Η σύντροφος του Ρομέο Μπέκαμ ποζάρει με μικροσκοπικό μπικίνι και «ρίχνει» το Instagram

Snapshot Η Κιμ Τέρνμπουλ δημοσίευσε βτεο στο Instagram όπου ποζάρει με μικροσκοπικό μπικίνι, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

Η Κιμ και ο Ρομέο Μπέκαμ μοιράστηκαν πρόσφατα προσωπικές στιγμές μέσω selfies, δείχνοντας τη στενή σχέση τους.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε χαλαρό στα παρασκήνια του Grand Prix της Σιγκαπούρης, απολαμβάνοντας την εμπειρία της Formula 1.

Ο Ρομέο Μπέκαμ παραμένει κοντά στην οικογένειά του και στήριξε τη μητέρα του στη σχεδιαστική παρουσίαση στη Νέα Υόρκη. Snapshot powered by AI

Η Κιμ Τέρνμπουλ ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα – και η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram το απέδειξε για ακόμη μία φορά.

Το 25χρονο μοντέλο και DJ, που διατηρεί σχέση με τον Ρομέο Μπέκαμ, μοιράστηκε την Τρίτη ένα νέο βίντεο με τους 96,7 χιλιάδες ακολούθους της, στο οποίο ποζάρει με ένα σχεδόν ανύπαρκτο μπικίνι, αναδεικνύοντας τη model σιλουέτα της.

Το μπικίνι αποτελούνταν από μικροσκοπικά τριγωνικά cups και κορδονάκια που ανέβαιναν ψηλά στους γοφούς, με την Κιμ να ποζάρει με αυτοπεποίθηση μπροστά στην κάμερα.

Η «καυτή» selfie στο κρεβάτι με τον Ρομέο

Η νέα ανάρτηση έρχεται λίγο μετά από μια ακόμη ιδιαίτερα προσωπική στιγμή που είχε μοιραστεί με τον Ρομέο Μπέκαμ. Σε selfie από το κρεβάτι, η Κιμ εμφανιζόταν με μπορντό σουτιέν να φιλά το χέρι του συντρόφου της, την ώρα που εκείνος κοιμόταν χωρίς μπλούζα και την κρατούσε αγκαλιά.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας είχε γράψει με χιούμορ: «Professional napper», δηλαδή «επαγγελματίας στον ύπνο».

Λίγο αργότερα, το ζευγάρι εμφανίστηκε σε πιο χαλαρό και casual mood στα παρασκήνια του Grand Prix της Σιγκαπούρης, όπου απόλαυσε από κοντά την εμπειρία της Formula 1.

Η σχέση της Κιμ Τέρνμπουλ με τον Ρομέο Μπέκαμ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του, καθώς το ζευγάρι δεν κρύβει πλέον τις κοινές του στιγμές. Ο Ρομέο, από την πλευρά του, παραμένει πολύ κοντά στην οικογένειά του και πρόσφατα βρέθηκε στο Παρίσι για να στηρίξει τη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ, στην παρουσίαση της νέας της συλλογής για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

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