φωτίζει το σκοτάδι αυτής της παράξενης ιστορίας που αναμένεται νασυζητηθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Μεγάλου καναλιού.

Διαβάστε επίσης