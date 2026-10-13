Δικαιώθηκαν πρωτόδικα η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στην αντιδικία τους με τον ΣΚΑΪ

Snapshot Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε άκυρη την απόλυση του δημοσιογράφου Γιώργου Κουρδή και τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας της Ευλαμπίας Ρέβη από τον ΣΚΑΪ.

Η μεταβολή των καθηκόντων των δύο δημοσιογράφων μετά την ένταξη του Γιάννη Τσιμιτσέλη θεωρήθηκε μη συνάδουσα με τους συμβατικούς όρους εργασίας τους.

Η απόφαση συνδέει τη μεταβολή του ρόλου της Ευλαμπίας Ρέβη με τη γνωστοποίηση της εγκυμοσύνης της και αναγνωρίζει παράνομη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων της.

Η απόλυση του Γιώργου Κουρδή κρίθηκε ότι σχετίζεται με την άρνησή του να αποδεχθεί τη μεταβολή των όρων εργασίας, χωρίς να υπάρξει απόδειξη ότι επιδίωξε απόλυση για αυξημένη αποζημίωση.

Η εταιρεία υποχρεούται να αποδεχθεί την εργασία των δύο δημοσιογράφων σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους και να καταβάλει οφειλόμενες αποδοχές και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Snapshot powered by AI

Άκυρη κρίθηκε η απόλυση του δημοσιογράφου Γιώργου Κουρδή, ενώ άκυρη κρίθηκε και η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας της Ευλαμπίας Ρέβη, σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην αντιδικία τους με την εταιρεία Ειδήσεις Ντοτ Κομ, στην οποία ανήκει ο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο έκανε δεκτά τα περισσότερα από τα αιτήματά τους, εξετάζοντας παράλληλα ζητήματα δυσμενούς διάκρισης λόγω εγκυμοσύνης και παράνομης δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων της δημοσιογράφου.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε η αλλαγή των καθηκόντων των δύο δημοσιογράφων στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», μετά την ένταξη του ηθοποιού Γιάννη Τσιμιτσέλη. Η εταιρεία υποστήριξε ότι ο ρόλος του θα ήταν υποστηρικτικός, ως «συντονιστή ροής». Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι στην πράξη θα αναλάμβανε την παρουσίαση, ενώ η Ρέβη και ο Κουρδής θα περιορίζονταν σε ρόλο ρεπόρτερ, κατά τρόπο που δεν συνάδει με τους συμβατικούς όρους εργασίας τους.

Για την Ευλαμπία Ρέβη, η απόφαση συνδέει τη μεταβολή του επαγγελματικού της ρόλου με τη γνωστοποίηση της εγκυμοσύνης της. Παράλληλα, δέχεται ότι προσωπικά δεδομένα της διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης, παρά το αίτημά της να μην κοινοποιηθούν δημόσια, κρίνοντας ότι η ενημέρωση στελεχών της εταιρείας δεν συνιστούσε συναίνεση για τη δημοσιοποίησή τους.

Για τον Γιώργο Κουρδή, το δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυση συνδέθηκε με την άρνησή του να αποδεχθεί τη μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας του, αναγνωρίζοντας ότι η στάση του συνιστούσε άσκηση νόμιμου δικαιώματος. Παράλληλα, δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι ο δημοσιογράφος επιδίωξε την απόλυσή του για να λάβει αυξημένη αποζημίωση.

Στη διαδικασία παρενέβησαν υπέρ των δύο δημοσιογράφων η ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ, με το δικαστήριο να κάνει δεκτές τις πρόσθετες παρεμβάσεις τους.

Με βάση την πρωτόδικη απόφαση, η εταιρεία υποχρεούται να αποδέχεται την εργασία της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους, ενώ προβλέπονται οφειλόμενες αποδοχές και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

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