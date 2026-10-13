ANT1: Δημοσιογράφος αποχωρεί μετά από 30 χρόνια

Η ανάρτηση στα social media 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ANT1: Δημοσιογράφος αποχωρεί μετά από 30 χρόνια
LIFESTYLE
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  • Ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 30 χρόνια συνεργασίας.
  • Ήταν προϊστάμενος αθλητικών ειδήσεων στον σταθμό.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στο Instagram χωρίς να αναφέρει τους λόγους της αποχώρησης.
  • Ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την άψογη συνεργασία.
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Μετά από 30 χρόνια πορείας στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κανάλι του Αμαρουσίου.

Με ανάρτηση του στο Instagram, ο αθλητικός συντάκτης που κατείχε τη θέση του προϊσταμένου αθλητικών ειδήσεων στον σταθμό, γνωστοποίησε την εν λόγω εξέλιξη.

«Μετά από 30 χρόνια παρουσίας στον ΑΝΤ1, ήρθε η στιγμή για την αποχώρηση μου από τον όμιλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους συναδέλφους (δημοσιογράφους και τεχνικούς) για την άψογη συνεργασία. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Προχωράμε», έγραψε χαρακτηριστικά χωρίς να προχωρά σε εξηγήσεις και στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

https://www.instagram.com/p/DecMD9bth7U/

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