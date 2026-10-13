Φαίη Σκορδά: Η πρεμιέρα, το μεγάλο στοίχημα, οι συνεργάτες και οι «αντίπαλοι»

Snapshot Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με τη νέα εκπομπή «For You», που θα προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα στις 10:00, με πρεμιέρα στις 24 Οκτωβρίου.

Η παρουσιάστρια εμπιστεύεται σταθερούς συνεργάτες, όπως ο Άρης Καβατζίκης, η Δέσποινα Τσόκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς, για να στηρίξουν το νέο της εγχείρημα.

Η ζώνη του Σαββατοκύριακου θεωρείται δύσκολη για τον ΑΝΤ1, με προηγούμενες εκπομπές να μην καταφέρνουν να πετύχουν υψηλή τηλεθέαση.

Ο ανταγωνισμός στην ίδια ώρα μετάδοσης περιλαμβάνει εκπομπές από τον ALPHA, ΣΚΑΪ, Mega και OPEN, καθιστώντας το στοίχημα για την εκπομπή ιδιαίτερα απαιτητικό. Snapshot powered by AI

Είναι από τα πρόσωπα της τηλεόρασης που δεν αγαπούν τις αλλαγές, επιλέγουν σταθερούς συνεργάτες και γνωρίζουν όσο λίγοι το μυστικό μιας επιτυχημένης συνταγής. Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο σπίτι της, όπως πολλές φορές έχει χαρακτηρίσει τον ΑΝΤ1, και ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα.

Αν και το αρχικό πλάνο ήταν να βγει στον αέρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η πρώτη επίσημη θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά, στις 24 του μήνα. Το πρώτο teaser είναι ήδη στον αέρα και αποκαλύπτει ότι ο τίτλος της εκπομπής θα είναι «For You».

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Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει πλέον τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, που αποτελεί άγνωστο τοπίο για την ίδια. Ωστόσο, επενδύει σε αγαπημένους συνεργάτες της, που θα της δώσουν την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά που χρειάζεται ένα νέο εγχείρημα. Ο Άρης Καβατζίκης θα είναι στην κεφαλή του πάνελ, ενώ η Δέσποινα Τσόκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς θα καθίσουν στο τραπέζι. Η Νάνσυ Νικολαΐδου θα έχει τον δικό της ρόλο, ενώ αρχισυντάκτης της εκπομπής θα είναι ο Άρης Λιαπάτης.

Η ώρα μετάδοσης του «For You» έχει οριστεί στις 10.00, όπου ο ανταγωνισμός παίρνει φωτιά. Ο Νίκος Μάνεσης στον ALPHA, η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης στον ΣΚΑΪ με το «Ρεπορτάζ στις 10», το «Mega Non Stop» με τους Μούσιο, Τσεκούρα και Αντωνά, αλλά και η Ιωάννα Μαλέσκου στο OPEN με την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» θα είναι οι βασικοί ανταγωνιστές.

Το στοίχημα για τον ΑΝΤ1 είναι πολύ μεγάλο, καθώς μέχρι και την περσινή σεζόν η ζώνη του Σαββατοκύριακου αποδεικνυόταν δύσκολη εξίσωση για τους ιθύνοντες. Η Μπέττυ Μαγγίρα, η Ελένη Τσολάκη, η Κατερίνα Καραβάτου, ο Θανάσης Πάτρας και ο Δημήτρης Πανόπουλος, δεν μπόρεσαν να φέρουν τα επιθυμητά ποσοστά τηλεθέασης.

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