Viral η αντίδραση της Μαρίνας Σπανού όταν το πιάνο κατέρρευσε στη σκηνή - Βίντεο

Snapshot Κατά τη διάρκεια συναυλίας στα Προπύλαια, το πιάνο της Μαρίνας Σπανού υποχώρησε ξαφνικά και έπεσε μπροστά της.

Το περιστατικό συνέβη στη γιορτή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του ΕΚΠΑ και προκάλεσε προσωρινή αμηχανία στην τραγουδίστρια και το κοινό.

Η Μαρίνα Σπανού αντέδρασε με έκπληξη αλλά συνέχισε τη συναυλία χωρίς πανικό και με χιούμορ.

Το βίντεο με το συμβάν έγινε viral στα social media και η ίδια το αναδημοσίευσε σχολιάζοντας «Αποκλείεται». Snapshot powered by AI

Μια αναπάντεχη στιγμή είχε η Μαρίνα Σπανού κατά τη διάρκεια live εμφάνισής στα Προπύλαια το βράδυ της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, όταν το πιάνο που χρησιμοποιούσε στη σκηνή υποχώρησε ξαφνικά και έπεσε μπροστά της.

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη μέση της συναυλίας της, στο πλαίσιο της γιορτής υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του ΕΚΠΑ, όταν το απρόοπτο προκάλεσε για λίγα δευτερόλεπτα αμηχανία τόσο στην ίδια όσο και στο κοινό.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από θεατές και πολύ γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media.

Η αυθόρμητη αντίδρασή της

Η Μαρίνα Σπανού, μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, έμεινε για λίγες στιγμές να κοιτάζει το πιάνο που είχε βρεθεί στο έδαφος, δείχνοντας έκπληκτη. Η συναυλία, ωστόσο, συνεχίστηκε κανονικά, με την τραγουδίστρια να αντιμετωπίζει το συμβάν χωρίς πανικό και με αρκετή δόση χιούμορ.

Λίγο αργότερα, όταν το σχετικό βίντεο άρχισε να κάνει τον γύρο του TikTok και του Instagram, η ίδια το αναδημοσίευσε στα social media, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Αποκλείεται».

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