Μεγάλη Χίμαιρα: «Ταξιδεύει» στο εξωτερικό

Η διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ ξεκινά το ταξίδι της σε χώρες του εξωτερικού

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μεγάλη Χίμαιρα: «Ταξιδεύει» στο εξωτερικό
LIFESTYLE
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  • Η τηλεοπτική σειρά «Μεγάλη Χίμαιρα» της ΕΡ εξασφάλισε διεθνείς συμφωνίες προβολής σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιλία, Ισπανία, Ισλανδ και Ισραήλ.
  • Η σειράίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση και αφηγείται την ιστορία της Μαρίνας τη δεκαετία του 1930.
  • Στην Ελλάδα, η σειρά σημείωσε μεγάλη επιτυχία με πάνω από 5 εκατομμύρια θεάσεις στα έξι επεισόδια της στο ERTFLIX.
  • Η ΕΡΤ στηρίζει την ελληνική μυθοπλασία και ενισχύει την παρουσία της σε ξένες αγορές μέσω διεθνών συμπαραγωγών.
  • Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαρδής Μαρινάκης και το σενάριο ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης, με ηθοποιούς όπως η Φωτεινή Πελούσο και ο Ανδρέας Κωνσταντίνου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
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Η τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση, «Μεγάλη Χίμαιρα», διευρύνει τη διεθνή της απήχηση, με νέες πωλήσεις σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Η σειρά της ΕΡΤ εξασφάλισε συμφωνίες για την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Global Series Network (GSN) για το Walter Presents, στην Αυστραλία μέσω του SBS, στην Ιταλία μέσω του RAI, στην Ισπανία μέσω του RTVE, στην Ισλανδία μέσω του RÚV και στο Ισραήλ μέσω του HOT. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση έρχεται μετά την εντυπωσιακή υποδοχή της σειράς στην Ελλάδα, όπου το κοινό την ανέδειξε σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του ERTFLIX, με τα έξι επεισόδια να συγκεντρώνουν συνολικά περισσότερες από 5 εκατομμύρια θεάσεις. Ως συμπαραγωγός της μεγαλύτερης τηλεοπτικής παραγωγής που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, η ΕΡΤ στήριξε την τηλεοπτική μεταφορά ενός εμβληματικού έργου της ελληνικής λογοτεχνίας, ενώ με τις επερχόμενες διεθνείς συμπαραγωγές της συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική μυθοπλασία και να ενισχύει τις προοπτικές της για παρουσία πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που εκδόθηκε το 1953, η «Μεγάλη Χίμαιρα» εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1930 και αφηγείται την ιστορία της Μαρίνας, μιας νεαρής Ιταλίδας γοητευμένης από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η ερωτική της σχέση με τον Έλληνα πλοιοκτήτη Γιάννη την οδηγεί στη Σύρο, όπου αναζητά μια νέα ζωή. Όταν, όμως, ερωτεύεται και τον αδελφό του, Μηνά, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια προσωπική τραγωδία, σε μια ιστορία που εξερευνά την επιθυμία, την ελευθερία και το τίμημα των επιλογών.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μαρίνας βρίσκεται η Fotini Peluso, τους δύο αδελφούς, Γιάννη και Μηνά, ενσαρκώνουν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο Δημήτρης Κίτσος αντίστοιχα, ενώ η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη υποδύεται τη μητέρα τους, Ρεΐζαινα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαρδής Μαρινάκης, υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα πρόσφατα Seoul International Drama Awards 2026, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης, δημιουργός σειρών της ΕΡΤ, μεταξύ των οποίων «Η Παραλία» και «Το Παιδί», που έχουν επίσης αποκτήσει παρουσία σε αγορές του εξωτερικού.

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