Μυστικά, αποκαλύψεις και ανατροπές – Πώς ξεκινά η εβδομάδα για τις 7 σειρές της prime time

Snapshot Στη σειρά «Το Σόι σου» ξεκινά η αναζήτηση της αλήθειας για την πιθανή πατρότητα του νεαρού Ταξιάρχη από τον Μιχάλη, με την οικογένεια να εμπλέκεται σε παρεξηγήσεις και ντετέκτιβ-ρόλους.

Στο «Μπλε ώρες», η δολοφονία της Έρικας αναλαμβάνεται από τον Σταύρο, ενώ ο Φίλιππος μπαίνει στη λίστα των υπόπτων και γίνονται σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Στο «Κρίνο και Αγκάθι», αποκαλύπτονται οικογενειακά μυστικά και σχέσεις, με τη Λευκή να αναγνωρίζεται ως χαμένη κόρη και τον Στέλιο να συγκρούεται με τους Αρβανιταίους όταν ανακαλύπτει την κόρη του.

Στο «Κάμπινγκ», οι έρευνες για την εξαφάνιση του πατέρα του Λουκά προχωρούν, ενώ ο Ιορδάνης αντιμετωπίζει μια επικίνδυνη επίσκεψη και η Βιβή ζητά χρήματα με ακραίο τρόπο.

Στην «Δύο μαύρα πουκάμισα» και «Οι κόρες της Αρετής» εξελίσσονται προσωπικές και οικογενειακές εντάσεις, με αποκαλύψεις, απιστίες και ατυχήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων. Snapshot powered by AI

Με δυνατές ιστορίες και ανατροπές που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον, οι σειρές της prime time ρίχνονται και αυτή την εβδομάδα στη μάχη της τηλεθέασης.

Τα αποψινά επεισόδια φιλοδοξούν να κερδίσουν την προτίμηση του κοινού και να διεκδικήσουν την πρωτιά, σε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό.

«Το Σόι σου», ALPHA 21.00

Ο Χαμπέας φέρνει στο σπίτι έναν άγνωστο νεαρό, τον Ταξιάρχη, που ψάχνει τον Μιχάλη για μια πολύ προσωπική τους υπόθεση. Όταν μαθαίνουν πως η μητέρα του Ταξιάρχη είναι μια παλιά αγάπη του Μιχάλη, οι παρεξηγήσεις πολλαπλασιάζονται και όλο το Σόι μετατρέπεται σε ντετέκτιβ! Είναι ο Ταξιάρχης γιος του Μιχάλη; Στους Χαμπέους, ακόμα κι όποιος δεν είναι συγγενής, κινδυνεύει να γίνει! Οι υποψίες φουντώνουν, τα συμπεράσματα βγαίνουν βιαστικά αλλά στο τέλος η αλήθεια λάμπει. Γιατί εδώ μυστικά δε χωρούν, είναι τόσο δεμένοι που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Κι αυτός είναι ο λόγος που αγαπήσαμε τόσο αυτήν την οικογένεια!

«Μπλε ώρες», ΣΚΑΪ 21.00

Ο Άγγελος είναι ενθουσιασμένος από τη γνωριμία του αδελφού του και τον καλεί σε γεύμα με τη Στέλλα να νιώθει ευτυχισμένη. Η Έρικα είναι έτοιμη να κλείσει συμφωνία με τον Σπύρο Νικολάου και κάνει μια δελεαστική επιχειρηματική πρόταση στον Φίλιππο, που την σκέφτεται σοβαρά. Η Κορίνα, με μια έξυπνη κίνηση, προσπαθεί να εδραιώσει την θέση της Ολυμπίας στην εταιρεία. Η Μάρθα, ενθουσιασμένη με το Πήλιο, συσφίγγει τις σχέσεις της με την Ελένη και την Εύα. Ο Πέτρος, κρυφά από τον Άγγελο, κρατάει το σπίτι που είχε με την Εύα. Ο Φίλιππος έχει ραντεβού με την Έρικα, αλλά αυτή δεν εμφανίζεται. Ο Σταύρος υφίσταται τον καημό του Γιάννη με τη Νίκη. Η Αγγελική ανακαλύπτει το πτώμα της Έρικας και την υπόθεση αναλαμβάνει, λόγω ανωτέρας βίας, ο Σταύρος που πάει στη Σκιάθο. Ο Ανδρέας ζητάει επανασύνδεση με την Ελένη αλλά η απάντησή της τον προσγειώνει απότομα. Την ώρα που το γεύμα με τον χαμένο γιο της Στέλλας στέφεται με επιτυχία, ο Φίλιππος Αντωνιάδης μπαίνει σοβαρά στο κάδρο των υπόπτων για την δολοφονία της Έρικας.

«Κρίνο και Αγκάθι», ANT1 21.00

Η Λεμονιά συναντά τη Λευκή στον τάφο του Ηλία και η αποκάλυψη πως είναι γυναίκα του Μάρκου την πανικοβάλλει, ενώ ο παπάς αρχίζει να υποψιάζεται την πραγματική ταυτότητα της Λευκής. Στην Τρίπολη, ο Μήτρος στριμώχνει τη Γωγώ κι εκείνη, μετά από πίεση, του αποκαλύπτει πως η «Ελένη» έχει δεσμούς με το χωριό του και γύρισε εκεί για έναν νεκρό που οι Αρβανιταίοι της πήραν πριν από χρόνια. Στο χωριό, ο Στέλιος συγκρούεται δημόσια με τον Παναγή, όμως εκείνος επιχειρεί να τον φέρει κοντά του προσφέροντάς του δουλειά στην επισκευή της καμένης αποθήκης. Καθώς ο Σκλίβας ηττημένος πια ανακοινώνει στη Φρόσω πως θα φύγει, η Λευκή επιστρέφει στο αρχοντικό. Η Μαριγώ στήνει ένα, δήθεν, δείπνο συμφιλίωσης, ενώ ο Μάρκος παλεύει να κρατήσει τη γυναίκα του δίπλα του ενάντια σε όλους. Παράλληλα, ο παπάς επιβεβαιώνει πως η Λευκή είναι πράγματι η χαμένη κόρη των Δρογουταίων και πάει στη Δέσποινα, ενώ η Λεμονιά ανασύρει κάποια γράμματα που αποκαλύπτουν ένα μυστικό που θέλει πάση θυσία να κρύψει. Όμως, το μεγάλο σοκ το παθαίνει ο Στέλιος όταν πηγαίνει τελικά στους Αρβανιταίους για δουλειά και χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του αντικρίζοντας την ίδια του την κόρη.

«Κάμπινγκ», MEGA 21.00

Η ταυτοποίηση του παπουτσιού οδηγεί την Ιωάννα στη μάντρα αυτοκινήτων και πιο κοντά στα ίχνη του Ιορδάνη. Ο Σοφοκλής καταφέρνει να θολώσει εγκαίρως τα νερά, αλλά βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταφύγει σε ακραία μέσα. Στο μεταξύ, η Βιβή απαιτεί μέρος από τα χρήματα του Ιορδάνη, κινούμενη έξω από κάθε λογική. Παράλληλα, η Εύα και ο Πέτρος πλευρίζουν τον Λουκά με σκοπό να ανακαλύψουν το μυστικό πίσω από την εξαφάνιση του πατέρα του. Η συνάντησή τους όμως παίρνει ευχάριστη τροπή, περνούν πολύ καλά μαζί και εκείνος τους συστήνει τον Σπάρο. Την ίδια ώρα, ο Ιορδάνης δέχεται μια αλλόκοτη και επικίνδυνη επίσκεψη…

«Δύο μαύρα πουκάμισα», MEGA 22.00

Τι κρύβει τελικά η Μαρκέλλα και γιατί ο Μανούσος δεν μπορεί να την εμπιστευτεί όσο κι αν τη θέλει; Ένα παθιασμένο φιλί τους φέρνει πιο κοντά από ποτέ, όμως ένα τηλεφώνημα, τα λουλούδια ενός άλλου άντρα και ένας εκρηκτικός καβγάς, τους απομακρύνουν ξανά. Τα βλέμματα, οι σιωπές και οι αντιδράσεις της Μαρκέλλας μπερδεύουν τον Μανούσο, που αρχίζει να αμφιβάλλει για όλα. Την ίδια ώρα, η Ρίτα μπλέκει επικίνδυνα τον Μιχάλη, ο Παυλής πιέζεται να αποκαλύψει ένα παλιό μυστικό κι ο Φίλιππος μένει άφωνος μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Και ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν, ο Σήφης παίρνει μια απόφαση που θα περιπλέξει τα πάντα.

«Οι κόρες της Αρετής», ALPHA 22.00

Καθένας στην οικογένεια Κεχαγιά προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον χαμό της Έφης, που με τη δύναμη και την αγάπη της κρατούσε την οικογένεια ενωμένη, με τον δικό του τρόπο. Ο Αλέξης όμως έχει χάσει τον εαυτό του. Πίνει, μεθάει, ξεφεύγει. Η Άννα μοιάζει θαμπωμένη από τη βίλα στην οποία την έχει πάει η μητέρα της, γεγονός που δεν αρέσει καθόλου στον Νικόλα που φοβάται μήπως η μάνα της, της φουσκώσει τα μυαλά. Η Ναταλία έρχεται για άλλη μια φορά σε κόντρα με τη μάνα της για τη ματαιοδοξία της και την πίεση που ασκεί στην Άννα. Η Μαρίνα, μια παράξενη, απόμακρη κοπέλα που δε θέλει πολλά πολλά με κανέναν εμφανίζεται στην καντίνα του Πάκη. Αυτός μιλάει για κεραυνοβόλο έρωτα, γεγονός που καθόλου δε συμμερίζεται η Μαρίνα που έχει πιάσει δουλειά στο ουζερί στο λιμανάκι. Η Αρετή περιμένει πώς και πώς την αναχώρηση της Σωτηρίας από τη βίλα, ώστε να αναλάβει εκείνη τα ηνία, πιέζοντας τη μικρή της κόρη να είναι συνέχεια μαζί της εκεί, με στόχο να κερδίσει τον θαυμασμό της οικογένειας και να την πάρουν στον διαγωνισμό.

Ο Λεωνίδας, χαμένος χωρίς την Έφη, ενώ η μυστηριώδης γυναίκα συνεχίζει να τον πιέζει για το μυστικό του. Μόνο που αυτή τη φορά η Αρετή παρατηρεί την ένταση μεταξύ τους και της μπαίνουν υποψίες. Ο Αλέξης, μεθυσμένος, πάει να φύγει από το γυμναστήριο. Η Ναταλία του απαγορεύει να οδηγήσει έτσι και καταλήγει να παίρνει εκείνη το αυτοκίνητο. Ενώ οδηγεί, μια απροσεξία του Αλέξη που την αποσπά από τον δρόμο, θα τους ρίξει σε ένα χαντάκι. Η Φαίη βρίσκει την Άννα να την έχει πάρει ο ύπνος στο κρεβάτι του πατέρα της με εκείνον να προσπαθεί να την ξυπνήσει. Παρεξηγεί αυτό που είδε και φέρνει τεράστια αναστάτωση στο σπίτι. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν η Φαίη καταλαβαίνει πως, ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχει φέρει ο Αλέξης με κοπέλες του διαγωνισμού, είναι και η Άννα.

«Ντέρτι», ANT1 22.30

Η σχέση του Αλέκου και της Ξένιας φτάνει στα άκρα, παρασύροντας και τον Λευτέρη, που βλέπει για πρώτη φορά τόσο καθαρά πόσο εύθραυστος είναι ο γάμος των γονιών του. Στο ΝΤΕΡΤΙ, η παρουσία του Δαλαμάγκα ανεβάζει την ένταση, καθώς εμφανίζεται ως ισχυρός και απρόβλεπτος παίκτης που πλησιάζει τον Αλέκο με διάθεση «φιλίας», αφήνοντας, όμως, σαφείς υπαινιγμούς για τον κόσμο που κινείται γύρω τους. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα συνεχίζει να μαζεύει πληροφορίες από το προσωπικό, ενώ ο Άρης εδραιώνει τη θέση του μέσα στο μαγαζί, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο τον πυρήνα της υπόθεσης.

Ο Δήμος βρίσκεται αντιμέτωπος με την εγκυμοσύνη της Καίτης και, ύστερα από πίεση και φόβο, καλείται να αποφασίσει αν θα σταθεί πραγματικά στο πλευρό της. Ο Πασχάλης και η Βούλα προσπαθούν να γεφυρώσουν τη δική τους ένταση, ενώ παλιές πληγές γύρω από τον Στράτο και τον Αλέκο επιστρέφουν στην επιφάνεια. Για τη Στέλλα, ένα τραγούδι ξυπνά τρυφερές αναμνήσεις από τον πατέρα της και την κάνει να αναμετρηθεί με όσα έχασε. Και καθώς η νύχτα τελειώνει, η σχέση της με τον Άρη αλλάζει οριστικά: πίσω από τα ψέματα και τους ρόλους, οι δυο τους αφήνονται για πρώτη φορά σε αυτό που πραγματικά αισθάνονται.

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