Lanterns: Η σειρά που έκανε ξανά ενδιαφέρον τον Green Lantern χωρίς να θυμίζει σειρά υπερηρώων

Περιμέναμε διαστημικές μάχες, πήραμε True Detective – Και μας άρεσε

Χρήστος Κάβουρας

Lanterns: Η σειρά που έκανε ξανά ενδιαφέρον τον Green Lantern χωρίς να θυμίζει σειρά υπερηρώων
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
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  • Η σειρά Lanterns παρουσιάζει το Green Lantern ως αστυνομικό δράμα με έμφαση σε οικογενειακά τραύματα και ανθρώπινες σχέσεις, αποφεύγοντας τις κλασικές υπερηρωικές σκηνές.
  • Ο Kyle Chandler υποδύεται έναν κουρασμένο και απογοητευμένο Hal Jordan, προσδίδοντας μια διαφορετική διάσταση στον χαρακτήρα, ενώ ο Aaron Pierre ερμηνεύει τον John Stewart με αξιόλογη παρουσία.
  • Οι δημιουργοί Damon Lindelof, Chris Mundy και Tom King ενσωματώνουν κοινωνικά θέματα και ανθρώπινα προβλήματα στην πλοκή, δημιουργώντας ένα space noir με γήινο χαρακτήρα.
  • Η σειρά κρατάει σε δεύτερο πλάνο τις υπερδυνάμεις και τη μυθολογία των Lanterns, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των χαρακτήρων και αφήνοντας πολλά στοιχεία για μελλοντικές εξελίξεις.
  • Παρά τον αργό ρυθμό και το ασυνήθιστο μείγμα αστυνομικού δράματος με κοσμική μυθολογία, η σειρά έχει κερδίσει θετική αποδοχή λόγω της δυναμικής μεταξύ των πρωταγωνιστών και της πρωτοτυπίας της προσέγγισης.
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Αν κάποιος μας έλεγε πριν από μερικά χρόνια ότι η σειρά που θα έκανε ξανά ενδιαφέρον το Green Lantern θα ήταν ένα αστυνομικό δράμα που θυμίζει περισσότερο True Detective και Landman παρά κλασικό superhero show, μάλλον θα γελούσαμε.

Κι όμως, κάπου ανάμεσα σε μια δολοφονία, την αμερικανική επαρχία, οικογενειακά τραύματα και δύο Green Lanterns που περισσότερο τσακώνονται παρά συνεργάζονται, το Lanterns βρήκε τον δικό του μοναδικό δρόμο. Και το σημαντικότερο; Είναι πολύ καλύτερο απ' όσο θα περίμενε κανείς. Παρότι ήταν μια σειρά Green Lantern χωρίς -τόσο- Green Lantern.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της σειράς είναι ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο ρίσκο της

Το Lanterns δεν βιάζεται να σου δείξει διαστημικές μάχες, εξωγήινους, δαχτυλίδια που δημιουργούν ό,τι μπορεί να φανταστείς και CGI που κοστίζει όσο μια μικρή πολυκατοικία. Αντιθέτως σε τοποθετεί σε έναν σκοτεινό, γήινο κόσμο μυστηρίου και σε αφήνει να περιμένεις.

Ο Hal Jordan του Kyle Chandler είναι ένας παλιός, κουρασμένος και εμφανώς απογοητευμένος Green Lantern, ο οποίος έχει φτάσει σε ένα σημείο της ζωής του όπου μοιάζει να κάνει τη δουλειά περισσότερο από συνήθεια παρά από πίστη και απέναντί του -όχι μαζί του- βρίσκεται ο John Stewart του Aaron Pierre, ο νέος Lantern που πρέπει να μάθει τη δουλειά από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μοιάζει ιδιαίτερα πρόθυμος να του τη διδάξει. Και αυτή τους η χημεία, είναι που τελικά σε κερδίζει αν και θα περιμένεις μερικά επεισόδια.

Ο Kyle Chandler κλέβει την παράσταση

Σίγουρα σε αρκετούς δεν γέμισε το μάτι όταν έμαθαν ότι ο Kyle Chandler θα ενσαρκώσει τον πολυαγαπημένο Hal Jordan, αλλά εκεί είναι που την πατάνε. Διότι ο Chandler είναι εξαιρετικός, όιχι επειδή παίζει τον κλασικό Hal Jordan που περιμέναμε, αλλά γιατί αποφασίζει να τον κάνει κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι που θυμίζει Robert Downey Jr. στον Iron Man. Ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση, χιούμορ και εγωισμό, αλλά ταυτόχρονα με αρκετά προβλήματα μετά από τόσα χρόνια που τα έχει δει όλα. Ο Hal του Chandler είναι ένας τύπος που έχει κουραστεί και δεν έχει κανένα πρόβλημα να το δείξει, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το γεγονός ότι δεν βαριέται να βάλει τη στολή του Lantern.

Και όσο η σειρά προχωρά, καταλαβαίνουμε ότι η σχέση του με τον John Stewart δεν είναι απλώς αυτή ενός μέντορα με τον μαθητή του, αλλά περισσότερο δύο διαφορετικοί άνθρωποι που κουβαλούν εντελώς αντίθετες ζωές, τραύματα και αντιλήψεις για το τι σημαίνει να έχεις εξουσία.

Ο Aaron Pierre στέκεται εξαιρετικά απέναντί του, χωρίς να γίνεται απλώς ο «νέος που πρέπει να μάθει από τον παλιό».

Kyle Chandler,Aaron Pierre

Kyle Chandler, και Aaron Pierre στην πρεμιέρα του "Lanterns" στο Paramount του Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Invision

Damon Lindelof, Chris Mundy και Tom King. Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο;

Πίσω από τη σειρά βρίσκονται οι Damon Lindelof (Watchmen), Chris Mundy (True Detective) και Tom King, ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους πώς να γράψει χαρακτήρες της DC με ανθρώπινα προβλήματα, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα όσο περνάνε τα επεισόδια.

Το Lanterns θέλει να είναι περισσότερο ένα space noir χωρίς όμως και τόσο… διάστημα. Ένα αστυνομικό μυστήριο με υπερηρωική μυθολογία μεν, αλλά και γεμάτο κοινωνικές ανισότητες, εξουσία, βία, οικογένεια και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένας άνθρωπος. Μπορεί να αργεί λίγο να σε βάλει στο νόημα, αλλά όταν μπεις περιμένεις με ανυπομονησία το επόμενο κεφάλαιο.

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Το πρόβλημα; Έλειπε το Lantern στοιχείο

Όσο κι αν εκτιμάς την επιλογή να κρατηθεί η σειρά γειωμένη, κάποια στιγμή πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται: «Ωραία όλα αυτά, αλλά πότε θα δούμε πραγματικά τους Green Lanterns;»

Οι στολές, τα δαχτυλίδια, οι δυνάμεις και η ίδια η μυθολογία των Lanterns μπορεί να υπάρχουν, αλλά όχι στον βαθμό που πιθανότατα περιμένει ένας fan.

Και ο Sinestro, ειδικά, αφήνει την αίσθηση ότι η σειρά κρατάει αρκετά χαρτιά κλειστά για αργότερα, ελπίζουμε για την ταινία που φημολογείται ότι έρχεται.

Το Lanterns μοιάζει περισσότερο με τα origins μιας μεγαλύτερης ιστορίας παρά με την προσπάθεια να σου τα δείξει όλα από το πρώτο επεισόδιο. Θέλει πρώτα να σε κάνει να ενδιαφερθείς για τον Hal και τον John ως ανθρώπους και μετά να σου ανοίξει την πόρτα προς την εξέλιξή τους.

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Επομένως αν η ερώτηση είναι αν αξίζει, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι και ίσως περισσότερο ακριβώς επειδή δεν είναι αυτό που περιμέναμε.

Το Lanterns δεν είναι τέλειο

Θέλει λίγο χρόνο για να πάρει μπρος και τα πρώτα επεισόδια λειτουργούν περισσότερο ως εισαγωγή παρά ως καταιγιστική superhero τηλεόραση, σε βαθμό όμως που αναρωτιέσαι τι στο καλό βλέπεις. Σε ορισμένα σημεία η συνύπαρξη του rural crime drama με την κοσμική μυθολογία των Green Lanterns μοιάζει κάπως παράξενη, όταν όμως λειτουργεί ως ιστορία δύο ανθρώπων, είναι πραγματικά πολύ καλό.

Και όταν ο Kyle Chandler και ο Aaron Pierre βρίσκονται μαζί στην οθόνη, καταλαβαίνεις γιατί άξιζε η αναμονή..

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Το καλύτερο κομμάτι του Lanterns είναι τελικά ότι δεν προσπαθεί να σου αποδείξει πόσο σπουδαίος είναι ένας Green Lantern, αλλά να σου δείξει ποιος είναι ο άνθρωπος που φοράει το δαχτυλίδι.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στο True Detective, το Landman και ένα σύμπαν γεμάτο εξωγήινους, το HBO πέτυχε κάτι που η DC χρειαζόταν εδώ και χρόνια:

Να κάνει ξανά ένα πρότζεκ με τον Green Lantern ενδιαφέρον. Ή για να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί, δημιούργησε ίσως το πρώτο καλό πρότζεκτ της μετά τα πρώτα μέτρια βήματά της, με το Superman και το Supergirl.

Η σειρά Lanterns προβάλλεται στην Ελλάδα μέσω HBO Max και Vodafone TV.

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