Ελληνικές σειρές που κατέκτησαν το εξωτερικό: Από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και το «Παιδί» στο «Νησί»

Snapshot Η σειρά «Μεγάλη Χίμαιρα» της ΕΡΤ εξασφάλισε διεθνείς συμφωνίες προβολής σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιταλία, Ισπανία, Ισλανδία και Ισραήλ, με νέες συμφωνίες σε εξέλιξη.

Η σειρά «Το παιδί» κέρδισε το βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής σειράς στα Seoul International Drama Awards 2026, μεταξύ 452 παραγωγών από 46 χώρες.

Η σειρά «Η παραλία» προβλήθηκε στο ιταλικό RAI και επιλέχθηκε ανάμεσα σε παραγωγές από Αγγλία, Γερμανία και ΗΠΑ λόγω συμβατότητας με το ιταλικό κοινό.

Η σειρά «Σιωπηλός δρόμος» απέκτησε διεθνή διανομή από τη γερμανική Beta Film και προσελκύει το ενδιαφέρον της ιταλικής Mediaset.

Οι σειρές του Αντρέα Γεωργίου, όπως οι «8 Λέξεις», «Μπρούσκο» και «Το τατουάζ», προβάλλονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αμερικής. Snapshot powered by AI

Η ελληνική μυθοπλασία έχει αποδείξει την αξία της, όχι μόνο ως προς τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά κυρίως ως προς το περιεχόμενο που παράγει. Ταλαντούχοι και καταξιωμένοι δημιουργοί έχουν βάλει την υπογραφή τους, στο πέρασμα των ετών, σε παραγωγές που όχι μόνο κέρδισαν το ελληνικό κοινό, αλλά κατάφεραν να «ανοίξουν» τα φτερά τους στο εξωτερικό.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αφορά την τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση, «Μεγάλη Χίμαιρα». Η σειρά της ΕΡΤ εξασφάλισε συμφωνίες για την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Global Series Network (GSN) για το Walter Presents, στην Αυστραλία μέσω του SBS, στην Ιταλία μέσω του RAI, στην Ισπανία μέσω του RTVE, στην Ισλανδία μέσω του RÚV και στο Ισραήλ μέσω του HOT. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες. Η υπόθεση εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1930 και αφηγείται την ιστορία της Μαρίνας, μιας νεαρής Ιταλίδας γοητευμένης από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η ερωτική της σχέση με τον Έλληνα πλοιοκτήτη Γιάννη την οδηγεί στη Σύρο, όπου αναζητά μια νέα ζωή. Όταν, όμως, ερωτεύεται και τον αδελφό του, Μηνά, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια προσωπική τραγωδία, σε μια ιστορία που εξερευνά την επιθυμία, την ελευθερία και το τίμημα των επιλογών. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαρδής Μαρινάκης, υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα πρόσφατα Seoul International Drama Awards 2026.

Η ΕΡΤ έχει παράδοση στη δημιουργία σειρών με απήχηση στις ξένες αγορές. Πρόσφατα, μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η σειρά «Το παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλεταινιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλεταινίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής στη Σεούλ παρευρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς, Παναγιώτης Ιωσηφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο.

Ο Α’ κύκλος της σειράς «Η παραλία» κέρδισε και το κοινό του RAI. Η δραματική παραγωγή, που αγαπήθηκε από το κοινό για τις δυνατές ιστορίες και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες της, ταξιδεύει και εκτός ελληνικών συνόρων. Ο Adriano De Maio, direttore e serie TV της RAI, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι πιστεύει ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη σύμπραξη. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η επιλογή της σειράς «Η Παραλία» από τη RAI έγινε ανάμεσα σε παραγωγές από άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ, καθώς, όπως ανέφερε, το περιεχόμενο της ελληνικής σειράς είναι συμβατό με το κοινό της ιταλικής τηλεόρασης. Η σειρά, που αντλεί την έμπνευσή της από την πρωτότυπη ιδέα των Πηνελόπης Κουρτζή και Αυγής Βάγια, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου, μεταφέρει το κοινό στα Μάταλα της Κρήτης, στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Εκεί, κάτω από τη σκιά των επιβλητικών βράχων, μυστήριο, έρωτες και συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες συμπληρώνουν το ειδυλλιακό σκηνικό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σειρά ήταν υποψήφια στα Seoul International Drama Awards.

Δείγμα αξιόλογης ελληνικής σειράς ήταν ο «Σιωπηλός δρόμος». Η σειρά του MEGA, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, άνοιξε τα φτερά της για το εξωτερικό, έπειτα από την απόκτηση των δικαιωμάτων για την παγκόσμια διανομή της από τη γερμανική Beta Film. Το καθηλωτικό σενάριο των Πέτρου Καλκόβαλη και Μελίνας Τσαμπάνη και η κινηματογραφική σκηνοθετική προσέγγιση του Βαρδή Μαρινάκη κέρδισαν και τη διεθνή αγορά, με τη σειρά να ακούγεται και να απασχολεί μέχρι και την περίφημη τηλεοπτική αγορά των Καννών, MIPTV. Με τον αγγλικό τίτλο «Silent Road», προσέλκυσε και στελέχη του μεγαλύτερου ιδιωτικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου στην Ιταλία, της Mediaset.

Από τις ελληνικές σειρές που έγραψαν ιστορία, το «Νησί» προβλήθηκε από το MEGA τη σεζόν 2010-2011. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ, για το οποίο είχε δεχτεί πρόταση από το Χόλιγουντ για τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη, θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες σε κόστος παραγωγές, καθώς κόστισε 3.900.000 ευρώ ή 150.000 ευρώ το κάθε επεισόδιο. Είναι επίσης η πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά για την οποία δόθηκε η δυνατότητα παρακολούθησής της με υπότιτλους μέσω teletext, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν μια ελληνική σειρά με υπότιτλους. Φυσικά, για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν θα μπορούσε να μην εντυπωσιάσει και στο εξωτερικό, με τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία, την Αλβανία, την Κροατία και την Τουρκία να αποτελούν μερικές μόνο από τις χώρες στις οποίες προβλήθηκε.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το «Milky Way» του Βασίλη Κεκάτου. Μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ Series Mania στη Γαλλία, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες παραγωγής και διανομής περιεχομένου, η Fifth Season, ανέλαβε τη διάθεση και τη διανομή του «Milky Way» σε όλο τον κόσμο.

Οι σειρές του Αντρέα Γεωργίου

Τα περισσότερα από τα σίριαλ που έχει υπογράψει ο Αντρέας Γεωργίου έχουν βγει εκτός συνόρων, όπως οι «8 Λέξεις». Ο ΣΚΑΪ, το κανάλι από το οποίο προβλήθηκε, έχει έρθει σε συμφωνία με την εταιρεία Eccho Rights για τη διεθνή διανομή της σειράς.

Το «Μπρούσκο», που βγήκε στον αέρα μέσω του ΑΝΤ1 από το 2013 έως το 2017, σε σενάριο της Βάνας Δημητρίου, με πρωταγωνιστές τους Αποστόλη Τότσικα, Ανδρέα Γεωργίου, Ελένη Βαΐτσου, Εβελίνα Παπούλια, Γιώργο Ζένιο και Τζόυς Ευείδη, προβλήθηκε και σε ακόμη 52 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία, η Εσθονία, η Σλοβενία, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αργεντινή, η Κολομβία, το Περού, η Ουρουγουάη, το Μεξικό, η Βενεζουέλα, ο Παναμάς και η Χιλή, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Μία ακόμη παραγωγή του Ανδρέα Γεωργίου που είδε τις μετοχές της να ανεβαίνουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι είναι και «Το τατουάζ». Για όσους δεν θυμούνται, η δραματική, αστυνομική και ερωτική τηλεοπτική σειρά, παραγωγής 2017-2019, προβλήθηκε στον ALPHA με σαρωτικά ποσοστά τηλεθέασης.

Η περίπτωση της «Λάμψης»

Η μακροβιότερη τηλεοπτική σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης προβαλλόταν για 14 ολόκληρα χρόνια από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, όλες τις καθημερινές. Αριθμεί 3.457 επεισόδια, ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 1991 και ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλίου 2005, με τηλεθέαση 41,4%. Συνολικά, γράφτηκαν 150.000 σελίδες διαλόγων για 190 ιστορίες, συμμετείχαν 1.500 ηθοποιοί, ενώ εργάστηκαν επτά σκηνοθέτες και αμέτρητοι τεχνικοί. Το σενάριο έγραψε ο Νίκος Φώσκολος και κανείς δεν ξεχνά τις ιστορίες του Γιάγκου Δράκου, της Βίρνας και της Τζάιαντ. Η σειρά έκανε θραύση στην Ελλάδα και ήταν το πρώτο τηλεοπτικό προϊόν της χώρας που πουλήθηκε στο εξωτερικό. Στην Κίνα σημείωσε επιτυχία, όμως στη Βουλγαρία τρέλανε τα μηχανάκια τηλεθέασης και προβλήθηκε σε επανάληψη αρκετές φορές.

«Μυστικά της Εδέμ», εντός και εκτός συνόρων

Τα «Μυστικά της Εδέμ» γνώρισαν επιτυχία και εκτός των ελληνικών συνόρων. Η σειρά έχει προβληθεί στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, στο Καζακστάν και στην Αρμενία, ενώ τη μετέδιδε και το δίκτυο FARSI1, που εκπέμπει στο Ντουμπάι, στο Ιράν, στο Ιράκ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Αφγανιστάν. Πρώτη φορά, βέβαια, προβλήθηκε στη χώρα μας, στο MEGA, με την Έλενα Ακρίτα και τον Γιώργο Κυρίτση να υπογράφουν το σενάριο.

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